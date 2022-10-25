Dünyanın en büyük kripto para davası olarak kabul edilen XRP ve SEC arasındaki mücadele gün geçtikçe farklı boyutlara taşınıyor.

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Ripple’ın davalardan sorumlu başkan yardımcısı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) San Francisco merkezli ödeme firmasına karşı açtığı davanın sonucunun genel olarak kripto alanı üzerinde büyük bir etkisi olacağını düşünüyor.

SEC Sınırlarını Zorluyor

Ripple’ın genel danışman yardımcısı Deborah McCrimmon, Modern Counsel ile yaptığı yeni bir röportajda SEC’in kongre tarafından kendilerine verilen yetkinin çok ötesine ulaştığını ve kripto alanını yaptırım yoluyla düzenlemeye çalıştığını savunuyor.

McCrimmon şu açıklamayı yaptı:

Bu son teknoloji ürünü, sektörü belirleyen bir dava. Sadece Ripple için değil, tüm kripto endüstrisi için emsal teşkil edecek. Tüm sektör tarafından izleniyor.

SEC, Ripple’a ilk olarak Aralık 2020’de XRP’nin kayıtsız bir menkul kıymet olarak satıldığı iddiasıyla dava açmıştı. McCrimmon, SEC’in yaklaşımının “korkunç” olduğunu söylüyor ve düzenleyiciyi işletmelere dava açmak yerine net, sektör çapında kurallar yayınlamaya çağırıyor.

Daha geçen hafta Ripple genel danışmanı Stuart Alderoty, firmanın eski SEC Direktörü William Hinman tarafından 2018’de yapılan bir konuşmayla ilgili bir dizi belgeye nihayet erişim izni aldığını söyledi. Hinman konuşmasında, piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto varlığı olan Ethereum’un (ETH) bir menkul kıymet olmadığını ve dolayısıyla SEC’in yetki alanına tabi olmadığını belirtmişti.

SEC Köşeye Sıkışıyor

SEC, e-postaların hem müzakere süreci ayrıcalığı hem de avukat-müvekkil ayrıcalığı ile korunduğunu savunmuştu. Ancak, yargıç aynı fikirde değildi ve düzenleyici kurumun bunları teslim etmesini zorunlu kıldı. Alderoty, belgelerin elde edilmesi için mücadele etmeye değer olduğunu söylüyor.

Cuma günü SEC, Ripple’ın özet karar talebine karşı bir hukuk memorandumu sundu. Bu yılın başlarında, her iki taraf da özet yargı için başvuruda bulundu; bu, bir kuruluşun mahkemeden, ihtilaflı hiçbir maddi gerçek olmadığı inancıyla tam bir duruşma yapılmadan davayı sonlandırmasını istemesi anlamına geliyor.