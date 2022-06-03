Son birkaç hafta içinde Shiba Inu (SHIB) ekosistemindeki son gelişmelere rağmen, kripto para düşüş eğilimi göstermeye devam ediyor.

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Uzmanlar tarafından elde edilen verilere göre SHIB, TradingView tablolarına göre sürekli token yakma, kripto para birimi borsaları tarafından benimsenme ve ekosistemin genişlemesine rağmen kripto para biriminin fiyatı düşmeye devam ettiği için art arda yedinci haftalık kırmızı mumunu oluşturuyor.

Coin Market Verileri

Haftalık kırmızı mumlarla aynı zamana denk gelen Shiba Inu (SHIB) işlemlerinin sayısının 14 ayın en düşük seviyesine düştüğünü belirtmekte fayda var, çünkü sahiplerinin %72’sinin zararda olduğu bildirilmiş durumdalar.

İşlem sayısındaki düşüş, önceki aylarda görülen düşüş eğilimi ile uyumlu olmuş durumda. Bu doğrultuda, işlemler Shiba Inu(SHIB) özelinde Ocak 2022 ile Mayıs 2022 arasında %26’dan fazla düşüş gösterdi.

Şu anda, SHIB, CoinMarketCap istatistiklerine göre, gün içinde %3,26 düşüş ve son yedi gün içinde ise %0,81 artışla 0,00001063 dolardan işlem görüyor ve toplam pazar değeri 5,8 milyar dolar.

Bu arada, CoinMarketCap kripto topluluğu, merkezi olmayan finans (DeFi) varlığının mevcut fiyatından %141 artışla 30 Haziran 2022‘de ortalama 0.00002654$’lık bir fiyatla işlem yapmak için 30 Haziran 2022 için bir yükseliş rotası çizdi ve bu doğrultuda SHIB fiyatı belirledi.

Yüksek Oranda Yakım Var

Yükseliş tahminine uygun olarak, SHIB yakın zamanda yeni bir rekor kırdı ve 1.195.000’den fazla farklı cüzdana ulaştı.

Başka bir konuya değinecek olursak, sadece 24 saat içinde ikinci en popüler meme kripto parası olan kripto para biriminin yakım oranında son zamanlarda %190’lık bir artış oldu.

Twitter’daki Shibburn hesabına göre, bu süre boyunca toplam 141.010.050 Shiba tokeni yakıldı, bu da onların geri döndürülemeyecek cüzdanlara gönderildikleri ve sonsuza kadar orada kilitli kalacakları anlamına geliyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.