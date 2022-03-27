Başbakan Mihail Mişustin ve Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, kripto para birimlerini düzenleme ve bunları ülke ekonomisine entegre etme çabalarını destekledi.

Başbakan Mihail Mişustin ve Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, kripto para birimlerini düzenleme ve bunları ülke ekonomisine entegre etme çabalarını destekledi. Destek, Rusya’nın küresel finansmana erişimini kısıtlayan Ukrayna’daki savaş üzerine artan yaptırımların ortasında geldi.

Maliye Bakanlığı’nın Rus Kripto Alanını Yasallaştırma Baskısı Çekiş Kazandı

Rus yetkililer, merkez bankasının ısrarlı muhalefetine rağmen, kripto para birimleri için kapsamlı bir yasal çerçevenin benimsenmesine doğru ilerliyor. Maliye Bakanlığı’nın yasallaştırmayı destekleyen yaklaşımı, Rusya’nın mali kısıtlamalar da dahil olmak üzere benzeri görülmemiş yaptırımlarla karşı karşıya kalmasıyla birlikte diğer devlet kurumları ve yetkililerinden daha da fazla destek alıyor.

Şubat ayı başlarında, federal hükümet Minfin‘in düzenleyici konseptini onayladığını duyurdu. Ardından bakanlık, Ocak 2021’de “Dijital Finansal Varlıklar Hakkında” yasanın yürürlüğe girmesinden sonra kalan düzenleyici boşlukları doldurmayı amaçlayan yeni bir “Dijital Para Birimi Yasası” taslağını sundu.

Kripto para operasyonları için özel bir rejim benimseme çabaları hakkında yorum yapan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Cuma günü hükümetin teklifi çok ayrıntılı bir şekilde gözden geçirdiğini belirtti. Devlet Duması’nda Rusya Liberal Demokrat Partisi’nden (LDPR) milletvekilleriyle yaptığı görüşmede şunları söyledi:

Tabii ki, dijital para birimlerinin dolaşım mekanizmasını ülkenin finansal sistemine entegre etmek gerekli olacaktır.

Kapsamlı Kripto Para Yasağı

Mihail Mişustin, aynı zamanda ilgili konuların ancak Rusya Merkez Bankası’nın (CBR) katılımıyla çözülebileceğini vurguladı. Misustin’e göre, merkez bankası kripto para birimlerinin yarattığı riskleri değerlendirmek zorundadır. Ocak ayında para otoritesi, ülkenin finansal istikrarı ve vatandaşları için riskleri öne sürerek kapsamlı bir kripto yasağı önerdi.

CBR, dijital para birimlerinin çıkarılması, ticareti ve madenciliği dahil olmak üzere çok çeşitli kripto ile ilgili faaliyetleri yasaklamak isterken, Rusya başbakanı kabinesinin kripto madenciliği gibi operasyonları düzenlemeye hazır olduğunu açıkladı.

Mikhail Mişustin, yaptığı açıklamaların devamında şu ifadelere yer verdi;

Konseptte detaylandırılmıştı. Hükümet basın servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, bizim tarafımızdan onaylandı.

Bu haftanın başlarında, Minfin’in tasarısı, yasama teklifinin sonuçlandırılmasına yardımcı olmak isteyen Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından da desteklendi. Bakanlık, Bitcoin madenciliği, kripto para ödemeleri ve dijital varlık borsası operatörlerinin gereksinimlerinin daha fazla açıklığa kavuşturulması gerektiğini ve Maliye Bakanlığı’ndan hala geri bildirim beklediğini belirtti.