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Ripple Davasında Son Gelişme! XRP Fiyatı Yükselir Mi?

XRP yatırımcıları davayla ilgili her gelişmeyi yakından izliyor. SEC ise elini güçlendirecek bu mücadeleden zaferle çıkmanın peşinde.
20:40
25 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

2020 sonundan bu yana SEC ile Ripple’ın mücadelesi amansız şekilde devam ediyor. XRP yatırımcılarının gözü bu davada. 5 yıldır ATH seviyesini göremeyen XRP, artık davanın biteceği günleri bekliyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan boğa sezonunda da XRP fiyatı kendisinden beklenen performansı gösteremedi. Her yeni gelişme fiyata genellikle olumsuz etki ediyor.

Ripple Davası

SEC bu mücadeleyi kazanmakta kararlı, daha şimdiden seyrek aralıklarla da olsa farklı kripto paralara menkul kıymet davası açıyor. Bu davalar ilgili altcoinlerin fiyatına direkt olarak olumsuz yansıyor. Geçtiğimiz aylarda neredeyse tüm kripto paraların menkul kıymet sınıfında olduğunu açıklayan SEC başkanının toplu davalar açabilmek için elindeki Ripple davasını net biçimde kazanması gerekiyor. Büyük ihtimaller önümüzdeki yıl onlarca hatta yüzlerce kripto paranın SEC ile karşı karşıya geldiğini göreceğiz.

Bloomberg raporuna göre Binance borsasının BNB’si bile dava açılması için ön araştırma sürecinde bulunuyor. Binance ise kendilerine yöneltilen soruları cevapladıkları dışında bir açıklamada bulunmadı. Peki Ripple davasındaki son gelişmeler neler?

Ripple Davasında Son Durum

Ripple davası ne zaman bitecek? Artık birçok yatırımcı bunun sonsuza kadar sürebileceğini düşünmeye başladı. Her iki taraf da birbirini kınamak için sıraya girerken, son tarih daha uzak görünüyor. En son gelişmede, düzenleyici gözlemci (SEC), daha önce dosyalanmış hareketini desteklemek için Davalı’ya (Ripple) bir hamle yaptı. Davacı, 24 Ağustos’taki dosyalamasında, 10 Ripple uzmanının ifadelerini hariç tutmak için 90 sayfalık bir cevap özeti ile konumunu sağlamlaştırmayı amaçladı.

Savunma avukatı James Filan, son SEC dosyasını Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

SEC, Sanıkların Uzman Tanıklarının İfadesini Dışlama Önergesini daha fazla desteklemek için 90 sayfaya kadar çok amaçlı (büyük) bir yanıt verme talebinde bulundu.”

Bu dosyalama, mahkemenin daha önce komisyonun talebini kabul ettiği önceki galibiyetten sonra gelir. Talep, Ripple uzmanlarının ifadelerini hariç tutma hareketini desteklemek için 120 sayfaya kadar bir açılış özeti sunmaktı.

SEC’in düzenleyici duruşunu güçlendirmeyi amaçladığı unutulmamalıdır. Bu hamle, özellikle mahkemenin, Hinman’ın konuşmasıyla ilgili belgeleri avukat-müvekkil gizliliği altında koruma yönündeki SEC hareketini reddeden kararından sonra geldi. Bununla birlikte, SEC, Dışlama Önergelerinin bazı kısımlarını mühürlemek için savaşmaya devam ediyor. Önceki bir güncellemede, SEC, Hariç Tutma Önergelerinin bazı kısımlarını mühürlemek için bir başvuruda bulundu. Bunlar, SEC’in uzman tanıklarını tanımlayan bilgileri ve SEC uzmanlarından birinin kişisel mali bilgilerini içerir.

XRP ise yazı hazırlandığı sırada halen ATH seviyesinin %90 altında 0,346 dolardan alıcı buluyor. Ripple’ın kesin zaferine işaret edecek bir gelişmeye kadar fiyatın etkileyici bir yükseliş yaşamasını beklememek gerekiyor.

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