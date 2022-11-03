Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Santiment Açıkladı: Bu Balina Hareketi Hangi Altcoin’i Etkileyecek!

Santiment Açıkladı: Bu Balina Hareketi Hangi Altcoin’i Etkileyecek!

Kripto dünyasının önemli altcoin'inde gerçekleşen büyük balina hareketi fiyat artışı konusunda yatırımcıları heyecanlandırdı.
21:04
3 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Açıklanan Fed kararı sonrasında piyasada büyük hareketlilikler yaşanmaya devam ediyor. Veriler, bir Litecoin balinasının kripto borsası Binance’den yaklaşık 14 milyon dolar değerinde LTC çektiğini gösteriyor ki bu da kripto fiyatı için yükseliş işareti olabilir.

13,8 Milyon Dolarlık Litecoin Cüzdandan Çıktı

Kripto işlem takip sistemi WhaleAlert’ten gelen bir uyarıya göre, geçtiğimiz gün zincirde 230.373 LTC büyüklüğünde bir transfer gözlemlendi. Transferin gerçekleştiği sırada bu miktar yaklaşık 13,8 milyon dolar değerindeydi. O zamandan bu yana Litecoin’in fiyatında bir miktar artış görüldü ve bu coin’lerin değeri şu anda 14,2 milyon dolar.

Bu tür büyük işlemler genellikle tek bir balinaya ya da birden fazla yatırımcıdan oluşan bir kuruluşa ait olur. Aşağıda, transferin amacına biraz daha ışık tutabilecek ilgili veriler yer almakta. Gördüğünüz gibi, bu Litecoin işlemi kripto borsası Binance’in bir cüzdan adresinden gönderilmiş ve bilinmeyen bir adres tarafından alınmış.

Bu tür adresler genellikle herhangi bir merkezi borsaya bağlı olmazlar ve muhtemelen kişisel cüzdanlara aittirler. Balinalar genellikle coin’lerini biriktirme amacıyla borsalardan bu gibi kişisel cüzdanlara çekerler.

Bu İşlem Ne Anlama Geliyor?

Bu işlemin amacı gerçekten de bir balinanın birikim yapmasıysa, bu borsa çıkışı Litecoin fiyatı için yapıcı olabilir. Analiz platformu Santiment de kripto için bir başka yükseliş sinyaline işaret etti; en az 1000 LTC’ye sahip adreslerin sayısı son birkaç aydır hızla artıyor.

İşte bu Litecoin göstergesindeki son on iki aydaki eğilimi gösteren bir grafik:

Grafikten, Haziran ortasından bu yana yaşanan keskin artışın ardından, şu anda zincirde en az 1000 coin tutan 314 Litecoin adresi daha olduğu görülüyor.

Analiz firması ayrıca, LTC/BTC işlem çiftinin Haziran ayındaki dip seviyeden bu yana yaklaşık %51 oranında yükseldiğini ve bunun da kripto için bir başka olumlu işaret olduğunu belirtiyor. Bu yazının yazıldığı sırada Litecoin’in fiyatı geçen hafta %1 düşüşle 62 dolar civarında seyrediyordu. Geçtiğimiz ay boyunca kripto %19 değer kazandı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Kripto Paralar Kısa Vadede Nereye Gidecek? Fiyat Tahmini!
Kripto Paralar Kısa Vadede Nereye Gidecek? Fiyat Tahmini!
Terra (LUNA) Yeni Müjdeyi Verdi! LUNA Yorum!
Terra (LUNA) Yeni Müjdeyi Verdi! LUNA Yorum!
Kasım’da Kemerlerinizi Bağlayın! DOGE ve Bu Altcoin Yeni Sürprizler Yapabilir!
Kasım’da Kemerlerinizi Bağlayın! DOGE ve Bu Altcoin Yeni Sürprizler Yapabilir!
Gözler Buraya Çevrildi! Analist Tarih ve Kanıt Verdi: Bu Altcoin 2x Yapacak!
Gözler Buraya Çevrildi! Analist Tarih ve Kanıt Verdi: Bu Altcoin 2x Yapacak!
Render Token Nedir: RNDR Coin Son Durum
Render Token Nedir: RNDR Coin Son Durum
Sinyalleri Çıkan Algoritma: Cardano (ADA) Kasım Sonu Bu Seviyede!
Sinyalleri Çıkan Algoritma: Cardano (ADA) Kasım Sonu Bu Seviyede!
DOGE’u Unutun! Twitter ve Borsalar Bu Altcoin’in Peşinde! Analistten Bomba Tahmin!
DOGE’u Unutun! Twitter ve Borsalar Bu Altcoin’in Peşinde! Analistten Bomba Tahmin!
Yatırımcılar Kripto Para Borsalarına Bu Altcoin’lerden Yığıyor! Neler Oluyor?
Yatırımcılar Kripto Para Borsalarına Bu Altcoin’lerden Yığıyor! Neler Oluyor?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Güncel NFT Haberleri
Facebook ve Instagram’dan Bu 2 Altcoin İçin Büyük Hamle!
Cardano NFT’leri, NFT Gerilemesine Rağmen Hızla Büyüyor!
O Kadar NFT Koleksiyonu Çıkıyor! Bu NFT Dosyaları Nerede Saklanıyor?
Ethereum Yükseldi Fiyatları Fırladı: Bu NFT Koleksiyonu Zirveye Alıştı!
Twitter Yeni Özelliğini Duyurdu! Elon Musk’ın Geldiği Belli Oluyor!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022