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Shiba Inu (SHIB), Shiba Eternity oyununun dünya çapında kullanıma sunulduğunu duyurdu. Geliştiricileri, yol haritalarında vurgulandığı gibi gerçek dünya faydası üretmek için çalışıyorlar. Bu nedenle yeni lansman SHIB topluluğu için önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Yeni lansmanı yapılan Shiba Eternity, Shiba Inu topluluğunun başarı listesine eklenen en son unsur oldu.

Oyun Ne Olacak?

Oyunun merakla beklenmesinin başlıca nedenlerinden biri, oyunun gerçek dünyaya faydası için yeni bir yolu temsil etmesiydi. Bu durum memecoin kökenlerinden uzaklaşmaya devam eden Shiba Inu için önemli bir odak noktası.

SHIB token’ı oyuna entegre edilecek. Shiba Eternity’nin merakla beklenmesinin bir diğer nedeni de Shiba Inu’nun arz artışına katkıda bulunacak olması. Üst düzey bir Shiba Inu geliştiricisi olan Shytoshi Kusama, daha önce bir tweet aracılığıyla oyunun token yakma mekanizmalarına sahip olacağını doğrulamıştı.

Shiba Eternity lansmanı, basın zamanında SHIB’nin fiyat hareketi üzerinde anlamlı bir etkiye sahip görünmüyordu. Yazının yazıldığı sırada 0,0000114 dolardan işlem görüyordu ve bu da son 24 saatte %0,26’lık bir yükselişi temsil ediyordu.

SHIB’nin RSI’ı, sınırlı fiyat artışına rağmen hafif bir yükseliş kaydederek göreceli güçte bir artış olduğunu teyit etti. Bununla birlikte, zincir içi ölçümlerinden bazıları, sınırlı yükselişi açıklayabilecek ilginç gözlemleri vurguladı.

Yatırımcılar Hala Çok Sakin

Shiba Inu hakkında metrikler, Çarşamba günkü (5 Ekim) işlem seansında 123,77 trilyon SHIB kadar keskin bir artış kaydetti. Bu, bir süre boşta kaldıktan sonra büyük miktarda token’ın taşındığı anlamına geliyor. Bu metrik, daha önce hareketsiz olan temel kripto veya token’ın büyük bir miktarının taşınmasının ardından genellikle büyük bir değişim kaydeder.

Metrikler yönü teyit etmese de, en üst adresler tarafından tutulan arz bir miktarında netlik sunabilir. Bu metrik, üst düzey adresler tarafından tutulan toplam SHIB arzının 1 Ekim’den günümüze kadar yaklaşık 220 milyar SHIB coin düştüğünü ortaya koydu.

Elden çıkarılan SHIB miktarı, mevcut piyasa değeriyle kabaca 2,5 milyon dolara eşitti. Böyle bir miktar, Shiba Inu’nun 6,3 milyar dolarlık mevcut piyasa değeri ile karşılaştırıldığında sönük kalmakta.

Madalyonun diğer yüzünde ise SHIB, yatırımcıların güven eksikliği nedeniyle yeterli yükseliş hacmi elde edememiş olabilir. Ağ büyümesi büyük bir düşüş yaşadığında balinaların alım yapması pek olası olmaz. Çarşamba günkü işlem seansında da durum böyleydi. Ağ büyümesindeki keskin düşüş, Shiba Eternity küresel lansmanının neden anlamlı bir fiyat etkisine sahip olmadığını açıklayabilir.