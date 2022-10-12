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  •   Ripple CEO’su Bloomberg’e Konuştu! Kritik Tarih Açıklandı!

Ripple CEO’su Bloomberg’e Konuştu! Kritik Tarih Açıklandı!

SEC-Ripple (XRP) davası devam ederken, ABD Menkul Kıymetleri ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para sektörüne yönelik sert tavrına ara vermeden devam ediyor.
12:30
12 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

SEC-Ripple (XRP) davası devam ederken, ABD Menkul Kıymetleri ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para sektörüne yönelik sert tavrına ara vermeden devam ediyor.

2023’ün İlk Yarısı: Uzlaşma Mümkün mü?

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, mahkemenin bu yıl şirketin SEC aleyhindeki özet karar hareketine “cevap” vermesini beklemediğini söyledi. Garlinghouse Bloomberg’e verdiği demeçte, mahkemenin davayı önümüzdeki yılın ilk yarısına kadar karara bağlayacağını söyledi. Yönetici ayrıca, mahkeme sürecini tahmin etmenin zor olduğunu, bu nedenle mahkemenin özet karar önergesine ilişkin kararını tam olarak ne zaman vereceğini tahmin edemediğini belirtti.

Garlinghouse’a göre, dava 2023’ün ilk yarısında sonuçlanacak.  Ripple yöneticisi, ”bunun ilk çeyrek mi yoksa ikinci çeyrek mi olduğunu göreceğiz” dedi. Ripple geçen ay özet karar dilekçesini sunarak mahkemeden davayı reddetmesini talep etmişti. Ripple, SEC’in iddia ettiği gibi XRP’nin bir menkul kıymet olmadığını vurguladı. Garlinghouse’a göre, mahkeme XRP’nin bir menkul kıymet olmadığına karar verirse, Ripple Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile anlaşmayı düşünebilir.

 Ripple Avukatından Önemli Açıklamalar!

Ripple- SEC davası, bir yıldan uzun süredir devam ediyor. Dava, XRP fiyatına büyük darbe vurdu. Ripple yatırımcısı ve destekçileri, davanın ne zaman sona ereceğini merak içinde bekliyor. Bazı hukuk uzmanları, davanın Mart 2023’te veya daha önce sonuçlanabileceğini öne sürerken, bazı avukatlar ise davanın uzlaşma yoluyla beklenenden daha erken bir tarihte sona ereceğini iddia etti. Bununla birlikte, SEC’e karşı açılan toplu davada 72.000’den fazla XRP yatırımcısını temsil eden avukat John Deaton, önümüzdeki iki ay içinde taraflar arasında bir anlaşmanın geleceğini düşünmüyor.

Avukat Deaton’ın yorumu, XRP sahiplerinin olası bir anlaşmanın ufukta olup olmadığını öğrenmek için yaptığı talebin ardından geliyor. Deaton’a göre, birçok yatırımcı, son zamanalrda Ripple davasında uzlaşma hakkında soru soruyor. Bazı yatıırmcılar davadaki son gelişmelerden sonra SEC’in anlaşma masasına oturacağını düşünüyor. Deaton yakın zamanda bir tweet’te önümüzdeki 2 ay içinde bir anlaşma olacağına inanmadığını belirtti. Avukata göre, dava henüz bu aşamaya gelmedi. Deaton, yorumun kendi fikri olduğunu ve aksinin kanıtlanma olasılığı olduğu için ciddiye alınmaması gerektiğini söyledi. Deaton, XRP yatırımcılarının çıkarlarına uygun bir anlaşmayı memnuniyetle karşılayacağını dile getirdi.

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