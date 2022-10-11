Meme coin'lerinin önde gelen temsilcilerinden olan Shiba Inu için işler pek de yolunda gitmiyormuş gibi görünüyor. Peki fiyat nereye gidecek?

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Shiba Inu (SHIB) için beklentiler geçen hafta büyük ölçüde hareket yaratması öngörülen Shiba Eternity oyunu nedeniyle yüksekti. Günümüze doğru hızlıca ilerlediğimizde beklentiler azaldı. İlginç bir şekilde, SHIB’nin fiyat hareketi de yükseliş ivmesini kaybetti ve son beş gün içinde düşüş eğilimine girdi.

Shiba Inu’nun Shiba Eternity ekseninde önemli bir ralli veya güçlü yükseliş hacimleri elde edememesinin birkaç nedeni varmış gibi görünüyor. Bu nedenlerden biri, oyunun token talebini artırmak için yeterli etkiye sahip olmaması olabilir. Shiba Eternity oyunu henüz yeni ve önemli SHIB talebine ve token yakımlarına hükmedecek kadar ilgi görmesi biraz zaman alabilir.

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Geçen haftanın sonuna doğru kısa bir heyecan anı yaşandı. SHIB’nin ağırlıklı hissiyatı, hafta sonuna doğru ağırlıklı hissiyatta görülen artış gibi yükseliş işaretleri verdi. Ancak, ağırlıklı hissiyat aynı hızla geri düştü.

SHIB’in ağırlıklı hissiyatı bu yazının yazıldığı sırada negatif bölgeye geri döndü ve düşüş tarafına doğru eğildi. Ortalama 90 günlük kripto para ortalamasının dört haftalık alt aralığa yakın bir seviyede sürekli olarak düşmesi de düşüş eğilimini güçlendirdi.

Bu düşüş, yatırımcıların son üç ay içinde daha önce satın aldıkları coin’leri elden çıkardığını doğruladı. Ortaya çıkan satış baskısı, herhangi bir yükseliş hacmi için önemli miktarda yükseliş engeline sebep oldu ve böylece yukarı yönülü hareketi.

Çıkışlar Devam Ediyor

Yukarıda bahsedilen satış baskısının kaynağına gelince, Shiba Inu’nun en büyük adreslerinde son dört hafta boyunca çıkışlar yaşandı. Ekim başında 599,28 trilyon SHIB olan en büyük borsa dışı adreslerin elindeki arz 9 Ekim itibarıyla 598,98 trilyona düştü.

En büyük borsa dışı adreslerden çıkışlara rağmen, SHIB bir şekilde Eylül ayındaki düşük seviyelerinin üzerinde kalmayı başardı. Bunun nedeni muhtemelen piyasada hala sağlıklı bir talep olmasıydı. Shiba Inu’nun arz dağılımı, farklı balina kategorilerinin bakiyelerini artırdığını ortaya koydu.

Ne yazık ki SHIB sahipleri için sorun teşkil edebilecek bir durum yaşanıyor olabilir. Trilyonlarca coin tutan mega hesaplar periyodik olarak satış yapıyor. Sonuç olarak token’ın fiyat hareketi şimdilik bastırılmış görünüyor. Shiba Inu, basın saatine göre 0,0000108 dolardan işlem gördü.

Artık SHIB’in hakim satış baskısının kaynağı belirlendiğine göre, yatırımcıların tetikte olması daha kolay olabilir. Yükseliş aktivitesini gözlemlemek için en iyi zaman, mega hesapların coin’lerini boşaltmayacağı zamanlar gelebilir. Alternatif olarak, yatırımcılar piyasada çok fazla heyecan ve yoğun talebin olduğu durumlara dikkat edebilir. Bu tür durumlar muhtemelen boğaların lehine olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.