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Ripple Avukatından SEC’e Tokat Gibi Cevap: XRP Fiyatı..!

 Ripple (XRP) ve SEC arasındaki yasal mücadele devam ederken, Ripple’ın avukatı John Deaton, kurumun XRP fiyatı hakkındaki iddialarına cevap verdi. 
12:30
21 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

 Ripple (XRP) ve SEC arasındaki yasal mücadele devam ederken, Ripple’ın avukatı John Deaton, kurumun XRP fiyatı hakkındaki iddialarına cevap verdi.

XRP Fiyatını, Hangi Faktörler Belirliyor?

Ripple (XRP) avukatI John Deaton, XRP fiyat hareketine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deaton, XRP fiyatını belirleyen faktörü ortaya koydu. Avukat, SEC’in Ripple yöneticileri Brad Garlinghouse ve Chris Larsen’in XRP fiyatını etkilemek için önemli çabalar gösterdiği iddiasının aksine, XRP’nin büyük ölçüde Bitcoin (BTC) tarafından yönlendirildiğini iddia etti. Avukat Deaton, argümanını destekleyerek, Ripple’ın son birkaç hafta içinde önemli duyurular yapmasına rağmen, XRP’nin önemli ölçüde düşük performans gösterdiğini belirtti. Ripple, Mayıs’ta ödeme ağı olan isteğe bağlı likiditesinin (ODL) bir yılda  6 ila 8 kat gibi önemli bir büyüme kaydettiğini açıkladığında, XRP fiyatı ivme kazanmadı.

Kripto para sektöründeki borsalar ve şirketler, kriz nedeniyle çalışanlarını işten çıkarırken, Ripple önümüzdeki haftalarda yüzlerce kişiyi işe alacağını duyurdu ve şirketin piyasadaki çöküşten etkilenmediğini doğruladı. Ripple‘ın bu olumlu duyurularına rağmen, XRP fiyatı olumlu bir şekilde etkilenmedi. Aksine, fiyat Bitcoin ile birlikte düştü. Bu durum, XRP’nin değerinin büyük ölçüde Bitcoin ile yüksek korelasyon içinde olduğunu gösteriyor.

Ripple-SEC Davasında Yeni Odak Noktası..!

Avukat Deaton, davadaki uzmanların raporlarını sunduğunu ve gerekli ifadelerin tamamlandığını kaydetti. SEC’in davada ifade verecek uzmanlarından biri olan Dr. Albert Metz, Garlinghouse ve Larsen’in eylemlerinin XRP fiyatını doğrudan etkileyip etkilemediğini belirlemek için ayrıntılar sağlayacak. Avukata göre, Uzman raporları sunuldu ve ifadeler tamamlandı. Ancak son birkaç hafta, XRP’nin fiyatının Ripple tarafından değil, Bitcoin tarafından yönlendirildiğini tamamen kanıtladı.  Geçen ay, XRP’nin fiyatı %21,1 düşerken, son iki hafta içinde altcoin!İn değeri %18,6 düştü. XRP son 24 saatte %3,5’lik bir artışile an itibariyle  0,32 dolardan işlem görüyor.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu sırasında yaptığı bir açıklamada SEC ile devam eden dava biter bitmez, şirketin  halka arz planını hayata geçireceğini belirtti. SEC tarafından Ripple aleyhine açılan dava bir yıldan fazla süredir devam ediyor. Ripple, davanın 2022’nin sonunda sona erebileceğine inanıyor. Yöneticiye göre dava sona erdiğinde, Ripple halka arz planına dair somut adımlar atacak.  Galirghouse, Ripple’ın halka arz edilmiş bir şirket olma olasılığı bir noktada çok yüksek olduğunu ancak SEC davasının önemli bir engel olduğunu yineledi

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