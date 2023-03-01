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Coinbase’in (BASE) yeni Ethereum (ETH) Layer-2 test ağı lansmanını çevreleyen heyecan, Optimism (OP) hakkında artan tartışmalara yol açtı. Tartışmalar sonucunda OP’nin sosyal hakimiyetini 24 Şubat’ta altı ayın en yüksek seviyesi olan %1.67’ye ulaşmasına neden oldu.

OP Güncel Veriler!

Optimism sosyal hâkimiyetine ek olarak fiyatı 3,06 dolara bir artışla zirve yaptı. OP’nin fiyatındaki ve sosyal hâkimiyetindeki artışın hemen ardından gelen düşüş, birçok kişinin 3,06 dolar fiyat seviyesinin yerel bir zirveye işaret ettiğine ve ardından fiyatların tersine dönebileceğine inanmasına neden oldu. Özellikle bir fiyat artışı sırasında aşırı sosyal medya popülaritesi, bir kripto para biriminin piyasa performansında en yüksek abartılı ve irrasyonel güveni gösterebilir. Uzun vadeli ve deneyimli yatırımcılar, içgüdüsel kararlar yerine stratejik kararlar vererek, atıl kripto para birimlerinin yenilenen faaliyetini piyasa koşullarındaki büyük değişikliklerin güvenilir bir göstergesi haline getirir.

Santiment Raporları!

Veri analitik şirketi Santiment’in verilerine göre 24 Şubat tarihinde OP’nin fiyatı yükselirken Age Consumed metriğinin değeri de yükseldi. Bu durum Hodler’lar kar kaydetmek için fiyat rallisinden yararlandıkça daha önce atıl durumda olan OP token’larının el değiştirdiğini gösterdi. Ardından gelen fiyat düşüşü, Age Consumed önceki artışın 24 Şubat fiyat zirvesini belirlediğini gösterdi. Dikkate alınması gereken bir diğer önemli ölçüm ise ağ kar/zarar oranı (NPL). OP’ler 24 Şubat tarihinde büyürken, takipteki alacakları da üç ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

Bunlara ek olarak fiyat artışı sırasında OP’nin pozisyonunu satın alan yatırımcıların kar elde etmek için pozisyonlarını hızla kapattığı sonucuna varılabilir. Yatırımcılar piyasadan ayrıldıkça beklendiği gibi, bunu alt değerinde bir düşüş izledi. Son olarak OP’nin açık faizi ele alındığında, 24 Şubat tarihinden bu yana açık ticaret pozisyonlarındaki düşüşü doğruladı. Coinglass’ın verilerine göre o zamandan beri %51 oranında düştü.