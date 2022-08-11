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En büyük ikinci meme token olan SHIB geçtiğimiz yıldan bu yana kripto para yatırımcılarının yoğun ilgisini çekiyor. İnternetin popüler şaka ikonu Shiba Inu cinsi köpeği kendine maskot edinen ve ismini buradan alan altcoin sadece bir meme tokenden fazlası oldu. Son 1 yılda gösterdiği büyümeyle kripto para topluluğunun sepetlerinde önemli yer edindi.

Shib Coin Kaç Dolar?

Etkileyici fiyat performansıyla kripto paralardaki eski ve güçlü yatırımcılar olan balinaların da ilgisini çeken SHIB 4 sıfırlı fiyatıyla alıcı bulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan boğa piyasalarında bol sıfırlı kripto paralar yoğun ilgi gördü. Önemli bir kısmı yatırımcısına %90’ı aşan kayıpları tattırırken SHIB çok kısa sürede 4 sıfır atarak 1000 kattan fazla değerlendi. Özellikle 0,000007 dolar seviyelerinde giriş yapan yeni balinalar SHIB fiyatının 0,00008 dolardaki ATH atağına katkıda bulundu.

Yazı hazırlandığı sırada SHIB Coin 0,00001242 dolardan alıcı buluyor. Son 24 saatte %3,33 oranında fiyat artışı yaşadı. Günlük işlem hacmi ise %8 artışla 500 milyon dolara yaklaştı. Kabaca 6,8 milyar dolar piyasa değeri olan SHIB, Dogecoin hariç tüm kripto paraların piyasa değerinden 9,71 kata yakın daha büyüktür. Meme tokenlerin toplam piyasa değeri 17 milyar dolar seviyesinde ve DOGE bunun 9,4 milyar dolarlık kısmını temsil ediyor. Üçüncü en büyük meme token olan BabyDoge 190 milyon dolar piyasa değerine sahipken, Dogelon Mars (ELON) 188 milyon dolar piyasa değeriyle dördüncü sıradadır.

Shiba Fiyat Grafiği ve Yorum!

Meme tokenler için fiyatı baskılayan en büyük sorun yüksek arzdır. SHIB ilk çıktığında 1 katrilyon arza sahipti. Bunun önemli kısmı diğer meme tokenler tarafından yapıldığı gibi Vitalik Buterine gönderildi. Buterin bunun az bir bölümünü Hindistan’a yardım olarak bağışladı ve kalanını yaktı. Şu an ise dolaşımda 589 trilyon SHIB bulunuyor. Bunun 31,4 trilyonluk bölümü ise stake edildiği için borsalarda aktif işlemde değildir.

Son 24 saatte yakılan SHIB miktarı 14,4 milyonda sınırlı kaldı. Günlük yakım %90 oranında azaldı. Shiba Inu‘nun baş geliştiricisi Shytoshi Kusama, uzun zamandır beklenen Shiba Eternity adlı SHIB oyununun Vietnam’da erken test için hazır olduğunu açıkladı. Takma adlı lider geliştirici, Vietnam’da ikamet eden iOS kullanıcılarının oyunu akıllı telefonlarına indirebileceklerini açıkladı. Birkaç aydır geliştirilen bu oyun SHIB fiyatının ilerleyen dönemde daha fazla yükselmesini sağlayabilir. Özellikle oyun için SHIB token kullanımı gibi geliştirmeler ilgiyi artırabilir.