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Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin (BTC) son haftalarda 19 bin doların üzerinde kalma mücadelesi verirken balinaların iki altcoin‘e yoğun ilgi gösterdiği görülüyor.

Balinaların Hedefindeki 2 Altcoin

Oracle hizmet sağlayıcısı Chainlink, 2022 ayı piyasası boyunca altcoin biriktiren büyük yatırımcıların radarına girdi. On-chain (zincir üstü) veri sağlayıcısı Santiment, LINK fiyatı büyük bir birikim bölgesi olarak görülen 6-8 dolar arasındaki fiyat aralığında hareket ederken balinaların yoğun bir şekilde altcoin’den aldıklarını bildirdi:

Chainlink’in köpekbalığı ve balina seviyesi adresleri (10 bin ila 1 milyon LINK tutan) 2022 ayı piyasası sırasında birikim yapmakla meşgul. Bu adresler 3 Mart’tan beri cüzdanlarına 47.31 milyon LINK ekledi. Bu da LINK’ın varlıklı adreslerden 312.7 milyon dolardan daha fazla yatırım aldığı anlamına geliyor.

Santiment, ayrıca Chainlink’in sosyal baskınlığının da son günlerde arttığını ve bunun giderek daha fazla trader’ın ve yatırımcının altcoin’e ilgi göstermeye başladığı anlamına geldiğini belirtti. Öte yandan veri sağlayıcısı, geçen hafta yüksek balina aktivitesi gören bir diğer altcoin’in ise Litecoin (LTC) olduğunu bildirdi.

Santiment, LTC için düştüğü notta, “Litecoin 2022’de sessizce radarın altında kaldı, ancak değeri 1 milyon dolardan fazla olan işlemlerin sayısındaki artışla ağdaki adres etkinliği ve balina işlemleri adeta patlama yaptı. Bu artışların zamanlaması tam da LTC‘nin BTC karşısında yükselmeye başladığı sırada gerçekleşti.” ifadelerini kullandı.

Ethereum’da Kan Kaybı Devam Ediyor

Dünyanın en büyük ikinci kripto parası Ethereum (ETH), The Merge etkinliğinin ardından güçlü bir satış baskısıyla karşı karşıya. Santiment, yazım sırasında 157 milyar dolarlık piyasa değeriyle bin 238 dolardan işlem gören ETH için adres etkinliğinin Haziran ayından beri düştüğünü belirterek şunları not etti:

Ethereum ağındaki aktif adres sayısı, The Merge sonrası zayıf ellerin silinip gitmesi ve bunun devam etmesiyle ve fiyatların durgunlaşmasıyla ilgisizliğin en yüksek seviyeye çıkmasının ardından son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. 17 Ekim günü, 26 Haziran’dan beri ağda 400 binden az adresin görüldüğü ilk gün oldu.

Tüm bunlarla birlikte, veriler, altcoin piyasasının geçen hafta önemli miktarda açılan açığa satış (short) pozisyonlarıyla güçlü bir satış baskısıyla karşı karşı olduğunu ortaya koyuyor.