Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Ripple Davası Bitiyor Mu? XRP Roketleri Ateşledi!

Uzun zamandı devam eden Ripple (XRP) ve SEC davasında sona mı gelindi? XRP fiyatı neden hızla yükseliyor? İşte ayrıntılar!
00:14
15 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler altcoin Ripple (XRP) ile SEC arasında Aralık 2020 tarihinde başlayan davada son aşamalara gelindiği iddiaları hakim. İşte XRP ile SEC arasında süren davada en yeni gelişmeler!

Ripple Davasında Son Durum!

2020 yılından beri devam eden hukuk mücadelesinin henüz bir hedef tarihi yok. Kripto para projesiyle, SEC arasında süren kıyasıya çekişmede kripto para projesi yöneltilen iddiaları kabul etmeme de ısrarcı. Bununla birlikte davada son aşamalara doğru gelinirken, kripto para topluluğunda XRP ve mali düzenleyiciler arasındaki hukuk mücadelesinin çok yakın bir tarih içerisinde sonuç getireceği iddiaları gündeme geldi.

Yanı sıra SEC’in kripto para şirketi aleyhine yeni bir kanıtı olmamasına rağmen davayı geciktirmek amacıyla yeni bir dilekçe vermeye hazırlandığı söyleniyor. Ayrıca Yargıç Torres, SEC’in Ethereum hakkındaki görüşlerini ifade ettiği William Hinman bilgilerine yönelik itirazları reddetti. Jeremy Hogan Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarında, Hinman’ın belgelerinin neden olduğu gecikmelerin kararı kesinlikle etkilemeyeceğini öne sürdü.

İddialar Yalanlandı!

Öte yandan Avukat Hogan Tweet dizininde, SEC’in inceleme yapmayı istemesi durumunda karar tarihinden itibaren 60 günü daha olduğuna inandığını ve SEC’in temyize gitmeyeceğini düşündüğünü belirtti. Ancak Himnan’ın belgelerinin XRP’nin menkul kıymet olup olmadığıyla ilgili davanın özü olan Bölüm 5 ihlali ile ilgili olmadığını da açıkladı. Ayrıca Avukat, 15 Kasım’dan önce herhangi bir anlaşmanın mümkün olup olmadığına dair yöneltilen bir soruya olumlu cevap verdi. Son gelişmelerin ardından Ripple ve SEC arasından uzun süredir devam eden davanın önümüzdeki birkaç içerisinde sonuçlanacağı yönündeki iddialar oldukça güç kazanmış durumda.

Ayrıca iddiaların temelinde bir Fox News haberinde Hogan’ın davanın sonuçlanacağı tarih olarak 15 Eylül – 15 Kasım’ın en olası tarih olarak nitelendirdiği bu sebeple kripto para biriminde fiyat artışı gerçekleştiği belirtildi. Ancak Jeremy Hogan bugün yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Davanın yarın sonuçlanacağını iki ay önceden bilseydim, şu anda Twitter’da olmazdım. Bahamalar’da, SBF’nin eskiden yaşadığı yerleşkeyi satın almaya hazırlanıyor olurdum.

Ripple gelişmelerin ardından yüzde 10 fiyat artışı sağlayarak yazı kaleme alındığında 0.396 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Ripple (XRP) CTO’su Açıkladı: FTX Hangi Yapıdaydı? Nasıl Bu Hale Geldi?
Ripple (XRP) CTO’su Açıkladı: FTX Hangi Yapıdaydı? Nasıl Bu Hale Geldi?
190 Milyon Dolar! Ripple’da (XRP) Balina Hareketliliği! Sebebi Ne?
190 Milyon Dolar! Ripple’da (XRP) Balina Hareketliliği! Sebebi Ne?
Ünlü İsim XRP İçin 50 Dolar Demişti! Şimdi Ne İçin Başvurdu?
Ünlü İsim XRP İçin 50 Dolar Demişti! Şimdi Ne İçin Başvurdu?
SEC’den XRP Davasında Büyük Çalım! Mahkeme Yeşil Işık Yaktı!
SEC’den XRP Davasında Büyük Çalım! Mahkeme Yeşil Işık Yaktı!
SEC Kaçıyor Mu? Ripple ve SEC Davası Uzayacak Mı? Son Gelişmeler!
SEC Kaçıyor Mu? Ripple ve SEC Davası Uzayacak Mı? Son Gelişmeler!
Avukat Açıkladı! Ripple (XRP) Davasını Kim Kazanır?
Avukat Açıkladı! Ripple (XRP) Davasını Kim Kazanır?
XRP Avukatı Duyurdu! Ripple Davası Ne Zaman Bitecek?
XRP Avukatı Duyurdu! Ripple Davası Ne Zaman Bitecek?
Ripple Davası Son Durum! Avukat Amicus Brief’i Açıkladı!
Ripple Davası Son Durum! Avukat Amicus Brief’i Açıkladı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Bu Tarihe Ve Etkinliğe Dikkat! NFT Ve Kripto Paraların Gidişatı Değişebilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022