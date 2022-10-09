Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Ripple Avukatından Büyük İtiraf: XRP Değil! En Çok Bu Altcoin’e Yatırım Yaptım

Ripple Avukatından Büyük İtiraf: XRP Değil! En Çok Bu Altcoin’e Yatırım Yaptım

Ripple (XRP) ve SEC arasındaki dava devam ederken, avukat John Deaton portföyüne dair ilginç açıklamalarda bulundu.
22:00
9 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple (XRP) ve SEC arasındaki dava devam ederken, avukat John Deaton portföyüne dair ilginç açıklamalarda bulundu.

John Deaton, Ethereum’u Savundu!

Ripple avukatı ve Crypto Law’ın kurucusu John Deaton, SEC’in Ethereum‘u (ETH), Vitallik Buterin’i veya Joseph Lubin da dahil olmak üzere projenin herhangi bir yetkilisini dava etmesi durumunda, Ethereum’u da Ripple gibi destekleyeceğini söyledi. Ethereum ve kripto para sektörü Merge güncellemesini kutlarken, SEC başkanından gelen açıklamalar kafalarda soru işaretleri bırakmıştı.Fox Business gazetecisi Eleanor Terrett, bir tweet’te Gary Gensler‘in Ethereum’u hedef alabileceğini öne sürdü. Ethereum’a XRP’den daha fazla yatırım yaptığını ve elinde tutmaya devam ettiğini açıklayan hukukçu, SEC’in yetkilerini suistimal ettiğine inanıyor. Avukat Deaton’ın devam eden Ripple-SEC davasının ön saflarında yer aldığını belirtmekte fayda var. Deaton,  toplu davada 72.000’den fazla XRP sahibini temsil ediyor.

Bu arada Deaton’ın yorumu, Cardano (ADA)kurucusu Charles Hoskinson’un XRP sahiplerinin eski SEC personeli hakkındaki iddialarını “büyük bir komplo” olarak tanımlamasının ardından geldi. Charles Hoskinson’ın son açıklaması, XRP topluluğunun tepkisini çekti. Hoskinson kısa süre önce, yakın tarihli bir tweet’te XRP topluluğuyla ilgili hayal kırıklığını dile getirdi ve artık topluluğun üyeleriyle iletişim kurmak istemediğini iddia etti. Tanınmış XRP destekçisi Crypto Eri, Charles’ın yorumlarına oldukça şaşırdığını söylüyor.

Ripple Avukatı, Daha Önce Uyarmıştı!

Daha önce uzmanlar, SEC’in Merge sonrası Ethereum’u hedef alabileceğini bildirmişti. Ripple avukatı John Deaton güncellemenin bazı riskler teşkil edebileceğini dolayısıyla Ethereum’un da yasal sorunlar yaşayabileceğini iddia etmişti. Deaton, Merge’in merkeziyetsizlik kavramına yönelik tehlikeli bir adım olduğunu vurguladı. Bu, düzenleyicilerin dikkatini kolayca ETH ekosistemine çekebilir.

Avukat, SEC başkanının Ethereum’u hedef alabilme olasılığının göz ardı edilemeyeceğini ima etti. Avukatlar  Gensler’in daha sonra Hinman’ın “menkul kıymet” konusundaki yorumlarını değiştirmek için Merge’ü temel olarak kullanabileceğini de sözlerine ekledi. Terrett, açılış konuşmasında SEC başkanının, komisyonun tarafısız olduğunu ve menkul kıymet işlemlerinden ücret tahsil ettiğini söylediğini belirtti. Ancak uzmanlara göre, SEC‘in son dönemdeki tavrı endişe yaratmaya devam ediyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
İlgili Yazılar
HBAR Coin 2022-2033 Fiyat Tahmini! Hedera Coin Geleceği!
HBAR Coin 2022-2033 Fiyat Tahmini! Hedera Coin Geleceği!
ABD’li Yatırım Şirketinden Korkutan Terra Classic (LUNC) Uyarısı: Sakın..!
ABD’li Yatırım Şirketinden Korkutan Terra Classic (LUNC) Uyarısı: Sakın..!
Dikkat! Yatırımcı Yeni Listelenen 5 Altcoin’e Yöneldi! İşte İnanılmaz Rakamlar!
Dikkat! Yatırımcı Yeni Listelenen 5 Altcoin’e Yöneldi! İşte İnanılmaz Rakamlar!
Ayılar Bu Kripto Parayı Ele Geçirebilecek Mi? Altcoin Analizi!
Ayılar Bu Kripto Parayı Ele Geçirebilecek Mi? Altcoin Analizi!
Analistlerden Kritik Terra Classic (LUNC) Yorumu Geldi: Ekim Sürprizi!
Analistlerden Kritik Terra Classic (LUNC) Yorumu Geldi: Ekim Sürprizi!
7 Günde Ne Kadar LUNC Yakıldı? Binance Yakımları Ne Zaman?
7 Günde Ne Kadar LUNC Yakıldı? Binance Yakımları Ne Zaman?
Bu Altcoinde Kalıcı Düşüş Tehlikesi! Risk Artıyor!
Bu Altcoinde Kalıcı Düşüş Tehlikesi! Risk Artıyor!
Goldman Sachs Eski Yöneticisi: Bu Altcoin İyi Bir Yatırım Tercihi!
Goldman Sachs Eski Yöneticisi: Bu Altcoin İyi Bir Yatırım Tercihi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Güncel NFT Haberleri
NFT Alanında En Çok Hangi Sektörden Firma Var?
Hugo Boss Web3 Dünyasında Söz Hakkı Sahibi Olmaya Kararlı! Metaverse Deneyimi Geliyor!
NFT Sanatçısı Beeple Bir Kez Daha Korsanların Hedefi Oldu: Discord Sunucuları Hacklendi!
NFT Gemisi İçin Tamam Mı Devam Mı? Su Alan Gemi Kurtulacak Mı?
NFT Piyasası Düşmeye Devam Ediyor; Maymun Koleksiyonları Yine Zirvede!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Dikkat! 2023’ün Parlayan Yıldızı Bu 5 DeFi Projesinden Biri Olabilir!
Circle’dan Stablecoin’i USDC için DeFi ve Web3 Hamlesi!
Finans Platformu Bankless “Yatırım Yapılmalı” Dediği 13 Altcoin’i ve 4 Sektörü Sıraladı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022