SBI Group, Bitbank’i 46,7 milyar yen karşılığında satın alarak yönetilen varlıklarını 1 trilyon yenin üzerine taşımayı hedefliyor

Japonya’nın önde gelen finansal hizmetler gruplarından SBI Group, kripto para alanındaki büyümesini yeni bir satın alma adımıyla genişletiyor. Şirket, 25 Haziran Perşembe günü yaptığı açıklamada, Japon kripto para borsası Bitbank’i yaklaşık 46,7 milyar yen karşılığında satın almayı planladığını duyurdu. Bu tutar yaklaşık 300 milyon dolara karşılık geliyor.

Satın alma planının kapsamı

Açıklamaya göre işlem tamamlandığında SBI Group, Bitbank üzerindeki kontrolünü artırarak Japonya’daki kripto para pazarındaki konumunu daha da güçlendirecek. SBI Group, bankacılık, menkul kıymetler ve varlık yönetimi gibi alanlarda faaliyet gösteren büyük bir finans kuruluşu olarak biliniyor. Bitbank’in eklenmesiyle birlikte grubun yönetilen toplam varlıklarının 1 trilyon yen eşiğinin üzerine çıkması bekleniyor.

SBI Group, Bitbank satın alımıyla birlikte yönetilen toplam varlıklarını 1 trilyon yenin üzerine taşımayı ve Japonya’daki kripto para pazarındaki varlığını büyütmeyi hedefliyor.

İşlemin ardından birleşik yapının yaklaşık 2,92 milyon müşteri hesabına hizmet vermesi ve yaklaşık 1,1 trilyon yen büyüklüğünde varlığı kontrol etmesi öngörülüyor. Bu ölçek, SBI’ı yönetilen varlık büyüklüğü bakımından Japonya’nın en büyük oyuncuları arasına taşıyabilir.

Başlık Veri Satın alma bedeli 46,7 milyar yen Dolar karşılığı Yaklaşık 300 milyon dolar Toplam müşteri hesabı 2,92 milyon Kontrol edilecek varlık Yaklaşık 1,1 trilyon yen

Ripple iş birliği öne çıktı

SBI Group’un kripto para alanındaki hamlesi, şirketin Ripple ile ilişkilerinin yeniden gündeme geldiği bir dönemde geldi. Grup, daha önce de Ripple ile yakın çalışan kurumlardan biri olarak öne çıkmıştı. Son satın alma planı, bu bağın Japonya pazarında daha görünür hale gelmesine yol açabilir.

Satın alma kararından kısa süre önce SBI Group, Ripple ile iş birliğini genişleterek RLUSD stabilcoininin Japonya’da kullanılmasına resmi olarak imkan tanıdı. Bu gelişme, Bitbank işlemiyle birlikte değerlendirildiğinde, Japonya’daki kullanıcıların RLUSD’ye SBI kanalları üzerinden daha kolay erişebilmesinin önünü açabilir.

Bitbank anlaşması, SBI ile Ripple arasındaki iş birliğinin ardından RLUSD’nin Japonya’daki erişimini genişletebilecek bir adım olarak öne çıkıyor.

Hisse alımları ağustosta başlayabilir

Paylaşılan bilgilere göre anlaşma, SBI’ın bağlı kuruluşlarından birinin Bitbank kurucusundan ve diğer bireysel hissedarlardan hisse alımına başlamasını da kapsıyor. Bu sürecin ağustos ayı gibi başlaması planlanıyor. Zamanlamaya ilişkin detaylar, işlemin ilerleyişi açısından yakından izlenecek.

Japonya’da kripto temelli ürünlere yönelik ilginin arttığı bir dönemde gelen bu adım, geleneksel finans gruplarının dijital varlık pazarındaki etkisini büyütme eğilimini yansıtıyor. SBI Group’un Bitbank satın alımını tamamlaması halinde, şirketin hem müşteri tabanı hem de varlık ölçeği bakımından daha güçlü bir konuma ulaşması bekleniyor.