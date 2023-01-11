Kendisini sektör içerisinde de farklılaştıran bu altcoin geçtiğimiz günlerde yerini güçlü rakiplerinden olan Shiba Inu'ya kaptırdı.

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Son Bitcoin (BTC) rallisinin ardından piyasa bu hafta farklı bir yöne döndü ve bu da CHZ’nin rallisinin uzamasını tetikledi. O dönemde CHZ, en iyi Ethereum (ETH) balinaları arasında en çok işlem gören token oldu. 11 Ocak tarihli WhaleStats verilerine bakıldığında ise Shiba Inu (SHIB) tarafından tahttan indirildiği görülüyor ki bu pek de iyi bir haber olmayabilir.

CHZ Ölçümleri Ne Gösteriyor?

CHZ’nin bazı ölçümleri, talep söz konusu olduğunda pek bir şeyin değişmediğini gösteriyor. Örneğin, CHZ’nin sosyal baskınlığında hafif bir canlanma oldu, ancak mevcut dört haftanın en yüksek seviyesine göre nispeten düşük kaldı. Buna ek olarak, volatilite son birkaç gün boyunca düşmeye devam etti ve bu da genişletilmiş talebin çok uzun sürmeyebileceğini gösteriyor.

Boğalar için sıkıcı bir tablo çizen tek ölçüt oynaklık değildi. Chiliz’in ağ büyümesi bu hafta uzun bir düşüşe tanık oldu, bu da organik büyüme cephesinde işlerin olumlu görünmediği anlamına geliyor.

Ayrıca, balinalar veya üst düzey adresler büyük bir yükseliş hareketi bekleselerdi bakiyelerine ekleme yapabilirlerdi. Bunun yerine, üst düzey adresler tarafından tutulan arz, son birkaç gün içinde önemli ölçüde daha düşük bir ivmeyle de olsa düşmeye devam etti.

Belirsizliğin Geri Dönüşü

Belki de en büyük endişelerden biri, yatırımcılara metriklerin bir şey söylediği ve fiyat sonucunun farklı olduğunu görmeye devam edebilecekleri yönündeydi. Belki de en iyisi, metriklerin şimdiye kadar ne önerdiğini göz önünde bulundurmaktı. Örnek olarak arz dağılımını ele alalım. Son 24 saat içinde düşük yönlü aktiviteye işaret ediyordu.

Bu, balina aktivitesinin yavaşladığı anlamına gelir ve ayrıca daha fazla yön belirsizliği de yaratabilir. Bu durum, kısa süre önce 50 günlük hareketli ortalamasına kadar ilerleyemeyen CHZ’nin fiyat hareketine de yansıyor.

Öte yandan, genişletilmiş yukarı yönlü hareket CHZ’yi %50 RSI seviyesinin hemen üzerine koyarken, MFI yavaşlamış birikim işaretleri gösteriyor.

CHZ’nin mevcut fiyat hareketi artan bir belirsizlik seviyesini yansıtıyor. Bu nedenle yatırımcılar geçen hafta piyasayı hareketlendiren faktörleri göz önünde bulundurabilir. Bitcoin’de hafta başında yaşanan yükseliş ve fiyatın 17.000 doların üzerinde kalması ralliyi uzattı ve yükseliş aktivitesinin geri dönüşüne işaret etti.

Bunun bir boğa tuzağı olabileceğini ve ardından başka bir geri çekilmenin gelebileceğini unutmayın. Alternatif olarak, piyasa yükseliş yönünde bir rahatlama yaşamaya devam edebilir ve bu durumda CHZ daha fazla düşüşe yönelebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.