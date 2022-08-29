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SEC ve Ripple Arasındaki Mücadele Buraya Sıçradı!

Ripple ve SEC artık medya üzerinden atışmaya başladı. Gensler'in makalesine cevap gecikmedi.
21:30
29 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarının yakından tanıdığı SEC Başkanı Gensler, bu endüstriye uzak bir isim değil ve önemli bir makale kaleme aldı. Ortaya atılan iddialar, kendisine yöneltilen suçlamalar ve daha fazlasına cevap verdi. 2018 yılında MIT’de Blockchain ve Bitcoin dersleri veren SEC Başkanı daha çok Ripple ile süren mücadelesiyle tanındı. Tüm detaylar haberimizde.

Ripple Davası ve SEC

Kripto firması Ripple ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki mücadele artık medya sahasına taşındı. Geçen haftanın başlarında, SEC Başkanı Gary Gensler, Wall Street Journal için komisyonda geçirdiği süre boyunca kripto paralarla alakalı attığı adımlara anlatan bir makale kaleme aldı. Kripto endüstrisindeki birçok kişi onun “uygulama yoluyla düzenlenmesinden” yakınırken, Gensler, menkul kıymetler yasalarını teknolojiden bağımsız bir şekilde uyguladığını savundu.

Bugüne kadar Gensler sürekli olarak mevcut SEC yasalarının kripto para piyasalarını da düzenlediğini savundu. Gensler, köşe yazısında kripto para düzenlemelerini “emniyet kemeri yasalarına” benzetti.

“Bir araba ister benzinle ister elektrikle çalışıyor olsun, sürücüler ve yolcular korunmayı hak ediyor. Sırf farklı bir teknoloji kullandığı için kripto piyasasına diğer sermaye piyasalarından farklı davranmak için hiçbir neden yok.”

Ripple Cevap Verdi

28 Ağustos’ta Wall Street Journal, Gensler’in Ripple‘ın genel danışmanı Stu Alderoty’nin makalesine yanıt olarak bir mektup yayınladı. Alderoty, Gensler’in temel metaforuyla ilgili şunları yazdı:

“Sayın SEC Başkanı, bir araba ister gazla ister elektrikle çalışsın, yine de emniyet kemerine ihtiyacınız olduğunu yazıyor. Buna kimse itiraz etmiyor. Ancak elektrikli arabaların gaza ihtiyacı yok ve onun benzetmesinde, SEC’in sattığı gazdır. Bay Gensler, onu satın almayanları cezalandırmaya çalışıyor.”

SEC’in bir kripto para firmasına karşı başlattığı en önemli eylem, komisyonun önceki Başkanı Jay Clayton’ın Ripple davasıdır. Dava, Ripple şirketinin XRP tokenlerini birer hisse gibi pazarladığıyla alakalı. Bir hisse senedi aldığınızda ilgili şirketin başarıları size hisse başına yükselen fiyatla birlikte para kazandırır. Bugüne kadar Ripple ve diğer birçok kripto para için bunu yaşadık. Ayrıca Ripple kendi şirketini XRP satışlarıyla fonladı yani bu davayı kazanma ihtimali zayıf görünüyor. Ve evet Gensler büyük ölçüde haklı.

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