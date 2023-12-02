Terra Classic (USTC) %289 Yükseldi: Filecoin (FIL) ve InQubeta (QUBE) Dikkat Mi Çekiyor? 

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Terra Classic (USTC) yatırımcılarının fiyatlar son yedi günde %289 artışla memnun oldukları iddia ediliyor. Bazı analistler, iddialara göre InQubeta (QUBE) ve Filecoin (FIL) ile birlikte şu anda yatırım yapılabilecek kripto paralardan biri olarak nitelendiriyor.

InQubeta, iddialara göre ön satışının orta noktasına ulaşırken 5,6 milyon doların üzerinde para topladığı için bu yıl başlatılan ve dikkat çeken DeFi projelerinden biri olarak adlandırılıyor. NFT projesi, yatırımcıların yatırım fırsatlarına erişmek için engelleri aşmasını gerektirmeyen yapay zekaya (AI) yatırım yapmak için daha erişilebilir bir alternatif yol sağlamayı amaçlıyor.

Filecoin, kullanıcıların cihazlarındaki depolama alanından para kazanmasına ve başkalarının depolama alanı kiralamasına olanak tanıyarak insanlığın en önemli verilerinin korunmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

InQubeta (QUBE) Yatırımcıların İlgisini Mi Çekiyor?

InQubeta ön satışının başarısına çeşitli faktörler yardımcı oluyor olabilir. Platformun sağlamayı amaçladığı erişilebilir yatırım fırsatları, birçok ana akım yatırım kuruluşunun gelir ve yatırım gereksinimleri ile ne kadar kötü şöhretli olduğu göz önüne alındığında önemli bir satış noktası olmuş olabilir. Örneğin, yatırımcıların melek yatırım fırsatlarına hak kazanmak için iki yıl üst üste 200.000 doların üzerinde kazanç göstermeleri gerekiyor.

Yapay zeka endüstrisinin muazzam büyümesi, iddialara göre InQubeta’nın satış öncesi başarısını yönlendiren faktörlerden bir diğeri olmuştur. AI yatırımları 2015’ten bu yana 12 kat arttı ve Nvidia gibi teknolojinin ilerlemesine yardımcı olan şirketler büyük bir yatırım sermayesi akışı gördü. Yapay zekaya 2030 yılına kadar 1,5 trilyon doların üzerinde yatırım yapılması bekleniyor ve ekibin açıklamasına göre InQubeta projesi, bu fonların teknolojiyi ilerletmek isteyen girişimlere yönlendirilmesine yardımcı olmada önemli bir rol oynayacak şekilde konumlandırıldı.

İddialara göre QUBE’nin 0,0161 $ ile değerinin altında olması, satış öncesi başarısını artıran bir başka faktör olmuştur. Token arzı 1,5 milyar dolarla sınırlı, yani tokenların 1 dolardan fiyatlandırılması için projenin yalnızca 1,5 milyar dolarlık bir piyasa değerine ihtiyacı var. Bu, Shiba Inu (SHIB) gibi meme coinlerin bile üç katına çıkabildiği ulaşılabilir bir kilometre taşı. Bugün QUBE’ye yatırılan 500 $, bir yıl içinde 31.000 $’ın üzerinde bir değere sahip olabilir.

Merkezi Olmayan Yatırım Süreci

Yapay zeka girişimleri, yatırım fırsatlarını temsil eden ERC20 coinleri veya non fungible tokenler (NFT’ler) geliştirerek yapay zekanın ilerlemesine yardımcı olmak için ihtiyaç duydukları finansmanı sağlayabilirler. Bu tokenler ekosistemdeki hisse senetleri gibi çalışır. Bazıları kâr paylaşımı ve geliştirilen ürünlere erken erişim gibi başka avantajlar da sağlıyor.

Fon toplayan girişimler tarafından üretilen NFT’ler, pazaryerindeki ERC20 token listesine eklenir. Pazar yeri, yatırımcılara bilinçli kararlar vermeleri için ihtiyaç duydukları tüm bilgileri sağlar ve QUBE ile ilgilendikleri tokenleri satın alabilirler.

Yatırımcılar, anlaşmalar tamamlandıktan sonra tokenleri üzerinde tam kontrole sahip olur ve bu tokenler herhangi bir zamanda NFT pazarında yeniden satılabilir.

Terra Classic (USTC) Kasım Ayı Yorumları

USTC geçtiğimiz hafta %289’un üzerinde bir artışla önemli bir yükseliş yaşadı. Fiyat artışı Terra Classic topluluğuna olan ilgiyi yeniden canlandırdı ve bu da iddialara göre önümüzdeki haftalarda muhtemelen daha fazla fiyat artışına yol açacak.

Bazı analistler, Terra Classic Labs’in son fiyat artışı için rezerv politikasının bir parçası olarak 25,6 milyon USTC satın aldığına dair yakın tarihli bir açıklamayı kredilendiriyor. Stratejik hamle, fiyatların yeni zirvelere çıkmasına yardımcı oldu ve bu yükseliş eğiliminin devam etmesi bekleniyor.

Filecoin (FIL) Yatırımcı İlgisi

FIL, kripto para alanını ele geçiren yükseliş tutumları sayesinde geçtiğimiz ay %14 büyüme kaydetti. Projenin depolama alanı sağlama ve kullanıcıların depolama alanlarından para kazanmalarına olanak tanıma özelliği, Web3 hizmetleri daha belirgin hale geldikçe önemli bir büyüme kaydetmesini sağlıyor.

Özet

QUBE, FIL ve USTC iddialara göre şu anda yatırım yapılabilecek altcoinlerden üçü. Ekibin iddiasına göre QUBE, kripto para birimi alanındaki en popüler NFT projelerinden biri olarak ortaya çıktı ve borsalarda piyasaya sürüldükten sonra 100 kata kadar büyüme yaşanabileceği iddia ediliyor.

Presale – Linktree

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.