Sam Bankman-Fried furyası hız kesmiyor. Tüm suçlamalar, mahkemeler ve olaylar silsilesinin ortasında yeni bir şirketle bağlantısı çıktı.

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FTX’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried’in, daha sonra FTX’ten bir hisse satın alan Paradigm adlı bir girişim sermayesi şirketine 20 milyon doların üzerinde yatırım yaptığı mahkeme dosyalarında ortaya çıktı.

Bir zamanlar kripto milyarderi olan SBF hakkında mahkeme işlemleri devam ederken, bu halka açıklanan çeşitli bilgiler olarak dikkat çekti. Bu hafta yapılan iflas başvurusunda, Bankman-Fried’in Paradigm tarafından yönetilen bir fona toplam 2,5 milyar dolar yatırım yaptığı ve daha sonra Paradigm One tarafından FTX’e ve ABD borsalarına yatırım yapıldığı belirtildi.

Paradigm ve FTX Bağlantısı

Paradigm’a göre Bankman-Fried, fonundaki diğer yatırımcılarla eşit muamele gördü. Paradigm One, 2018 yılında eski Sequoia Capital ortakları Matt Huang ve Coinbase kurucu ortağı Fred Ehrsam tarafından kurulmuştu.

Bir sözcüye göre, San Francisco merkezli Paradigm, Paradigm One’daki yatırımcılara, fonun sınırlı ortakları tarafından yönetilen işletmelere yatırım yapma olasılığı da dahil olmak üzere geniş çıkar çatışmalarını da açıkladı.

Paradigm en büyük yatırımcılardan biriydi ve FTX ekibinin Temmuz 2021’de B Serisi bağış toplamasına yardımcı oldu. Aynı yılın Kasım ayında Alameda Research’ün 20 milyon dolarlık bir hisseye sahip olduğu Paradigm One piyasaya sürüldü. Daha sonra, firmadaki başka bir yatırımcıdan satın alarak elindekilerin değerini o gün 5 milyon dolar daha artırdılar. Şubat 2022’de FTX’in finansmanına katıldı ve şirketin ABD kanadıyla birlikte değeri 40 milyar dolar oldu.

FTX, 11 Kasım 2022’de iflas başvurusunda bulunduktan sonra, firma FTX’e yaptığı 278 milyon dolarlık yatırımı sıfıra indirdi. Kurucu ortağı Huang daha sonra Bankman-Fried’ın imparatorluğuna yatırım yaptığı için pişmanlığını dile getirdi.

Bankman-Fried’ın Yatırım Fiyaskosu

Sam Bankman-Fried, UVM Signum ve Sequoia Capital gibi diğer girişim sermayesi şirketlerine milyonlarca dolar yatırım yaptı. Bunlar FTX’in başlıca destekçileriydi. FTX’in kardeş firması Alameda Research, Financial Times tarafından yayınlanan bir rapora göre Sequoia tarafından yönetilen fonlara 200 milyon doların üzerinde yatırım yaptı.

Bu yatırımcıları dolandırmak ve FTX müşterilerinin fonlarını, öncelikle tehlikeli start-up’lara ve kripto token’lara yatırım yapan Alameda Research hedge fonunu desteklemek için kullanmakla suçlanıyor. Yatırımcıların plana kanmasını sağlamak için sahte mali iddialar kullandıkları da vurgulanıyor.