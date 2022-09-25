Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   SHIB Tekrar Tarih Yazacak mı? İşte Güncel Veriler ve Analist Yorumları!

SHIB Tekrar Tarih Yazacak mı? İşte Güncel Veriler ve Analist Yorumları!

Mevcut ayı piyasası, 2021'de benzeri görülmemiş bir büyüme kaydeden Shiba Inu (SHIB) gibi meme tabanlı altcoin'leri önemli ölçüde etkiledi.
14:30
25 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Mevcut ayı piyasası, 2021’de benzeri görülmemiş bir büyüme kaydeden Shiba Inu (SHIB) gibi meme tabanlı altcoin’leri önemli ölçüde etkiledi.

SHIB, Yatırımcı Sayısı ve HODL Artıyor

piyasadaki sert düzeltmeler ve kötümserliğe rağmen, yatırımcıların SHIB’e yönelik ilgisi artıyor. Son 3 ay içerisinde, 35.384 yeni yatırımcı SHIB ekosistemine katıldı. SHIB’in toplam yatırımcı sayısı ise an itibariyle 1.2660.30. CoinMarketCap verilerine göre 27 Haziran’da bu rakam 1.190.196 idi. Bu, %3’lük bir artışı temsil ediyor. Verilere göre, SHIB sahiplerinin sayısı, Ağustos başında düşüş yaşamadan önce Haziran ayının sonundan itibaren istikrarlı bir şekilde artıyordu. Yatırımcı hala mucize beklerken, SHIB son zamanlarda bekleneni veremedi. 2021’in zirvesinden çok uzakta olan meme coin, son dönemdeki duyuruları ile topluluğu ayakta tutmaya çalışıyor. Son üç ay boyunca, SHIB fiyatı, inişler ve çıkışlar yaşadı, ancak fiyat büyük ölçüde satış baskısı altında kaldı. Bu dönem boyunca, SHIB 15 Ağustos’ta zirve yaptı ve 0.000017 dolara ulaştı. SHIB, son 24 saatte  % 3 artışla an itibariyle  0.000011 dolardan işlem görüyor.

İlginç bir şekilde, IntoTheBlock verilerine göre SHIB yatırımcılarının yaklaşık %30’u bir yıldan fazla bir süredir varlığı elinde tutuyor. Genel olarak, yatırımcılar düşüşe rağmen potansiyel olarak satış yapmaktan kaçındılar. Bu, yatırımcıların uzun vadede SHIB için iyimser olduğu anlamına geliyor. SHIB, meme coin imajınından kurtulmak için son zamanlarda önemli projelere ve ortaklıklara imza attı. SHIB, özellikle küresel çapta ödemeler için kullanılmaya başlandı ve giderek daha fazla işletme tarafından benimseniyor.

Yakımlar, Oyun, NFT..!

SHIB ayrıca NFT alanında da önemli adımlar atıyor. Shiba Inu ekosistemi, yatırımcıların NFT oluşturma ve ticareti, metaverse’de arazia alma ve VR oyunlarına aktif olarak katılmalarını sağlayacak bir Shiba Inu NFT koleksiyonu olan SHIBOSHIS projesini ilerletiyor. SHIB’in bu günlerde odak noktası ise yakımlar.  Örneğin, 21 Eylül’de 24 saat içinde yaklaşık 132 milyon Shiba Inu yakıldıi. Özellikle, topluluk SHIB’nin arzını azaltmaya çalışırken bu süreçte 410.38 trilyon token yakıldı.

SHIB ekosisteminin merakla beklenen oyunu Shiba Eternity için resmi tarih açıklandı. Shiba Inu topluluğu 1 Ekim’de Android ve iOS uygulama mağazalarını alt üst edecek. SHIB yatırımcı sayısı ve  ağ faaliyetindeki projeler artarken, Google’da ise SHIB’e olan ilgi azalıyor gibi görünüyor. Google Trends’ten elde edilen veriler, geçen yıl boyunca “Shiba Inu” anahtar kelimesi için yapılan aramaların küresel çapta bu yıl Temmuz ayında bir yıldan fazla bir sürenin en düşük noktasına düştüğünü ortaya koyuyor. Analistlere göre, SHIB’in yeni zirvelere ulaşması için Fed’in faiz artırımlarına son vermesi gerekiyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
İlgili Yazılar
Son Çöküşü Bilen Analist: Bitcoin ve Popüler Altcoin Bu Seviyelere Gidiyor!
Son Çöküşü Bilen Analist: Bitcoin ve Popüler Altcoin Bu Seviyelere Gidiyor!
Amerikan Futbolu ve Coinbase Ortaklığı: Bu Altcoin Ay’a Çıkmaya Hazır!
Amerikan Futbolu ve Coinbase Ortaklığı: Bu Altcoin Ay’a Çıkmaya Hazır!
Kripto Para Devlerini Geride Bırakan Altcoin: Artış Devam Edecek Mi?
Kripto Para Devlerini Geride Bırakan Altcoin: Artış Devam Edecek Mi?
Ethereum İçin Vitalik Buterin Açıkladı! Fiyat Yükselecek Mi?
Ethereum İçin Vitalik Buterin Açıkladı! Fiyat Yükselecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Ünlü İsim Bu Altcoin’i İşaret Etti: Bitcoin’den Daha İyi Performans Göstereceği Kesin!
Ünlü İsim Bu Altcoin’i İşaret Etti: Bitcoin’den Daha İyi Performans Göstereceği Kesin!
Performansıyla Dikkat Çeken Altcoin’de 130.5 Milyon Dolarlık Hareketlilik!
Performansıyla Dikkat Çeken Altcoin’de 130.5 Milyon Dolarlık Hareketlilik!
Milyonlarca Kullanıcılı Move to Earn Projesi Çıkış İçin Yol Arıyor!
Milyonlarca Kullanıcılı Move to Earn Projesi Çıkış İçin Yol Arıyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
Milyonlarca Kullanıcılı Move to Earn Projesi Çıkış İçin Yol Arıyor!
NFT’ler Yükselişe Mi Geçiyor? Reddit NFT’leri 5 Bin Dolara Satıldı!
NFT Oyun Stüdyosu Vulcan Forged 8 Milyon Dolar Topladı!
OpenSea Bu Ağı Destekleyeceğini Açıkladı! Bu NFT’lerin Fiyatı Artabilir!
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Para Borsası CEO’sundan Piyasa Düşüşünü Engelleyecek Çözüm!
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022