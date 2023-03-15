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  •   Shiba’da Roketleri Ateşleyecek Gelişme! Shibarium Çok Farklı Bir Noktaya Gidiyor! Destekler Başladı!

Shiba’da Roketleri Ateşleyecek Gelişme! Shibarium Çok Farklı Bir Noktaya Gidiyor! Destekler Başladı!

Shiba Inu tarafında yaşanan gelişmeler dikkat çekmeye devam ediyor. Shibarium ardından yaşanan bu gelişme fiyatı ateşleyebilir.
14:50
15 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sadece birkaç gün önce, Shiba Inu‘nun katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium’un beta sürümü halka sunuldu. Bilindiği üzere, Shibarium üzerine inşa etmek isteyen muazzam sayıda proje var. Shiba Inu topluluğunda popüler bir Twitter hesabı olan LucieSHIB, lansmandan önce 3.000’den fazla Shibarium alım formunun gönderildiğini bildirdi.

Bu projelerden biri de Shiba Inu GG olarak da bilinen Shiba Inu Gaming Guild. SHIB’nin baş geliştiricisi Shytoshi Kusama yeni bir tweet’te, bir oyun loncasının Shibarium ağı için ilk proje fikirlerinden biri olduğunu belirtti.

Shiba Inu Oyun Loncası Neden Heyecan Verici?

Kusama, PawZone’un lonca projesinin geliştirilmesindeki ilerlemeyi övdü ve ekibin projeyi inşa etmedeki başarılarının devamını diledi. PawZone’un kurucusu JD Hatefi daha sonra Kusama’ya teşvikleri için teşekkür etti. Hatefi, PawZone ekibinin Shibarium’da Shiba Inu Oyun Loncasını geliştirmeye başlamadan önce Pawzaar adında tam teşekküllü bir NFT pazaryeri ile başlamak istediğini vurguladı.

Shiba Inu Gaming Guild, NFT oyunlarındaki en büyük sorunlardan birini ortadan kaldırmak için tasarlanmış durumda: En iyi NFT’ler bireysel oyuncuların karşılayamayacağı kadar yüksek fiyatlara sahip olabileceğinden, başlamak çok pahalı olabilir.

Bu sorun, kaynakları kolektif olarak bir hazinede toplayarak tüm oyunculara nadir NFT’lere erişim sağlayan bir oyun loncası ile çözüme ulaştırılacakmış gibi görünüyor. Ocak 2022’de verdiği bir röportajda JD Hatefi, Shiba Inu GG üyelerinin hazine tarafından finanse edilen lonca ile oyna-kazan oyunlarında NFT kazanabileceklerini de açıkladı.

Merkezi olmayan otonom organizasyon (DAO) hangi başlıkların ve hatta blok zincirlerinin mevcut olacağını belirleyecek. PawZone kurucusuna göre, lonca Ethereum ve Solana üzerinde de varlıklara sahip olacak, ancak karar nihayetinde topluluk tarafından verilecek.

Lonca Şimdiden Shiba’ya Destek Olmayı Hedefledi!

Özellikle, lonca SHIB Burn’e de katılacak. Toplam kazancın %10’u SHIB Burn adresine gönderileceğini belirtti. Dahası, PawZone ekibi henüz piyasaya sürülmemiş olan ve lonca içindeki oy haklarını yönetecek olan PAW Token adlı bir token geliştiriyor. Hatefi’ye göre BONE bu olay için uygun değil çünkü üye olmayanların sistem üzerinde önemli bir etkisi olacağı düşünülüyor.

Hazineyi finanse etmek ve oylamaya katılmak için lonca üyelerinin oyun loncasının PAW token’ını satın almaları gerekecek. Yazım saatine göre SHIB fiyatı 0,00001102 dolardan işlem görüyor. Böylece, SHIB 0,00001087 dolarlık önemli desteği geri kazanmış oldu, ancak başlangıçta 200 günlük üstel hareketli ortalamada (EMA) reddedildi.

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