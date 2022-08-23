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SEC başkanı Gary Gensler, bugün Wall Street Journal’da kaleme aldığı makalede kripto para piyasasına yönelik tartışmalı açıklamalarda bulundu.

Billy Markus, SEC Başkanı’nı Tiye Aldı

Dogecoin’in (DOGE) kurucu ortağı Billy Marcus, SEC başkanı Gary Gensler’in bugün Wall Street Journal’da kaleme aldığı makalede kripto para piyasasına yönelik yorumlarına tepki verdi. Gensler’in sektörü kızdıran makalesi bugün manşetlerde yerini aldı. SEC başkanı, kripto para piyasasının sadece farklı bir teknoloji kullandığı için sermaye piyasalarından farklı muamele görmemesi gerektiğini belirtti. Gensler ayrıca büyük yankı uyandıran Wall Street Journal makalesinde, kripto para şirketlerinin ABD menkul kıymetler yasalarını daha iyi anlamak için SEC ile uyum içerisinde çalışması gerektiğini vurguladı. Dallas Mavericks’in CEO’su Mark Cuban da dahil olmak üzere birçok isim, son açıklamasından dolayı Gensler’i eleştirdi. Açık sözlü olmasıyla bilinen Dogecoin kurucusu, SEC’in samimiyetsiz duruşunu hedef alarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Marcus, Gensler’in yorumuna verdiği yanıtta alaycı bir üslup sergiledi ve şunları söyledi:

10 yıldır, sektörü aydınlattığınız ve piyasa için açık yönergeler sağladığınız için minnettarım.

Hıkuk şirketi Crypto Law ABD’nin kurucusu ve Ripple (XRP) avukarı John Deaton da Gensler’in makalesini eleştirdi. ABD kripto piyasasının başlangıcından bu yana hala net düzenlemelere sahip olmadığı bilinen bir gerçek. Diğer ülkeler kendi yetki alanlarında kripto paraları düzenlemek için önemli adımlar atarken, ABD gelişmekte olan sektör için düzenleyici netlik sağlama konusunda geride kalıyor. SEC, düzenleyici netlik sağlamak yerine, sektördeki proje ve şirketleri hedef almaya devam ediyor. Ripple dahil olmak üzere birçok kripto para projesi, SEC’in yaptırımları ve sert politikası nedeniyle mağdur edildi. Sektörün önde gelen isimlerinin düzenlemeye yönelik çabalarına rağmen, SEC hala taktiklerini değiştirme konusunda isteksiz.

SEC, Yetkisini Suistimal Ediyor

SEC tarafından açılan soruşturmaların sayısı artış kaydederken, projeler ve şirketler sıranın ne zaman kendilerine geleceğini endişe içerisinde bekliyor. Uzmanlar, SEC başkanı Gary Gensler’ın piyasaya bilinçli bir şekilde zarar vermek için elinden geleni ardına koymadığını vurguluyor. Hukuk firması CryptoLaw’ın kurucusu ve SEC-Ripple davasında XRP yatırımcılarının avukatı olan John Deaton, SEC’in yasal gücünü suistimal ettiğine dair bir rapor hazırladı.

Avuktat kripto endüstrisi geliştikçe, daha fazla yatırımcının kervana katıldığını belirtti. Uzman, SEC başkanının piyasadaki krizleri fırsata çevirerek sektöre yönelik sert tutumunu daha da sertleştirdiğine dikkat çekti.