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SHIB’de Korkutan 2 Gelişme! Hayaller Suya mı Düşecek?

Shiba Inu (SHIB) neredeyse her gün yeni bir müjde ile gündemde kalmayı başarırken, sabırsız yatırımcılardan istifa çağrıları duyuldu. 
15:30
10 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu (SHIB) neredeyse her gün yeni bir müjde ile gündemde kalmayı başarırken, sabırsız yatırımcılardan istifa çağrıları duyuldu.

Proje Liderine İstifa Çağrısı!

Shiba Inu ekibi, ekosistem için yeni özellikler sunmak için durmaksızın çalışıyor. Takımın çabaları büyük ölçüde takdir edilse de eleştirmenler Shiba Inu’nun projeyi başarılı kılmak için gereken çabayı sarf etmediğini düşünüyor. Proje lideri Kusama Discord’dan, Shiba Eternity hakkında eleştiri aldığını ve bazılarının ona dolandırıcı dediğini söyledi. Projeye kalbini, ruhunu ve zamanı koyduktan sonra insanların kendisine hala dolandırıcı demesinin şaşırtıcı olduğunu belirten Kusama, istifa seslerinin son zamanlarda çoğaldığına dikkat çekti. SHIB, geçen seneki devasa rallisinden sonra yatırımcının odak noktası oldu. Topluluk, yeni ortaklıklar, yakımlar, projeler ve benimsenme oranındaki artış ile SHIB fiyatının yeniden eski parlak günlerine döneceğine inansa da bazı yatırımcılar son zamanlarda SHIB’e yönelik sert eleştirilerde bulundular.

Kusama, kendini bu projeye adamış ve samimiyetle hizmet eden herkesin, eleştirilere açık olduğunu ancak SHIB‘in başarısı için zamana ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Yöneticiye göre, Shib ekibinin Shiba Inu’ya aşırı düzeyde bağlılık ve dikkat gösterdiğine dair şüphe yok. Ekosistemlerini inşa etme açısından Doge, Babydoge, Floki ve diğer meme coin’lerin açık ara farkla önündeler. Uzmanlara göre,  Kusama’nın liderliğinde, ekip yakımlara ve projelere istikrarlı bir şekilde devam ederse, SHIB kesinlikle diğer birçok kripto para projesinden çok daha hızlı bir şekilde başarılı olabilir.

Şimdiye Kadarki En Düşük..!

SHIByakım verilerini takip eden Shibburn.com, kısa süre önce Shiba Inu için haftalık yakım verilerini yayınladı.  Rakamlar hiç de iç açıcı değil. Platform, SHIB‘in şimdiye kadarki en düşük haftalık yakımını gerçekleştirdiğini bildiridi. Son bir haftada 108.611.459 (108.61milyon) SHIB yakıldı. Son yedi gün içinde 34 ayrı işlemde yakılan SHIB sayısı rekor düşük seviyede.

Shiba Inu’nun ekibi Shiba Eternity ‘den elde edilen gelirin %5’ini SHIB yakmak için tahsis edeceklerini açıklamıştı,  Ancak, Shiba Inu’nun yakım hacmi düşmeye devam ediyor. Uzmanlara göre, kripto para piyasasının tekrar eski parlak günlerine dönebilmesi için Fed’in para politikasından geri adım atması gerekiyor.

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