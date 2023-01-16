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Shiba Yatırımcısı Bayram Edecek! Ethereum Balinaları Hamle Yaptı! Bakın Son Durum Ne?

Shiba Inu için iyi haberler arka arkaya gelmeye devam ediyor. Son haber Ethereum balinalarından geldi ve bu yatırımcıyı mutlu edebilir.
14:35
16 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

2021 yılında büyük bir çıkış yapan memecoin’lerin prensi Shiba Inu eski günlerini arıyormuş gibi görünüyor. 2023 yılının ilk günlerinde yaşanan yükselişin başını yine meşhur kripto para çekti. Yaşananlar göz önünde bulundurulduğunda yaşanılabilecek yeni gelişmeler fiyatı çok farklı noktalara götürüp yatırımcısını sevindirebilir.

Shiba Inu (SHIB), çok beklenen Shibarium’un lansman tarihi yaklaştıkça yukarı doğru bir ralliye tanık oluyor. Bu olumlu güncelleme, Shiba Inu Coin’in dünyanın en büyük kripto para birimi Dogecoin (DOGE) üzerinde bir avantaj elde etmesine yardımcı oldu. Ancak veriler, Ethereum (ETH) balinalarının lansman öncesinde giderek daha fazla SHIB topladığını ortaya koyuyor.

Balinalar Shiba Inu Fiyatını Mı Artırıyor?

Dünyaca ünlü kripto balina takip sitesi WhaleAlert’e göre Shiba Inu Coin, var olan ilk 100 ETH balinası arasında dolar bazında yeniden en büyük holding haline geldi. SHIB, Staked Ethereum token’ı (stETH) geçerek 2023 yılında tekrar en üst sıraya yerleşti. Balinaların bu biriktirme hareketi, yatırımcılar arasındaki heyecanı doğrudan gösteriyor olabilir.

Bildirildiği üzere, ilk 100 balina 13 Ocak 2023 tarihine kadar yaklaşık 69,5 milyon dolar değerinde Shiba Inu Coin’e sahipti. Ancak, bu SHIB holdingi şu anda yaklaşık 176 milyon dolara ulaştı. En iyi ETH balinaları sadece 3 gün içinde 107 milyon dolar değerinde Shiba Inu biriktirdi.

SHIB fiyatı Yüzde 22 Arttı

Shiba Inu fiyatı son 7 günde %22’den fazla artmayı başarırken, Dogecoin fiyatı yaklaşık %15 arttı. Son Shibarium Beta lansmanı, SHIB’in fiyat ve farkındalık konusunda DOGE üzerinde bir avantaj elde etmesine yol açtı.

SHIB fiyatı son 24 saatte %6 artış gösterdi. Yazının yazıldığı sırada ortalama 0,000011 dolar fiyattan işlem görüyor. 24 saatlik işlem hacmi %4 artarak 446 milyon dolara ulaştı. Shiba Inu Coin, dünyanın en büyük ikinci meme kriptosu olarak konumunu şu anda koruyor ve 5,8 milyar dolarlık hatrı sayılır bir piyasa değerine sahip.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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