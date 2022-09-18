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Shiba Inu Metaverse Girişimi Fiyata Ne Kadar Faydalı Olabilir?

Shiba Inu, yaptığı metaverse hamlesiyle birlikte fiyatları ve tanınırlığı artırmak için tüm imkanlarını zorluyormuş gibi görünüyor.
23:59
18 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu, metaverse dünyasına girmek için ilk konseptini yayınladı. Şu anda ilgi gösteren birkaç balina ile, altcoin’in geleceğinin olumlu olma ihtimali bulunuyor. Shiba Inu bir süredir Metaverse ekosistemine damgasını vurmaya çalışıyor. Shiba Inu, en iyi yetenekleri işe almaktan büyük stüdyolarla ortaklık kurmaya kadar, metaverse’te genişlemek için doğru ekibi oluşturma sürecini sürdürüyor.

Shiba Inu Neyi Hedefliyor

Yeni konsept sanatlarının lansmanı ile Shiba Inu, roket göleti konseptli sanatının tanıtımı ile ilerlemeye başlamış gibi görünüyor. Bu konsept sanat, Shiba Inu Metaverse’un geleceğinin neye benzeyeceğini özetlemeyi amaçlıyormuş gibi görünüyor.

Her şeyi duyurmak için yayınlanan blog yazısında şu yazıya yer verildi:

Rocket Pond, dağların içinde gizli bir tatil köyü hissi veriyor.

Şimdi, Shiba Inu ekibinin vaatlerini yerine getirip getiremeyeceğini ve insanların beklentilerini karşılayıp karşılayamayacağını göreceğiz. Ancak Shiba’ya ilgi gösterenler sadece metaverse meraklıları değil. Aslında, balinalar da altcoin’e ve onunla ilişkili her şeye yoğun bir ilgi göstermişti.

Örneğin, Whalestats’a göre Shiba Inu, en iyi 2000 ETH balinası tarafından tutulan token’lar açısından listenin başında yer alıyor. Bu yazının yazıldığı sırada balinalar 142.619.591 dolar değerinde SHIB tutuyordu.

Memecoin etrafındaki heyecan sosyal medya ortamına da taşındı. Yalnızca son 7 gün içinde Shiba Inu’nun sosyal medya paylaşımlarında %59,64’lük bir artış ve sosyal medya etkileşimlerinde %2,3’lük bir yükseliş görüldü.

Shiba Inu sosyal medya alanında büyük bir heyecan yaratmayı başarmış olsa da, hala endişe verici birkaç alan var. Dolayısıyla, yatırımcıların memecoin’e yatırım yapmadan önce bunların farkında olması gerekiyor.

Aya Yolculuk İçin Erken

Yatırımcıları temkinli hale getirebilecek faktörlerden biri de Shiba Inu’nun hacmi. Messari tarafından açıklandığı üzere, hacmi son 7 günde % -91,83 oranında değer kaybetti. Ayrıca, piyasa değeri hakimiyeti de grafiklerde %3,68 oranında azaldı.

Shiba Inu, DeFi alanında da iz bırakmayı başaramadı. Shiba Inu’nun DeFi protokolü Shiba Swap, TVL’si Nisan ayından bu yana düşüşte olduğu ve o zamandan beri geri dönmeyi başaramadığı için son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Shiba Inu (SHIB) yazım sırasında 0,00001186 dolardan işlem görüyordu. Fiyat son 24 saat içinde %1,12 oranında değer kazanırken, SHIB’nin fiyatı da hafta içinde %-8,58 oranında düştü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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