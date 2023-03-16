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  •   Shiba Inu’da (SHIB) Sular Durulmuyor! Meme Token’da Milyon Dolarlık Hamle!

Shiba Inu’da (SHIB) Sular Durulmuyor! Meme Token’da Milyon Dolarlık Hamle!

Piyasaların gözde meme token'ı olan Shiba Inu'da (SHIB) sular durulmuyor! Kripto para biriminde dev işlem! İşte detaylar!
22:40
16 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bir proje geliştiricisi, ekosistemin yeni Layer-2 protokolü olan Shibarium’un çalıntı kod kullandığına dair söylentilerini çürütmesinin ardından bir Shiba Inu (SHIB) balinası aniden yüz milyarlarca token’ı hareket ettirdi.

Shiba Inu’da Hareketlilik!

Balina izleme platformu olan Whale Alert’ten alınan yeni verilere göre, derin bir cebe sahip olan kripto para yatırımcısının aniden Shiba Staking’ten bilinmeyen bir cüzdana transfer sırasında 8.230.620 dolar değerinde 800.215.912.624 SHIB’yi hareket ettirdiğini belirtti. Token’lardaki değişim, Shiba Inu ekosisteminin takma adlı bir geliştiricisinin, merakla beklenen beta test ağını bu hafta başlarında başlatan Shibarium’un başka bir blok zincirinden çalınan kod içerdiğine dair söylentileri ortadan kaldırmasının ardından gerçekleşti.

“Shibarium Sorunu Çözüldü!”

Geliştiriciye göre bahse konu olan sorun, blok zincirlerini birbirinden ayırmanın alternatif bir yolu olan test ağının zincir kimliği ile ilgili ve düzeltilip yeniden başlatılacak. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Shiba Inu alfa ağ konuşlandırmasını yaptığımızdan beri bazı FUD’ları (korku, belirsizlik ve şüphe) ortadan kaldırıyoruz: birkaç zincir kimliği rastgele seçildi – 417 (Alfa), 517 (Evreleme), 917 (kapsül öncesi/beta) ve bu zincirler o zamanlar hiçbir yerde kayıtlı değillerdi. Puppynet ağı başlatıldığında tekrar kontrol etmemekle hata ettim. Herhangi bir kıyasa girmeden, beta ağının yeni sürümünü yeni bir zincir kimliğiyle yeniden konuşlandıracağım. Gelecekte yeni konuşlandırmalar nadir olacak. Ancak hala beta aşamasında olacağımız için mümkün. Blok zincirine iyi şanslar diliyorum ve hep birlikte çalışabileceğimizi umuyorum.

Öte yandan piyasa değerine göre en üst sırada yer alan kripto para birimi Bitcoin (BTC) 26.000 dolara kadar ulaşan rallinin etkisinin azalması ile BTC fiyatı 24.473 dolar seviyesinden işlem görüyor. Popüler meme token SHIB 21milyon.com web sitesinden alınan verilere göre, son 24 saat içerisinde %17,2 oranında düşüşle yazı kaleme alındığında 0,000002 dolardan işlem görüyor.

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