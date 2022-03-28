Blockchain analitik firması Santiment, merkezi olmayan kripto para borsası dYdX‘in yerel kripto para birimi DYDX’in zincir üstü verilere göre güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayabileceğini ifade etti. Santiment, aktif adres sayısındaki artışa işaret ederek Ethereum balinalarının da artan dYdX birikimine dikkat çekti.

Santiment, Zincir Üstü Verilere İşaret Etti

Blockchain analitik firması Santiment, aktif adres sayısında oldukça ciddi bir artış olduğunu ve zincir üstü verilerin dYdX adına güçlü bir yükseliş ivmesine işaret ettiğini ifade etti. Ayrıca Santiment, aktif adres sayısındaki artışın yanı sıra ağ büyümesine ve Ethereum balinalarının artan dYdX birikimine de dikkat çekti. Santiment’e göre en büyük 10 Ethereum balinasının dYdX birikiminde, 1 yıllık zaman dilimi içerisinde önemli bir artış kaydedildi. Ek olarak Santiment, dYdX’in 5,40 dolar direncini aşmasının da kısa vadede oldukça önemli olduğunu belirtti.

dYdX’teki Güncel Teknik Görünüm

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde kaydettiği güçlü yükseliş hareketleri ile birlikte 47.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Bitcoin’deki bu değer artışı, kripto para piyasasına da güçlü bir yükseliş ivmesi kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 3.330 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinGecko verilerine göre 2,2 trilyon dolara ulaştı.

Son dönemlerde yüksek oranlarda değer kaybeden ve oldukça düşük bir fiyat performansı sergileyen dYdX de piyasadaki yükseliş ivmesi ile birlikte yönünü yeniden yukarı çevirdi. dYdX, kaydettiği son yükseliş hareketlerinin ardından ise 5,40 direncini aşarak 5,90 dolar fiyat seviyelerine ulaştı ve aynı zamanda 6 dolar direncine de önemli ölçüde yaklaştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.