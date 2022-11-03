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Açıklanan Fed kararı sonrasında piyasada büyük hareketlilikler yaşanmaya devam ediyor. Veriler, bir Litecoin balinasının kripto borsası Binance’den yaklaşık 14 milyon dolar değerinde LTC çektiğini gösteriyor ki bu da kripto fiyatı için yükseliş işareti olabilir.

13,8 Milyon Dolarlık Litecoin Cüzdandan Çıktı

Kripto işlem takip sistemi WhaleAlert’ten gelen bir uyarıya göre, geçtiğimiz gün zincirde 230.373 LTC büyüklüğünde bir transfer gözlemlendi. Transferin gerçekleştiği sırada bu miktar yaklaşık 13,8 milyon dolar değerindeydi. O zamandan bu yana Litecoin’in fiyatında bir miktar artış görüldü ve bu coin’lerin değeri şu anda 14,2 milyon dolar.

Bu tür büyük işlemler genellikle tek bir balinaya ya da birden fazla yatırımcıdan oluşan bir kuruluşa ait olur. Aşağıda, transferin amacına biraz daha ışık tutabilecek ilgili veriler yer almakta. Gördüğünüz gibi, bu Litecoin işlemi kripto borsası Binance’in bir cüzdan adresinden gönderilmiş ve bilinmeyen bir adres tarafından alınmış.

Bu tür adresler genellikle herhangi bir merkezi borsaya bağlı olmazlar ve muhtemelen kişisel cüzdanlara aittirler. Balinalar genellikle coin’lerini biriktirme amacıyla borsalardan bu gibi kişisel cüzdanlara çekerler.

Bu İşlem Ne Anlama Geliyor?

Bu işlemin amacı gerçekten de bir balinanın birikim yapmasıysa, bu borsa çıkışı Litecoin fiyatı için yapıcı olabilir. Analiz platformu Santiment de kripto için bir başka yükseliş sinyaline işaret etti; en az 1000 LTC’ye sahip adreslerin sayısı son birkaç aydır hızla artıyor.

İşte bu Litecoin göstergesindeki son on iki aydaki eğilimi gösteren bir grafik:

Grafikten, Haziran ortasından bu yana yaşanan keskin artışın ardından, şu anda zincirde en az 1000 coin tutan 314 Litecoin adresi daha olduğu görülüyor.

Analiz firması ayrıca, LTC/BTC işlem çiftinin Haziran ayındaki dip seviyeden bu yana yaklaşık %51 oranında yükseldiğini ve bunun da kripto için bir başka olumlu işaret olduğunu belirtiyor. Bu yazının yazıldığı sırada Litecoin’in fiyatı geçen hafta %1 düşüşle 62 dolar civarında seyrediyordu. Geçtiğimiz ay boyunca kripto %19 değer kazandı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.