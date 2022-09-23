Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Shiba Inu Sahipleri Dikkat! Bu Değer Giderek Düşüyor!

Shiba Inu için işler ne zaman yoluna girecek tüm yatırımcılar bunu merak ediyor. Yeni girişimler fiyata etki edecek mi işte bunu herkes merak ediyor.
00:15
23 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu bir kez daha balinaların ilgi listesinin başında yer aldı. Bu ilgi, Shiba Inu’nun metaverse alanına giriş çabalarından kaynaklanmış olabilir. Ancak Shiba Inu, NFT ve DeFi pazarında iyi bir performans gösteremedi.

Balinalar SHIBA’yı Yükseltecek Mi?

WhaleStats kısa süre önce attığı bir tweet’te, ilk 100 ETH balinasının 129 milyon dolar değerinde SHIB tuttuğunu belirtti. Bu ilginin nedenlerinden biri, SHIB ekibinin token’ları etrafında DeFi, NFT’ler ve bir metaverse ekosistemi oluşturma çabalarının artması olabilir.

Shiba Inu’nun DeFi protokolü SHIBASWAP’ın büyümesinde büyük bir düşüş görüldü ve Mayıs ayından bu yana kilitlenen toplam değeri (TVL) önemli ölçüde azaldı. Bu sayı son dört ayda 121,74 milyondan 27,9 milyon dolara kadar düştü.

Eylül ayında hafif bir yükseliş gözlemlense de TVL aşağı yönlü seyrini sürdürdü. Shiba’nın DeFi sektöründeki büyüme eksikliği potansiyel yatırımcılar için endişe kaynağı olabilir. Ancak, aşağıdaki resimden de görülebileceği gibi, tek endişe verici faktör bu değil. Shiba Inu’nun NFT hacmi de son üç ayda büyük ölçüde azaldı.

Önümüzde Hâlâ Uzun Bir Yol Var

NFT hacminde Temmuz ayında meydana gelen bir artış var, ancak hacim o zamandan beri aşağı doğru bir yönde ilerliyor. Görünen o ki Shiboshis NFT ve topluluğu etrafındaki heyecan şimdilik azaldı ve Shiba Inu’nun sahip olduğu NFT’sini büyümesini canlandırmak adına ekibin biraz çaba göstermesi gerekecek.

Bununla birlikte, geçtiğimiz hafta Shiba Inu’nun sosyal baskınlık metriği düştü. Aslında, token etrafındaki ağırlıklı duyarlılık da olumsuz olmuştu. Bu da kripto topluluğunun token’a olumlu bakmadığını gösteriyor.

Balina ilgisi token için olumlu bir gösterge olsa da, bir işleme girerken göz önünde bulundurulması gereken tek faktör bu olmamalı. Shiba Inu’nun hacmi ve piyasa değeri hakimiyeti de düşüşte. Bunlar, karar verirken kesinlikle göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden birisi olarak kabul edilebilir.

Okuyucular ayrıca SHIB yakma projesine ve Shiba Inu Token’larının yakılmasının genel fiyat üzerinde nasıl bir etkiye sahip olabileceğine de bakmalı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
İlgili Yazılar
Kritik Seviye Belirlendi: Meme Token’larda Son Durum!
Kritik Seviye Belirlendi: Meme Token’larda Son Durum!
Kripto Dünya Oyunlarında Yeni Bir Devir Başlıyor! Öncüsü Kim?
Kripto Dünya Oyunlarında Yeni Bir Devir Başlıyor! Öncüsü Kim?
Ethereum Alınır Mı? Merge Sonrası Nasıl Performans Gösterdi?
Ethereum Alınır Mı? Merge Sonrası Nasıl Performans Gösterdi?
Shiba Inu (SHIB) Arzıyla İlgili Yeni Hamle! SHIB 1 Dolar Olur Mu?
Shiba Inu (SHIB) Arzıyla İlgili Yeni Hamle! SHIB 1 Dolar Olur Mu?
Cardano Tarihi Güne Hazırlanıyor: 2 Analistten Kritik Uyarı Geldi!
Cardano Tarihi Güne Hazırlanıyor: 2 Analistten Kritik Uyarı Geldi!
Analist: “Cardano Tabanlı Bu 5 Altcoin Projesi Aya Çıkma Hazırlığında!”
Analist: “Cardano Tabanlı Bu 5 Altcoin Projesi Aya Çıkma Hazırlığında!”
Bloomberg ve Santiment’ten Korkutan Ethereum Raporu: Henüz Bitmedi!
Bloomberg ve Santiment’ten Korkutan Ethereum Raporu: Henüz Bitmedi!
Karar Verildi! Altcoin’in Büyük Göçü Başlıyor, Fiyat Yükselebilir!
Karar Verildi! Altcoin’in Büyük Göçü Başlıyor, Fiyat Yükselebilir!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT’ler Yükselişe Mi Geçiyor? Reddit NFT’leri 5000 Bin Dolara Satıldı!
NFT Oyun Stüdyosu Vulcan Forged 8 Milyon Dolar Topladı!
OpenSea Bu Ağı Destekleyeceğini Açıkladı! Bu NFT’lerin Fiyatı Artabilir!
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
Son Teknik Analizler
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Para Borsası CEO’sundan Piyasa Düşüşünü Engelleyecek Çözüm!
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022