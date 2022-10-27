Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönem geçirirken, gelişmiş ülkelerde dijital varlıklara yönelik ilgi artmaya devam ediyor.

Dogecoin, Gelişmiş Ülkelerde Twitter’da Göz Bebeği!

Küresel ekonomideki krize rağmen, kripto para piyasası büyümeye devam ediyor. Özellikle resmi dili İngilizce olan ülkelerdeki Twitter kullanıcıları, kripto paralara yönelik ilgisini artırıyor. Reuters raporuna göre, Twitter tarafından yürütülen araştırma, kripto paralar İngilizce konuşan kullanıcılar arasında en çok büyüyen ilgi alanları arasında olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, İngilizce konuşan Twitter kullanıcılarının kripto paralara yönelik ilgisi 2021 yılının sonlarında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı, ancak bu ilgi Haziran ayındaki çöküşten sonra düştü. Bu nedenle, Twitter’a göre, kripto paralar gelecekte de bu ülkelerde büyük ilgi görecek. ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, İrlanda, İngiltere ve Yeni Zelanda bu kategoride yer alıyor.

İlginç bir şekilde, son birkaç yıldır kripto paralar ile ilgili en popüler tweet’ler, Twitter’ı satın alma sürecinde olan ve yakın zamanda platformda kripto paralar ile ilgili yenilikler yapma niyetinde olduğunu bildiren Tesla CEO’su Elon Musk tarafından atıldı. Anlaşmanın, 28 Ekim’e kadar sonuçlandırılması bekleniyor. Özellikle Bitcoin (BTC) ve Dogecoin (DOGE) ile ilgili tweet’ler bu ülkelerde en çok paylaşıldı ve sosyal medyadaki kripto paralar ile ilgili tüm gönderiler arasında son iki yılda en fazla etkileşime sahip oldu. Görünüşe göre Twitter satın alımından vazgeçmiş olmasına rağmen, Musk Ekim başında aniden U dönüşü yaptı ve aslında sosyal medya kanalının hisse senetlerinde %22.24’lük bir artışa yol açan anlaşmaya devam edeceğini açıkladı.

Musk Etkisi: DOGE, ivme Kazandı!

Milyarder, Temmuz başında 44 milyar dolar değerindeki orijinal anlaşmadan vazgeçti. Musk, platformdaki bot veya spam hesaplarının sayısının doğrulanamaz olduğunu iddia etti ve bu da Twitter’ın bir ticari girişim olarak beklentilerini değerlendirmeyi zorlaştırıyordu.

Bununla birlikte, anlaşması şimdi masaya geri dönmüş gibi görünüyor Tesla patronunun favori kripto para birimi olan Dogecoin’in fiyatı, CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte % 17 artarak an itibariyle 0.077 dolardan işlem görüyor. Uzmanlara Musk’ın Twitter’ı alması uzun vadede DOGE için olumlu bir gelişme olduğuna inanıyor.