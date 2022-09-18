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Ripple (XRP) Piyasaya Meydan Okuyor: Bu Tarihe Dikkat!

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) yerinde sayarken, Ripple (XRP) şaşırtıcı fiyat artışı ile piyasaya meydan okumaya devam ediyor.
15:00
18 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) yerinde sayarken, Ripple (XRP) şaşırtıcı fiyat artışı ile piyasaya meydan okumaya devam ediyor.

SEC Davası: 19 Eylül Kritik Gün!

XRP fiyatı, son 24 saatte %8’den fazla arttı. SEC davası nedeniyle büyük bir darbe alan XRP, son zamanlarda sürpriz artışlar kaydetmeye başladı. Kripto para piyasası kısır bir döngüde hareket ederken, Bitcoin  son 7 günde %6,  Ethereum ise % 17’den fazla düştü. Kripto para piyasasının değeri, hala 1 trilyon doların altında. XRP fiyatı, SEC davasında meydana gelen gelişmelerden etkilenme eğiliminde. Ripple avukatı, XRP fiyatının %10,  LBC’nin %11 ve DRGN’nin ise  %5 arttığını belirtti.  Deaton, tüm bu tokenlerin SEC tarafından dava edildiğini vurguladı. Bununla birlikte, Ripple ve SEC arasındaki yasal savaş devam ederken, davada karar oturumu aşamasına ulaştı. Bloomberg, bölge yargıcı Torres’in her iki tarafça önerilen ortak planlama teklifini onayladığını bildirdi. Ancak 19 Eyül’de yapılacak olan duruşma önümüzdeki süreç için hayati önem taşıyacak. Ripple ve SEC, dava özetinin son halini sunacaklar.

Avukat James Filan, kamuoyunun şu andan itibaren gerçek beyanları ve güncel karar taslaklarını görme şansının olmayacağını belirtti. XRP fiyatı son 7 gün içinde %7’den fazla arttı. XRP, an itibariyle 0,3839 dolardan işlem görüyor. XRP, sene başından beri %55 değer kaybetti. XRP’nin 24 saatlik işlem hacmi %39 artarak 1,66 milyar dolara ulaştı.Altcoin, 18,7 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. SEC ve Ripple arasındaki gergin yasal sürecin, XRP fiyatını etkilemeye devam etmesi bekleniyor.

Ripple, Davadan Umutlu!

XRP yatırımcılarının avukatı John Deaton, Ripple-SEC davasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deaton’a göre, XRP’nin menkul kıymet olmadığını kanıtlayan tek bir faktör var. Avukata, yatırımcıların XRP’yi Coinbase, Kraken ve Uphold gibi borsalarda Bitcoin’e (BTC)  ve Ethereum’a (ETH) çevirmeleri Howey kuralarına göre XRP’nin menkul kıymet olmadığını kanıtlar.

SEC’e karşı açılan toplu davada 72.000’den fazla XRP sahibini temsil eden avukat, Ripple- SEC davasından umutlu olduğunu belirtti.  Uzmana göre, bu faktör davanın kazanıması için kritik önem taşıyor. Geçtiğimiz haftalarda Ripple CEO’su Brad Garlinghouse Kongre’nin SEC’in tartışmalı politikaları nedeniyle harekete geçmesini istemişti. Ripple, SEC’i yasal gücünü su istimal etmekle suçluyor.

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