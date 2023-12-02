SEC ve Kripto Arasındaki Savaş Neden Bitmedi?

ABD menkul kıymet düzenleyicisi SEC uzun süredir kripto para piyasaları üzerindeki baskısını artırmanın yollarını arıyor. Yaptırım birimi yoğun mesai harcarken en büyük kripto para borsalarına davalar açıldığını gördük. Üstelik düzenleyici kurum milyarlarca dolarlık cezalardan memnuniyetle bahsediyor. Peki SEC ile kripto arasında süregelen savaşta son durum ne?

Kayıtsız Kripto Menkul Kıymetler

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) bu yılın ortasında Binance ve Coinbase borsasına birkaç gün aralıkla dava açtı. Kasım ayındaysa Kraken borsasını hedef aldı. Gensler her fırsatta kripto para endüstrisini vahşi batıya benzetip kuralsızlığın daha hızlı büyüme için şirketler tarafından normal karşılandığını ve bunun kesin biçimde bedeli olacağını söylüyor.

Kasım ayında Kraken borsasına açılan dava standart biçimde kayıtsız menkul kıymet borsası olduğu yönündeki bir suçlamayı içeriyor. Fakat kayıtlı biçimde hizmet vermek isteyen platformların bunu nasıl yapacağına dair SEC net bir rehberlik sunmuyor. Eğer bir şeyi nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız ve size kılavuzluk etmesi gerekenler de bu görevi üstlenmiyorsa yaptığınız yanlışlar nedeniyle suçlanmamalısınız.

Hali hazırda Gensler altcoinlerin neredeyse tamamının menkul kıymet olduğunu söylerken başka bir ABD düzenleyici kurumu CFTC yüzde 50’den fazlasının emtia olduğunu iddia ediyor. Peki düzenleyici kurumlar bile kendi arasında ihtilafa düşmüşken kripto para borsalarının SEC’in öfkesine maruz kalmamak için ne yapması gerekiyor? Muhtemelen yapabilecekleri tek şey Bitcoin dışında hiçbir varlığın alınıp satılmasına izin vermemek olmalı. Bu kulağa ne kadar da saçma geliyor değil mi?

Savaş Neden Bitmiyor?

SEC ısrarla blockchain tabanlı varlıkların, kripto paraların tıpkı hisse senedi gibi eski şeyler olduğunu iddia ediyor. Ancak yapısı, amacı, fiyatlama sistemi kripto paraların çok daha farklı. SEC’in önünde iki yol var.

Ya ABD de işlem gören tüm kripto paraları kapsamlı biçimde inceleyip kendilerine kaydolmaya davet edecek. Nitekim bu en zorlu yol çünkü devasa iş gücü gerektiriyor. Üstelik onlara rehberlik sağlanabilmesi için ciddi mevzuatlar oluşturulmalı. Tüm bunları yaptıktan sonra kaydolmayan tokenlerin yargı bölgesinde işlem görmesini engelleyebilir ve Kraken, Coinbase gibi borsalara SEC’in tüm çabalarına rağmen kayıtsız tokenleri sunduğu için dava açabilir.

Ya da ikinci yoldan gidecek ve gidiyor. SEC herhangi bir rehberlik sunmadan, mevzuatlar oluşturmadan esnetilmiş howey testi uygulamasıyla bir nevi keyfi olarak altcoinleri menkul kıymet şeklinde damgalıyor. Borsalara ve tokenlere de kayıtsız ihraç, aracılık hizmeti verdikleri için dava ediyor.

Peki sonuç ne? 2024 yılında Temsilciler Meclisinden geçmesi beklenen kripto tasarıları yasal netliği artırabilir. Ancak Gensler bunlara da karşı olduğu için Demokratların desteğini alıp Senatodan geçmesini engelleyebilir. Yani bu yasal savaş daha uzun süreler devam edecek.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.