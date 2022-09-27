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Shiba Inu Fiyatı Neden Yükselmiyor? Fiyat 0,01 Dolar Olması Mümkün Mü?

Kripto para dünyasının önde gelen meme coin'lerinden olan Shiba Inu'da, yatırımcılar yaşanan yakımların fiyatı yükseltmesini bekliyor.
01:00
27 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Shiba Inu‘nun değerinin üçte ikisi içinde bulunduğumuz yıl olan 2022’de kayboldu. Meme kripto parasının en büyük hayranları bile bugünlerde pek fazla konuşmuyor. Ancak, umutlanmak için en azından bir neden var. Özellikle, daha fazla Shiba Inu sahibi jetonlarını yakıyor. Ancak asıl soru şu: Shiba Inu 0,001$’a ulaşabilecek mi?

Shiba Yanıyor

Bu yazının yazıldığı sırada SHIB, CoinMarketCap’te %4’lük yeni bir düzeltme yaşadığı için kaybettiği fiyat bölgesini geri almakta zorlanıyormuş gibi görünüyordu. Yazı yazıldığı sırada 0,0000109 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Fiyat pek övgüye değer görünmüyordu, ancak SHIB’in topluluğu SHIB’in arzını yakmak için elinden gelen her şeyi yapıyormuş gibi görünüyor. Shiba Inu’nun yakma oranı üç haneli rakamlara ulaştı ve aşağıdaki tweet’te vurgulandığı gibi bir anda %1,031 oldu.

SHIBburn’ün resmi web sitesine göre, bu yazının yazıldığı sırada yanma oranı %800’e yakın bir yerde duruyordu. Düşüşe rağmen, böylesine benzeri görülmemiş bir yanma oranı kripto topluluğunda büyük yankı yarattı.

Özellikle, yakma işlemi dolaşımdaki Shiba Inu Token arzını azaltmakta. Kripto para birimine olan talebin düşmediğini varsayarsak, yakma işleminin devam etmesi er ya da geç SHIB’in fiyatını yükseltecek. Ama ne kadar yakmak gerekir diye sorabilirsiniz. SHIB’nin yanma zirvesine ulaşabilmesi için hala yakılacak çok fazla token var. Yakılan SHIB sayısı, 1.430 dolara eşdeğer olan 129,4 milyon SHIB gibi oldukça küçük bir rakamla sonuçlandı.

Ancak geçtiğimiz hafta içinde, 3.511 dolara eşdeğer 318,7 milyon SHIB yakım adreslerine gönderildi. Aslında, sadece iki hafta önce SHIB, ünlü token yakma kampanyasının 48 saatlik zaman çizelgesinde yeni bir yanma oranına ulaştığına tanık oldu. 200 milyona yakın coin yakıldı ve bunun ardından yakma oranı yaklaşık %3.000 arttı. Bu hızla gerçekleşen yakımlar hesaba katıldığında fiyatın 0,01 dolara gelmesi beklenilenden uzun sürebilir. Yine de bu durum Shiba Inu gibi bir meme coin’in destekçilerini yollarından döndürmeye yetecekmiş gibi görünmüyor.

O Halde Neden?

Fiyat neden artmıyor diye sorabilirsiniz. Yakma oranındaki artış, bu üç ay içinde 115.000 dolara denk gelen 10,4 milyar SHIB’den fazlasının yakılmasına da hala izin vermedi. Buna ek olarak, CryptoQuant’tan alınan verilere göre borsalardaki net mevduatlar yedi günlük ortalamaya kıyasla yüksek seyretti. Bu durum piyasada daha yüksek bir satış baskısı olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu durum fiyatın düşmeye devam etmesinin ana nedenlerinden biri olarak kabul edilebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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