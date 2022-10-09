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Ripple (XRP) ve SEC arasındaki dava devam ederken, avukat John Deaton portföyüne dair ilginç açıklamalarda bulundu.

John Deaton, Ethereum’u Savundu!

Ripple avukatı ve Crypto Law’ın kurucusu John Deaton, SEC’in Ethereum‘u (ETH), Vitallik Buterin’i veya Joseph Lubin da dahil olmak üzere projenin herhangi bir yetkilisini dava etmesi durumunda, Ethereum’u da Ripple gibi destekleyeceğini söyledi. Ethereum ve kripto para sektörü Merge güncellemesini kutlarken, SEC başkanından gelen açıklamalar kafalarda soru işaretleri bırakmıştı.Fox Business gazetecisi Eleanor Terrett, bir tweet’te Gary Gensler‘in Ethereum’u hedef alabileceğini öne sürdü. Ethereum’a XRP’den daha fazla yatırım yaptığını ve elinde tutmaya devam ettiğini açıklayan hukukçu, SEC’in yetkilerini suistimal ettiğine inanıyor. Avukat Deaton’ın devam eden Ripple-SEC davasının ön saflarında yer aldığını belirtmekte fayda var. Deaton, toplu davada 72.000’den fazla XRP sahibini temsil ediyor.

Bu arada Deaton’ın yorumu, Cardano (ADA)kurucusu Charles Hoskinson’un XRP sahiplerinin eski SEC personeli hakkındaki iddialarını “büyük bir komplo” olarak tanımlamasının ardından geldi. Charles Hoskinson’ın son açıklaması, XRP topluluğunun tepkisini çekti. Hoskinson kısa süre önce, yakın tarihli bir tweet’te XRP topluluğuyla ilgili hayal kırıklığını dile getirdi ve artık topluluğun üyeleriyle iletişim kurmak istemediğini iddia etti. Tanınmış XRP destekçisi Crypto Eri, Charles’ın yorumlarına oldukça şaşırdığını söylüyor.

Ripple Avukatı, Daha Önce Uyarmıştı!

Daha önce uzmanlar, SEC’in Merge sonrası Ethereum’u hedef alabileceğini bildirmişti. Ripple avukatı John Deaton güncellemenin bazı riskler teşkil edebileceğini dolayısıyla Ethereum’un da yasal sorunlar yaşayabileceğini iddia etmişti. Deaton, Merge’in merkeziyetsizlik kavramına yönelik tehlikeli bir adım olduğunu vurguladı. Bu, düzenleyicilerin dikkatini kolayca ETH ekosistemine çekebilir.

Avukat, SEC başkanının Ethereum’u hedef alabilme olasılığının göz ardı edilemeyeceğini ima etti. Avukatlar Gensler’in daha sonra Hinman’ın “menkul kıymet” konusundaki yorumlarını değiştirmek için Merge’ü temel olarak kullanabileceğini de sözlerine ekledi. Terrett, açılış konuşmasında SEC başkanının, komisyonun tarafısız olduğunu ve menkul kıymet işlemlerinden ücret tahsil ettiğini söylediğini belirtti. Ancak uzmanlara göre, SEC‘in son dönemdeki tavrı endişe yaratmaya devam ediyor.