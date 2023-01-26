2023 yılında Shiba Coin alınır mı? Bugün bardağın boş tarafına bakma günü ve analistlerin Shiba Coin almamak veya satmak için 3 nedeni var.

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Kripto para kralı 23.000 doların üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor ve altcoinler 1 trilyon dolar desteğini korudu. Kripto paraların kümülatif değeri istikrarlı büyüme için son derece önemlidir yazı hazırlandığı sırada tüm kripto paraların toplam değeri 1 trilyon 50 milyar dolar civarında bulunuyor. Bu rakam FTX çöküşünün ardında 800 milyar doların altına kadar düşmüştü. Peki Shiba Coin ne durumda?

Shiba Coin Alınır Mı?

Bardağın bazen boş tarafına bakmak gerekiyor ve The Motley Fool analistleri de böyle yaptı. Birçok analist Shiba Coin hakkında bardağın dolu tarafına odaklanırken az sayıda analist potansiyel risklere dikkat çekiyor. Elbette artı ve eksi yönleri inceleyerek karar vermek ve riski üstlenmek yatırımcıların sorumluluğundadır.

Daha sıkı para politikası koşulları ve yatırım topluluğunun genel riskten kaçınma hissiyatıyla, kripto piyasasının 2022’de değerinin yaklaşık üçte ikisini kaybetmesi şaşırtıcı değil. Ancak takvim yeni yıla girdikten sonra yeniden bir canlanma görüyoruz. Tüm sektörün piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı. Shiba Inu (SHIB %2,78) gibi bazı altcoinler spekülatörlerin devam eden fiyat artışları üzerine pozisyon almasıyla iyi bir başlangıç yaptı. Ancak Shiba Inu bu yıl neredeyse %40 yükselmiş olsa da, TMF analistleri bunun iyi bir yatırım olduğunu düşünmüyor.

Shiba Coin Geleceği

Dogecoin‘in eksikliklerini gören Shiba Inu’nun kurucuları, daha fazla kullanıcı çekmeyi umarak tokenini Ethereum ekosistemiyle uyumlu olacak şekilde oluşturdu. SHIB çeşitli kripto cüzdanları ve merkezi olmayan borsalarla çalıştığı için bu strateji mantıklıydı. Kurucular, erişilebilirliği nedeniyle tutacağını umuyordu. Sonunda, 2021’in başlarındaki meme token çılgınlığı sayesinde Shiba Coin büyük ilgi gördü. Ancak köpek temalı tokenı seven bir destekçi topluluğu dışında, Shiba Inu çok fazla benimsenmedi. Cryptwerk verilerine göre SHIB, dünya çapında yalnızca 715 noktada ödeme yöntemi olarak kabul ediliyor. Bu aslında hiçbir şey demek.

“Bence bir kripto projesinin nihai uygulanabilirliği tamamen gerçek dünyadaki kullanım potansiyeline bağlıdır. Shiba Inu’nun bu alanda eksikleri var. Dahası, yatırımcıların bunun yerine bakabilecekleri çok daha umut verici kripto para ağları var.”

İkinci gerekçe ise muazzam token arzıdır. Yakımların hiçbir işe yaramadığını geçtiğimiz yıl gördü. Günlük birkaç yüz dolarlık yakım yaparak trilyonluk arzı eritmek mümkün değil. Aynı hataya LUNC yatırımcıları da düşüyor. Shiba Inu‘nun arzı o kadar devasa ki, her bir tokenin değerinin 1 dolara ulaşması neredeyse imkânsız. Eğer fiyat 1 doları görürse piyasa değeri 549 trilyon dolar olacaktır. Bu rakam Apple, Microsoft, Alphabet, Berkshire Hathaway ve ExxonMobil’in piyasa değerlerinin toplamından çok daha yüksek olmakla kalmıyor, aynı zamanda (McKinsey’in verilerine göre) dünya genelindeki toplam hane halkı servetine de denk geliyor.

Son olarak katalizörler beklenen etkiyi göstermeyebilir. Shiba Inu yavaş ve pahalıdır. Geliştiriciler, işlem ücretlerini düşürmek ve verimi artırmak için Shibarium olarak bilinen bir layer2 ölçeklendirme çözümü üzerinde çalışıyorlar. Ayrıca yerel bir stablecoin sunma planları da var.

“Dışarıda çok daha umut verici kripto projeleri varken neden yetenekli geliştiriciler veya hevesli kullanıcılar zamanlarını ve paralarını Shiba Inu’ya ayırmaya meyilli olsunlar ki? Ethereum, Cardano ve Avalanche, merkezi olmayan uygulamaların daha fazla kullanılması için temel oluşturmaya yardımcı olan büyük geliştirici ağlarına sahip. Kripto para piyasasının yıla hızlı bir geri dönüşle başladığına şüphe yok ve bu durum yatırımcıları Shiba Inu üzerinde spekülasyon yapmaya ve bu ivmeden kâr elde etmeye ikna edebilir. Ancak en iyisi, bu kripto paranın altında yatan temelleri düşünüp yeniden karar vermektir.”

Sonuç olarak TMF analistlerinin olumsuz görüşüne rağmen Shiba Coin etkileyici ralliler yapabilir ve kimse potansiyel kazançlarından olduğu için zararını bu analistlerden tahsil edemez. O halde her yatırımcı artı ve eksi yönleri araştırıp yatırım stratejilerini kendi belirlemelidir.