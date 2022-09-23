Shiba Inu için işler ne zaman yoluna girecek tüm yatırımcılar bunu merak ediyor. Yeni girişimler fiyata etki edecek mi işte bunu herkes merak ediyor.

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Shiba Inu bir kez daha balinaların ilgi listesinin başında yer aldı. Bu ilgi, Shiba Inu’nun metaverse alanına giriş çabalarından kaynaklanmış olabilir. Ancak Shiba Inu, NFT ve DeFi pazarında iyi bir performans gösteremedi.

Balinalar SHIBA’yı Yükseltecek Mi?

WhaleStats kısa süre önce attığı bir tweet’te, ilk 100 ETH balinasının 129 milyon dolar değerinde SHIB tuttuğunu belirtti. Bu ilginin nedenlerinden biri, SHIB ekibinin token’ları etrafında DeFi, NFT’ler ve bir metaverse ekosistemi oluşturma çabalarının artması olabilir.

Shiba Inu’nun DeFi protokolü SHIBASWAP’ın büyümesinde büyük bir düşüş görüldü ve Mayıs ayından bu yana kilitlenen toplam değeri (TVL) önemli ölçüde azaldı. Bu sayı son dört ayda 121,74 milyondan 27,9 milyon dolara kadar düştü.

Eylül ayında hafif bir yükseliş gözlemlense de TVL aşağı yönlü seyrini sürdürdü. Shiba’nın DeFi sektöründeki büyüme eksikliği potansiyel yatırımcılar için endişe kaynağı olabilir. Ancak, aşağıdaki resimden de görülebileceği gibi, tek endişe verici faktör bu değil. Shiba Inu’nun NFT hacmi de son üç ayda büyük ölçüde azaldı.

Önümüzde Hâlâ Uzun Bir Yol Var

NFT hacminde Temmuz ayında meydana gelen bir artış var, ancak hacim o zamandan beri aşağı doğru bir yönde ilerliyor. Görünen o ki Shiboshis NFT ve topluluğu etrafındaki heyecan şimdilik azaldı ve Shiba Inu’nun sahip olduğu NFT’sini büyümesini canlandırmak adına ekibin biraz çaba göstermesi gerekecek.

Bununla birlikte, geçtiğimiz hafta Shiba Inu’nun sosyal baskınlık metriği düştü. Aslında, token etrafındaki ağırlıklı duyarlılık da olumsuz olmuştu. Bu da kripto topluluğunun token’a olumlu bakmadığını gösteriyor.

Balina ilgisi token için olumlu bir gösterge olsa da, bir işleme girerken göz önünde bulundurulması gereken tek faktör bu olmamalı. Shiba Inu’nun hacmi ve piyasa değeri hakimiyeti de düşüşte. Bunlar, karar verirken kesinlikle göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden birisi olarak kabul edilebilir.

Okuyucular ayrıca SHIB yakma projesine ve Shiba Inu Token’larının yakılmasının genel fiyat üzerinde nasıl bir etkiye sahip olabileceğine de bakmalı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.