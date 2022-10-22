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  •   Santiment’ten İddialı Tahmin: Bu Altcoin 3 Ay İçinde 2 Katına Çıkacak!

Santiment’ten İddialı Tahmin: Bu Altcoin 3 Ay İçinde 2 Katına Çıkacak!

Kripto analitik firması Santiment, verilerine dayanarak bir altcoin’in değerinin altında olduğunu ve üç ay içinde iki katına çıkabileceğini ifade etti.
14:15
22 Ekim 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto analitik firması Santiment, verilerine dayanarak, ADA’nın şu anda değerinin altında olduğunu ve önümüzdeki üç ay içinde fiyatının muhtemelen iki katına çıkacağını söylüyor.

ADA 2 Katına Çıkacak Mı?

13 Nisan 2021’de Santiment, bir blog yazısında Sanbase platformuna “MVRV oranı (Z-skor)” adlı bir metrik eklediğini duyurdu. Bu metrik, kripto paranın piyasası ile gerçekleşen değer arasındaki sapmayı ölçer. 21 Mart 2021’de yayınlanan bir blog gönderisinde ise Santiment, bunun neden yararlı bir ölçüm olduğu hakkında daha fazla bilgi verdi ve “Değerlendirme yöntemleri ve kripto para durum tespiti söz konusu olduğunda, MVRV oranı, on chain analistler arasında giderek daha popüler bir seçim haline geldi.” sözlerini kullandı.

Buna ek olarak firma açıklamalarına, “Dezavantajları olmasa da, metrik, belirli bir kripto paranın şu anda aşırı değerli mi yoksa düşük değerli mi olduğunu ve yaklaşan bir trendin tersine dönme olasılığını ölçmenin basit bir yolunu sunuyor.” sözleri ile devam etti.

Bu verilere göre bugün erken saatlerde Santiment, ADA‘nın şu anda Ocak 2019’dan bu yana “gerçekleşen değerine kıyasla en düşük nispi konumunda” olduğunu ve bunun “ortalama yatırımcı kayıplarına” dayalı olarak düşük değerlendiğini gösterdiğini tweetledi. Ayrıca, firmanın açıklamalarına göre bu veriler ışığında ADA önümüzdeki 3 ay içinde iki katına çıkabilir.

ADA Fiyat Yorumları

3 Ekim’de, Crypto Capital Venture’ın Kurucusu ve aynı zamanda popüler YouTube kanalı “Crypto Capital Venture”’ın ev sahibi Dan Gambardello, Cardano (ADA) için uzun vadeli fiyat hedefini verdi. Gambardello YouTube videosunda yaptığı açıklamalarda, Cardano için net bir vizyonu olduğunu ve risk almaya hazır olduğunu ifade ediyor. Cardano hakkında konuşmanın zamanı geldiğini dile getiren popüler isim, Cardano’nun merkezsilik, güvenlik ve ölçeklenebilirlik üçlemesine yaklaştığını ifade ediyor.

Bunlara ek olarak Cardano’nun temelinin ve sunduğu fırsatların sağlam olduğunu ifade eden analist, yükseliş beklentisinin arkasındaki nedenlerin de bu sebeplerle güçlü olduğunu dile getiriyor. ADA yazının kaleme alındığı sırada 0,34 dolardan işlem görüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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