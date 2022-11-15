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  •   Ses Getirecek Ortaklık! Analist Kasım’da Sürpriz Yapabilecek Altcoin’i Açıkladı!

Ses Getirecek Ortaklık! Analist Kasım’da Sürpriz Yapabilecek Altcoin’i Açıkladı!

Kripto para piyasası yerinde sayarken, önde gelen bir analist bu altcoin'in çarpıcı ortaklık anlaşması sonrasında ivme kazanacağını iddia ediyor. 
16:00
15 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası yerinde sayarken, önde gelen bir analist bu altcoin’in çarpıcı ortaklık anlaşması sonrasında ivme kazanacağını iddia ediyor.

Polygon-Nike Ortaklığı: Bu Seviyeler Mümkün!

Dünya giyim devi Nike, 2021’in sonlarında satın aldığı NFT ve dijital giyim platform RTFKT aracılığıyla Web3’teki moda dünyasının en büyük oyuncularından biri olmayı başarmıştı. Şirket, yeni bir platform olan Swoosh’u piyasaya sürerek bu sektördeki varlığını artırıyor. Nike, yeni projesi için Polygon (MATIC) ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Nike, bu hamlesi ile Web3 dünyasına adım atan en büyük moda dünyası şirketlerinden biri haline geldi. Swoosh platformu, Nike’ın Web3 odaklı merkezi olmayı hedefliyor. Nike, piyasaya sürülecek platformu Web3 oyunlarında kullanılabilecek avatarlar için tişörtler ve spor ayakkabılar gibi sanal kıyafetleri piyasaya sürmek için bir merkez olarak kullanacak. Bu NFT’lerin her biri, Polygon’un ekosisteminde basılacak. Polygon gelişmeyi dün Twitter’da resmen onayladı.

MATIC an itibariyle 0,9282 dolardan işlem görüyor. Polygon tüm zamanların en yüksek seviyesine 27 Aralık 2021’de 2,92 dolar ile ulaştı. Burada, MATIC’in  ATH’sinden %214 uzakta olduğunu görebiliriz. MATIC’in son yedi gündeki en düşşük değeri,  0,782644 dolar iken, en yüksek değeri ise 1,22 dolar oldu.  Burada  %56 değerinde bir artış görebiliriz. Son 24 saatte ise MATIC’in en düşük noktası 0,897136 dolar olurken,  en yüksek noktası 0,964897 dolar idi. Bu, %8 oranında başka bir artışa işaret ediyor. Invezz analistlerinden Milko Trajcevski’ye, hem zincir üstü veriler incelendiğinde hem de çarpıcı ortaklığın etkisi göz önünde bulundurulduğunda MATIC’in Kasım sonunda  1.5 doları aşması sürpriz olmaz.

Polygon: En İyilerin Tercihi..!

Polygon,  Ethereum için en popüler, en iyi bilinen Katman 2 ölçekleme çözümü olarak ortaya çıktı. Polygon, dünyanın en büyük markaları ve şirketlerinden bazılarıyla yeni özellikle NFT ortaklıkları kurdu. Yeni NFT platformu için Polygon’u seçen Meta Platforms’a ait Instagram, altcoin’in yatırımcısında büyük heyecan yarattı. Polygon sayesinde Instagram kullanıcıları NFT’lerini basabilecek, sergileyebilecek ve satabilecekler.

Polygon ayrıca,  destekli bir sadakat programında Starbucks ile ve yeni bir projede JPMorgan Chase ile ortaklık kurdu. Analiste göre, ayı piyasası nedeniyle bu gelişmeler henüz MATIC fiyatına yansımadı.  MATIC hala sadece 1,23 dolardan işlem görüyor ve bazı analistler altcoin için %200 getiri öngörüyor. 12 aydan kısa bir süre önce, Polygon tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.92 dolardan işlem görüyordu. Bu nedenle, piyasa yeniden kıpırdamaya başladığında yeni zirvelere sürpriz olmayacak.

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