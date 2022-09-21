Okuma Süresi: 3 Dakika

SEC-Ripple (XRP) davası devam ederken, ABD Menkul Kıymetleri ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para sektörüne yönelik sert tavrına ara vermeden devam ediyor.

SEC ve Ripple Arasında Uzlaşma Mümkün mü?

Ripple- SEC davası, bir yıldan uzun süredir devam ediyor. Dava, XRP fiyatına büyük darbe vurdu. Ripple yatırımcısı ve destekçileri, davanın ne zaman sona ereceğini merak içinde bekliyor. Bazı hukuk uzmanları, davanın Mart 2023’te veya daha önce sonuçlanabileceğini öne sürerken, bazı avukatlar ise davanın uzlaşma yoluyla beklenenden daha erken bir tarihte sona ereceğini iddia etti. Bununla birlikte, SEC’e karşı açılan toplu davada 72.000’den fazla XRP yatırımcısını temsil eden avukat John Deaton, önümüzdeki iki ay içinde taraflar arasında bir anlaşmanın geleceğini düşünmüyor. Avukat Deaton’ın yorumu, XRP sahiplerinin olası bir anlaşmanın ufukta olup olmadığını öğrenmek için yaptığı talebin ardından geliyor.

Deaton’a göre, birçok yatırımcı, son zamanalrda Ripple davasında uzlaşma hakkında soru soruyor. Bazı yatıırmcılar davadaki son gelişmelerden sonra SEC’in anlaşma masasına oturacağını düşünüyor. Deaton yakın zamanda bir tweet’te önümüzdeki 2 ay içinde bir anlaşma olacağına inanmadığını belirtti. Avukata göre, dava henüz bu aşamaya gelmedi. Deaton, yorumun kendi fikri olduğunu ve aksinin kanıtlanma olasılığı olduğu için ciddiye alınmaması gerektiğini söyledi. Deaton, XRP yatırımcılarının çıkarlarına uygun bir anlaşmayı memnuniyetle karşılayacağını dile getirdi.

SEC, Köşeye mi Sıkıştı?

Deaton, daha önce de Ripple ve SEC davasındaki anlaşma olasılığı hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Bloomberg tarafından bildirildiği üzere Deaton, SEC’in William Hinman’ın 2018 konuşmasının taslaklarını teslim etmek zorunda kalması durumunda, kurumun belgeleri teslim etmek yerine Ripple ile anlaşmaya varmasının istenebileceğini belirtmişti. Bu arada XRP, taraflar hafta sonu özet karar hareketlerini sunduğundan beri ilginç başarılara imza atıyor. XRP’nin fiyatı şu anda son 24 saatte % 6 artışla 0,409 dolardan işlem görüyor.

John Deaton, geçtiğimiz hafta da Ripple-SEC davasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deaton’a göre, XRP’nin menkul kıymet olmadığını kanıtlayan tek bir faktör var. Avukata, yatırımcıların XRP’yi Coinbase, Kraken ve Uphold gibi borsalarda Bitcoin’e (BTC) ve Ethereum’a (ETH) çevirmeleri Howey kuralarına göre XRP’nin menkul kıymet olmadığını kanıtlar. SEC’e karşı açılan toplu davada 72.000’den fazla XRP sahibini temsil eden avukat, Ripple- SEC davasından umutlu olduğunu belirtti. Uzmana göre, bu faktör davanın kazanıması için kritik önem taşıyor.