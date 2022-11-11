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Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler ayakta kalma mücadelesi verirken, Shiba Inu (SHIB) yakımlar, yeni projeler ve balina birikimler ile ivme kazanmaya çalışıyor.

Yakımlar ve Balina Birikimi, Artış Kaydediyor!

Etherscan.io, 7. büyük Shiba Inu balinasının son 24 saat içinde altı ayrı işlemle cüzdanına 2.951.834 (2.95 milyon dolar) değerinde 290.821.132.449 (290.82 milyar) SHIB eklediğini bildirdi. Veriler, devasa SHIB yatırımcısının yaklaşık 23 saat önce aktif hale geldiğini ve iki ayrı işlemde 3.221.668.737 (3.22 milyar) SHIB almak için 32.699 dolar harcadığını ortaya koyuyor. Bundan sonra, balina üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı işlemlerinde cüzdanına yoğun bir şekilde sırasıyla 184.611.797.681 (184.61 milyar), 100.588.022.736 (100.58 milyar), 131.387.656 (131.38milyar), 2.268.255.639 (2.26 milyar) SHIB ekledi. Bu devasa alım ile, balinanın toplam 169 milyon değerinde yaklaşık 17 trilyon SHIB token’ı bulunuyor.

Öte yandan, Shiba Inu topluluğu liderliğindeki yakım girişimleri, hız kesmeden devam ediyor. Daha önce bildirildiği üzere, mevcut SHIB yakım projeleri ile son 24 saat içinde üç ayrı işlem yoluyla toplam 34.203.073 (34.20 milyar) SHIB yakıldı. Bu gelişmeler, Shiba Inu‘nun fiyatının son gün içinde %3,83 artmasına yardımcı oldu. An itibariyle, SHIB son 24 saatte 453.019.785 (453.01 milyon dolar) işlem hacmiyle 0.00001007 dolardan işlem görüyor.

Shiba Inu’nun Neye İhtiyacı Var?

Uzmanlara göre, SHIB fiyatının artması için öncelikle mevcut ayı piyasasının sona ermesi gerekiyor. SHIB’in bu süreçte proje ve ortaklıklarına devam etmesi de büyük önem taşıyor. Kullanım durumları ve benimsenme oranı da yeni zirveye ulaşma da etkili olabilir. Shiba Inu fiyatına ivme kazandıran önemli bir faktör Shiboshi olarak bilinen NFT serisinin piyasaya sürülmesiydi. Bu süreçte, NFT çılgınlığının yeniden başlaması da önemli. En önemlisi de yatırımcı ilgisi ve sosyal medyadaki hareketliliğin devam etmesi. SHIB’in farklı borsalarda listelenmesi ve ünlü isimlerden destek alması da fiyatı etkileyebilir. SHIB fiyatını artıran diğer bir unsur OKEx, FTX ve Huobi dahil olmak üzere birden fazla borsadaki vadeli işlemlerdeki açık pozisyon miktarındaki (OI) artıştı.

Fed’in faiz oranları, SEC’in baskısı ve sektöre zarar verecek regülasyon da SHIB fiyatına yön veren faktörler arasına olacak. Shiba Inu meme coin imajından kurtulmaya çalışırken, küresel çapta ilgi görmeye devam ediyor. SHIB‘e yönelik kurumsal yatırım da bu süreçte kritik bir rol oynayabilir.