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Popüler altcoinlerden Decentraland (MANA) ve Shiba Inu (SHIB), durgun ayı piyasasına rağmen balina aktivitesi ve arz talebi açısından önemli bir zemin kazanmaya çalışıyor.

Decentraland Büyümesi

Kripto para piyasalarında yaşanan peş peşe düşüşlerin ardından birçok altcoin ciddi değer kayıpları ile karşı karşıya kaldı. Ancak şaşırtıcı bir şekilde MANA ve SHIB gibi altcoinler, zincir geliştirmede belirgin sayıda birçok yatırımcının ilgi odağı oldu. Decentraland’ın ağının token’ı MANA, Kasım 2021 tarihinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 5,84 dolara (ATH) yükseldikten sonra şu anda 0,69 dolar seviyesinden işlem görüyor. Token, ATH fiyatından %88 oranında düşüş kaydederke, üçüncü çeyrek boyunca %25 oranına yakın değer kaybetti.

MANA’nın teknik verileri, 210.52K’dan fazla adresin veya toplam adreslerin %80.95’inin yazı kaleme alındığı tarihte aktif bir şekilde kullanılmadığı için uzun vadeli bir yükseliş tablosu çizmediği belirtiliyor. Bununla birlikte MANA’nın günlük aktif adresleri, yaşanan büyük düşüş koşullarında nispeten iyimser bir tablo çiziyor. Ancak kripto para biriminde oluşan olumlu duygular ve ağ büyümesi oranında yaşanan artış ilerleyen dönemlerde MANA holder’ları için önemli bir umut olarak gösterilebilir

Shiba Inu Başarısı

Öte yandan popüler meme token Dogecoin’in (DOGE) rakibi olarak nitelendirilen Shiba Inu (SHIB) son çeyrek boyunca yavaş ve istikrarlı bir şekilde hareket eden bir diğer altcoin haline geldi. Kripto para birimi ATH fiyatından %87,23 oranında düşerken günlük aktif adresleri ve ağ büyümesi, birkaç düşüş dışında son birkaç ay boyunca tutarlı bir şekilde hareket etti.

SHIB’de bir başka uzun vadeli yükseliş işareti ise artan arz dağılımında adres dengesine göre görülebilen balina sayısının artmasıydı. Shiba Inu yeni kullanım örnekleri bulmaya devam ederken, kripto kışına rağmen ayakta kalmayı başardı. Ek olarak kripto para birimi Mayıs 2022 tarihinde token holder’larının Shiba metaverse’de arazi satın almak için SHIB’yi kullanmalarına izin verme fikrini ortaya attı. Atılan adım, token’ın kullanılabilirliğini ve benimsenmesini daha da artırdı.