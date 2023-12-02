Chainlink (LINK) ve Uniswap (UNI): Rebel Satoshi’nin Yükselişi İle Dikkat Mi Çekiyor? 

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Chainlink kısa süre önce Chainlink Staking v0.2 yükseltmesi için tarihleri açıkladı ve bu da topluluğunda bir coşku yarattı. Bu arada, bir Hong Kong borsası kısa süre önce UNI’nin platformunda listelendiğini duyurdu.

Bu DeFi projeleri önümüzdeki haftalarda kazanç elde etmeye hazırlanırken, piyasa uzmanları iddialara göre Rebel Satoshi‘yi 2023’te %150 kâr sağlayabilecek umut verici bir proje olarak tanımladı.

Rebel Satoshi’ye Yatırım Yapmak

Rebel Satoshi, elitist sistemlere meydan okuma misyonunu benimseyerek mem coinleri alanında farklılaşmayı hedefliyor olabilir. Rebel Satoshi, bir kolektifle merkezi yapıları değiştirmeye ve yeni bir merkezsizlik çağını başlatmaya çalışmaktadır.

Rebel Satoshi’nin yerel tokenı olan $RBLZ’nin bu kişiler için bir umut ışığı olduğu ve yalnızca sisteme direnmek için bir araç değil, aynı zamanda özel avantajlara erişim sağladığı iddia ediliyor. Rebel Satoshi, $RBLZ’yi tamamlayarak NFT meraklıları için 9.999 nadir ve özel NFT sunmayı planlıyor.

İleriye dönük olarak Rebel Satoshi, ekibin açıklamasına göre 100 milyon dolarlık bir piyasa değeri hedefliyor ve kendisini 2024’te izlenecek bir altcoin olarak konumlandırmayı hedefliyor. RBLZ için gelecek projeksiyonları, iddialara göre aynı yıl içinde önemli bir kripto yatırım fırsatı olabileceğini gösteriyor.

Devam eden halka açık ön satışında, ekibin açıklamasına göre Early Bird Round Kasım ayında başladı ve yatırımcılara $RBLZ tokenlerini 0,010 $ gibi oldukça düşük bir fiyattan satın almaları için bir giriş noktası sundu. Turun sadece üç hafta içinde tükenmesinin ardından, Rebel’in 1. Turu devam ediyor ve 0,013 $ ‘dan $RBLZ sunuyor.

İleriye bakıldığında, iddialara göre uzmanlar ön satışın sonunda token için 0,025 $ ‘a kadar sürekli bir artış öngördüğünden, $RBLZ için yörünge umut verici görünüyor olabilir. 0,025$’a ulaşan bu önemli artışın, şimdi yatırım yapmak isteyenler için %92 gibi bir yatırım getirisi sağlaması bekleniyor.

Chainlink Fiyat Tahmini

Chainlink, bu yılın sonlarında yapılması planlanan ve merakla beklenen Chainlink Staking v0.2 yükseltmesi için yayın tarihlerini 9 Kasım’da resmen açıkladı. Sıralama, 28 Kasım’da Chainlink staking için öncelikli bir geçiş, 7 Aralık’ta erken bir geçiş ve 11 Aralık’ta genel erişimi içeriyor.

Bu duyurudan bu yana, LINK‘in değeri 9 Kasım’da 14,64 $’dan 27 Kasım’da 14,20 $’a düşerek %3’lük bir fiyat düşüşüne işaret etti. Ancak bu düşüşe rağmen, LINK uzmanları Chainlink geçişi tamamlandığında, LINK’in değerinin Ocak 2024’ün başında 20 $’a yükseleceği konusunda iyimserler.

Öte yandan, mevcut düşüş eğilimi ve piyasa satışları ile Chainlink analistleri, LINK fiyatının Aralık ayı sonuna kadar 12 $ işaretinin altına düşme olasılığını öngörüyor.

Uniswap Fiyat Tahmini

Hong Kong merkezli bir sanal varlık borsası olan HashKey, 9 Kasım’da yalnızca profesyonel yatırımcılara hitap eden yeni bir işlem çifti olan UNI / USD’yi açıkladı. Uniswap’i listeleme kararı, şirketin Hong Kong’un önde gelen bir kripto para birimi merkezi olarak ortaya çıkma hedeflerini destekleme konusundaki sürekli taahhüdüyle uyumluydu.

UNI’nin değeri 9 Kasım’daki bu duyurudan bu yana 5,15$’dan 27 Kasım’da 6,29$’a yükselerek %22,14’lük bir artış kaydetti. Sonuç olarak, Uniswap uzmanları Uniswap’in geleceği konusunda yükselişte. UNI’nin yıl sonuna kadar 8 dolara yükselebileceğini öngörüyorlar.

Buna karşılık, diğer UNI analistleri, Bollinger Bantları gibi teknik göstergelerden gelen son göstergeler nedeniyle Uniswap’e yatırım yapma konusunda oldukça temkinli. UNI’nin Aralık ortasından önce 5,10 dolara düşeceğini tahmin ediyorlar.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.