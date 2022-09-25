Okuma Süresi: 3 Dakika

Mevcut ayı piyasası, 2021’de benzeri görülmemiş bir büyüme kaydeden Shiba Inu (SHIB) gibi meme tabanlı altcoin’leri önemli ölçüde etkiledi.

SHIB, Yatırımcı Sayısı ve HODL Artıyor

piyasadaki sert düzeltmeler ve kötümserliğe rağmen, yatırımcıların SHIB’e yönelik ilgisi artıyor. Son 3 ay içerisinde, 35.384 yeni yatırımcı SHIB ekosistemine katıldı. SHIB’in toplam yatırımcı sayısı ise an itibariyle 1.2660.30. CoinMarketCap verilerine göre 27 Haziran’da bu rakam 1.190.196 idi. Bu, %3’lük bir artışı temsil ediyor. Verilere göre, SHIB sahiplerinin sayısı, Ağustos başında düşüş yaşamadan önce Haziran ayının sonundan itibaren istikrarlı bir şekilde artıyordu. Yatırımcı hala mucize beklerken, SHIB son zamanlarda bekleneni veremedi. 2021’in zirvesinden çok uzakta olan meme coin, son dönemdeki duyuruları ile topluluğu ayakta tutmaya çalışıyor. Son üç ay boyunca, SHIB fiyatı, inişler ve çıkışlar yaşadı, ancak fiyat büyük ölçüde satış baskısı altında kaldı. Bu dönem boyunca, SHIB 15 Ağustos’ta zirve yaptı ve 0.000017 dolara ulaştı. SHIB, son 24 saatte % 3 artışla an itibariyle 0.000011 dolardan işlem görüyor.

İlginç bir şekilde, IntoTheBlock verilerine göre SHIB yatırımcılarının yaklaşık %30’u bir yıldan fazla bir süredir varlığı elinde tutuyor. Genel olarak, yatırımcılar düşüşe rağmen potansiyel olarak satış yapmaktan kaçındılar. Bu, yatırımcıların uzun vadede SHIB için iyimser olduğu anlamına geliyor. SHIB, meme coin imajınından kurtulmak için son zamanlarda önemli projelere ve ortaklıklara imza attı. SHIB, özellikle küresel çapta ödemeler için kullanılmaya başlandı ve giderek daha fazla işletme tarafından benimseniyor.

Yakımlar, Oyun, NFT..!

SHIB ayrıca NFT alanında da önemli adımlar atıyor. Shiba Inu ekosistemi, yatırımcıların NFT oluşturma ve ticareti, metaverse’de arazia alma ve VR oyunlarına aktif olarak katılmalarını sağlayacak bir Shiba Inu NFT koleksiyonu olan SHIBOSHIS projesini ilerletiyor. SHIB’in bu günlerde odak noktası ise yakımlar. Örneğin, 21 Eylül’de 24 saat içinde yaklaşık 132 milyon Shiba Inu yakıldıi. Özellikle, topluluk SHIB’nin arzını azaltmaya çalışırken bu süreçte 410.38 trilyon token yakıldı.

SHIB ekosisteminin merakla beklenen oyunu Shiba Eternity için resmi tarih açıklandı. Shiba Inu topluluğu 1 Ekim’de Android ve iOS uygulama mağazalarını alt üst edecek. SHIB yatırımcı sayısı ve ağ faaliyetindeki projeler artarken, Google’da ise SHIB’e olan ilgi azalıyor gibi görünüyor. Google Trends’ten elde edilen veriler, geçen yıl boyunca “Shiba Inu” anahtar kelimesi için yapılan aramaların küresel çapta bu yıl Temmuz ayında bir yıldan fazla bir sürenin en düşük noktasına düştüğünü ortaya koyuyor. Analistlere göre, SHIB’in yeni zirvelere ulaşması için Fed’in faiz artırımlarına son vermesi gerekiyor.