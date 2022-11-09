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Shiba İçin Korkutan Gerçekler! Yerini ve Değerini Kaybetmeye Devam Ediyor!

Shiba köpek temalı memecoinler içerisinde Dogecoin ile birlikte ilk akla gelen kripto para olmaya devam ederken son gelişmeler can sıkıcı görünüyor.
01:00
9 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Geçtiğimiz hafta Dogecoin’de yaşanan gözle görülür artış kardeşi ve en büyük memecoin rakibi Shiba Inu’ya da olumlu yansımıştı. Herkes Shiba’nın onu aynı güçle takip edeceğine dair bir inanç taşıyordu. Tüm bu yaşananların aksine Shiba Inu son 24 saat içinde %7 değer kaybetti ve sonuç olarak piyasa değerine göre en büyük 14. kripto haline geldi.

Shiba Inu’da Gözle Görülür Düşüş

Başlangıçta son birkaç hafta boyunca iyi bir yükseliş eğilimi gözlemledikten sonra, son birkaç gün memecoin için çok da iç açıcı olmadı. Özellikle son 24 saat, Shiba Inu için zor geçti çünkü bu dönemde %7’den fazla değer kaybetti ve fiyatı sadece 0,00001100 dolara düştü.

İşte kriptonun son günlerde nasıl bir performans sergilediğini gösteren bir grafik:

Yukarıdaki grafikte de görebileceğiniz gibi, Shiba Inu son birkaç gündür kademeli bir düşüş yaşıyordu, ancak son 24 saat içinde kripto keskin bir düşüş ivmesi yakaladı.

Memecoin’in değerindeki bu düşüşün ardından, SHIB sahipleri şu anda yaklaşık %18’lik negatif haftalık getiriyle karşı karşıya kalmış durumda. Kriptonun aylık performansı biraz daha iyi, ancak getirileri %1’de kaldığı için kripto bu dönemde hala su altında bulunuyor. Son düşüş, Shiba Inu’nun 26 Ekim civarında başlayan ralli sırasında biriktirdiği kazançları neredeyse tamamen sildiği anlamına geliyor.

SHIB’nin Piyasa Değeri Açısından Son Performansı

Shiba Inu’nun fiyatındaki bu düşüşün bir sonucu da kripto paranın en iyi kripto listesindeki 13. sıradaki yerini kaybetmesi oldu. Liste, “piyasa değeri” (bir varlığın toplam arzının USD cinsinden ne kadar değerli olduğunun bir ölçüsü) temel alınarak sıralanmış durumda ve işte memecoin’in bu sıralamadaki yeri:

Tabloya bakıldığında, Dai’nin piyasa değeri açısından Shiba Inu’yu geride bıraktığı ve kripto parayı listede 14. sıraya ittiği görülüyor. Bununla birlikte, şu anda iki kripto paranın piyasa değerleri arasında 260 milyon dolarlık nispeten küçük bir fark var; bu da SHIB’nin küçük bir artışla yerini geri alabileceği anlamına geliyor.

Kriptonun rakibi memecoin olan DOGE de son yedi gün içinde korkunç bir performans göstererek %34’ün üzerinde değer kaybetti. Günlük getirisi de SHIB’den daha kötü, zira şu anda negatif %10 seviyesinde. Bu düşüş trendine rağmen Dogecoin, sektördeki en büyük sekizinci varlık olarak yerini korumayı başardı ve Shiba Inu’nun bulunduğu noktadan uzakta varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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