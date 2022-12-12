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Shiba Inu Destekli Proje İçin Dev İddia: Tam Anlamıyla Gerçek Dışı Olacak!

Shiba Inu, rakibi Dogecoin ile en önde gelen memecoin'lerden birisi olarak dikkat çekiyor. Son projesi ile yeni bir boyuta geçmeye hazırlanıyor.
23:20
12 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu (SHIB) topluluğu, SHIB: The Metaverse projesinin gelişmiş gerçek zamanlı 3D oluşturma aracı Unreal Engine 5.1’in (UE5.1) en son sürümüyle inşa edildiğinin onayını aldı. Açıklama, metaverse geliştirme ekibinin Wagmi Tapınağı’nın yeni çarpıcı görüntülerini yayınlamasının ardından geldi. Bu, ilk prototipi Eylül ayında sergilenen sanal ortamın bölümlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Hayallerin Ötesine Geçecek

Bu yılın başlarında ekibe katılan eğlence sektörünün tanınmış isimlerinden Brandie Konopasek’e göre, yeni yayınlanan görüntüler SHIB ortamındaki çevreden doğrudan alınmış. durumda

Topluluk bir süredir, memecoin’in yaratıcısı Shytoshi Kusama’nın ipuçlarına dayanarak metaverse projesinin Unreal Engine kullanılarak geliştirildiğini tahmin ediyordu. Kusama Temmuz ayında Discord’da projenin tam anlamıyla gerçek dışı görüneceğini belirtmişti.

UE ile çalışma konusunda geniş deneyime sahip dünya çapında bir görselleştirme stüdyosu olan The Third Floor’un (TFF) metaverse platformunun geliştirilmesinde bir ortak olarak adlandırılmasıyla spekülasyonlar daha da itibar kazandı. TFF yaptığı açıklamada, UE tarafından desteklenen hızlı prototiplemeyi gerçekleştirmeyi amaçladığını söyledi.

Shiba Inu Ekosistemi Gelişmelerle Dolup Taşıyor

Bu arada, SHIB: The Metaverse projesi, Shiba Inu ekosisteminde memecoin’in fiyatını hem kısa hem de uzun vadede artırabilecek tek heyecan verici haber değilmiş gibi görünüyor.

Shiba Inu ekibinin bir üyesi olan ‘Shib Tropias’, geliştiricilerin isimsiz bir projenin birinci sürüm tasarımını tamamladığına dair şifreli bir güncelleme paylaştı. Daha sonra güncellemenin tüm SHIB ekosisteminden bahsettiğini açıklayan geliştirici, proje için içeriğin tamamlanmasının devam ettiğini ve içerik akışına yardımcı olmak için aşamalı olarak yayınlanacağını ekledi.

Güncelleme, Shiba Inu katman iki protokolü Shibarium’un yanı sıra geliştiricilerin üzerinde çalıştığı birkaç merkezi olmayan borsa ve oyunla ilgili gelecek sürümler anlamına gelebilir.

Topluluğun bu hafta memnuniyetle karşıladığı bir başka yükseliş güncellemesi de Okcoin Japonya’nın SHIB’i Şubat 2023’e kadar listelemeye karar verdiğini duyurması oldu. Duyuru, Japonya’daki SHIB destekçilerinin yerel borsaların memecoin’i listelemesi için seslerini yükseltmesinin ardından geldi.

Bu arada SHIB’nin fiyatı piyasada durgun bir şekilde işlem görmeye devam etti. Token son 24 saatte %1,20 düşüşle yaklaşık 0,0000092 dolardan işlem görüyor. Yazım sırasında alınan fiyat, son dönemde %18,4’lük bir düşüş anlamına geliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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