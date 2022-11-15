Uzun zamandı devam eden Ripple (XRP) ve SEC davasında sona mı gelindi? XRP fiyatı neden hızla yükseliyor? İşte ayrıntılar!

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Popüler altcoin Ripple (XRP) ile SEC arasında Aralık 2020 tarihinde başlayan davada son aşamalara gelindiği iddiaları hakim. İşte XRP ile SEC arasında süren davada en yeni gelişmeler!

Ripple Davasında Son Durum!

2020 yılından beri devam eden hukuk mücadelesinin henüz bir hedef tarihi yok. Kripto para projesiyle, SEC arasında süren kıyasıya çekişmede kripto para projesi yöneltilen iddiaları kabul etmeme de ısrarcı. Bununla birlikte davada son aşamalara doğru gelinirken, kripto para topluluğunda XRP ve mali düzenleyiciler arasındaki hukuk mücadelesinin çok yakın bir tarih içerisinde sonuç getireceği iddiaları gündeme geldi.

Yanı sıra SEC’in kripto para şirketi aleyhine yeni bir kanıtı olmamasına rağmen davayı geciktirmek amacıyla yeni bir dilekçe vermeye hazırlandığı söyleniyor. Ayrıca Yargıç Torres, SEC’in Ethereum hakkındaki görüşlerini ifade ettiği William Hinman bilgilerine yönelik itirazları reddetti. Jeremy Hogan Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarında, Hinman’ın belgelerinin neden olduğu gecikmelerin kararı kesinlikle etkilemeyeceğini öne sürdü.

İddialar Yalanlandı!

Öte yandan Avukat Hogan Tweet dizininde, SEC’in inceleme yapmayı istemesi durumunda karar tarihinden itibaren 60 günü daha olduğuna inandığını ve SEC’in temyize gitmeyeceğini düşündüğünü belirtti. Ancak Himnan’ın belgelerinin XRP’nin menkul kıymet olup olmadığıyla ilgili davanın özü olan Bölüm 5 ihlali ile ilgili olmadığını da açıkladı. Ayrıca Avukat, 15 Kasım’dan önce herhangi bir anlaşmanın mümkün olup olmadığına dair yöneltilen bir soruya olumlu cevap verdi. Son gelişmelerin ardından Ripple ve SEC arasından uzun süredir devam eden davanın önümüzdeki birkaç içerisinde sonuçlanacağı yönündeki iddialar oldukça güç kazanmış durumda.

Ayrıca iddiaların temelinde bir Fox News haberinde Hogan’ın davanın sonuçlanacağı tarih olarak 15 Eylül – 15 Kasım’ın en olası tarih olarak nitelendirdiği bu sebeple kripto para biriminde fiyat artışı gerçekleştiği belirtildi. Ancak Jeremy Hogan bugün yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Davanın yarın sonuçlanacağını iki ay önceden bilseydim, şu anda Twitter’da olmazdım. Bahamalar’da, SBF’nin eskiden yaşadığı yerleşkeyi satın almaya hazırlanıyor olurdum.

Ripple gelişmelerin ardından yüzde 10 fiyat artışı sağlayarak yazı kaleme alındığında 0.396 dolar seviyesinden işlem görüyor.