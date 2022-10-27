Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Reuters Raporu: Resmî Dili İngilizce Olan Ülkeler En Çok Bu Altcoin’i Takip Ediyor!

Reuters Raporu: Resmî Dili İngilizce Olan Ülkeler En Çok Bu Altcoin’i Takip Ediyor!

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönem geçirirken, gelişmiş ülkelerde dijital varlıklara yönelik ilgi artmaya devam ediyor. 
11:45
27 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönem geçirirken, gelişmiş ülkelerde dijital varlıklara yönelik ilgi artmaya devam ediyor.

Dogecoin, Gelişmiş Ülkelerde Twitter’da Göz Bebeği!

Küresel ekonomideki krize rağmen, kripto para piyasası büyümeye devam ediyor. Özellikle resmi dili İngilizce olan ülkelerdeki Twitter kullanıcıları, kripto paralara yönelik ilgisini artırıyor.  Reuters raporuna göre, Twitter tarafından yürütülen araştırma, kripto paralar İngilizce konuşan kullanıcılar arasında en çok büyüyen ilgi alanları arasında olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, İngilizce konuşan Twitter kullanıcılarının kripto paralara yönelik  ilgisi 2021 yılının sonlarında tüm zamanların en yüksek seviyesine  ulaştı, ancak bu ilgi Haziran ayındaki çöküşten sonra düştü. Bu nedenle, Twitter’a göre, kripto paralar gelecekte de bu ülkelerde büyük ilgi görecek. ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, İrlanda, İngiltere ve Yeni Zelanda bu kategoride yer alıyor.

 İlginç bir şekilde, son birkaç yıldır kripto paralar ile ilgili en popüler tweet’ler, Twitter’ı satın alma sürecinde olan ve yakın zamanda platformda kripto paralar ile ilgili yenilikler yapma niyetinde olduğunu bildiren Tesla CEO’su Elon Musk tarafından atıldı. Anlaşmanın, 28 Ekim’e kadar sonuçlandırılması bekleniyor.  Özellikle Bitcoin (BTC) ve  Dogecoin (DOGE) ile ilgili  tweet’ler bu ülkelerde en çok paylaşıldı ve sosyal medyadaki kripto paralar ile ilgili tüm gönderiler arasında son iki yılda en fazla etkileşime sahip oldu.  Görünüşe göre Twitter satın alımından vazgeçmiş olmasına rağmen, Musk Ekim başında aniden U dönüşü yaptı ve aslında sosyal medya kanalının hisse senetlerinde %22.24’lük bir artışa yol açan anlaşmaya devam edeceğini açıkladı.

Musk Etkisi: DOGE, ivme Kazandı!

Milyarder, Temmuz başında 44 milyar dolar değerindeki orijinal anlaşmadan vazgeçti. Musk, platformdaki bot veya spam hesaplarının sayısının doğrulanamaz olduğunu iddia etti ve bu da Twitter’ın bir ticari girişim olarak beklentilerini değerlendirmeyi zorlaştırıyordu.

Bununla birlikte, anlaşması şimdi masaya geri dönmüş gibi görünüyor  Tesla patronunun favori kripto para birimi olan Dogecoin’in fiyatı, CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte % 17 artarak an itibariyle 0.077 dolardan işlem görüyor.  Uzmanlara Musk’ın Twitter’ı alması uzun vadede DOGE için olumlu bir gelişme olduğuna inanıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
SHIB’e Fiyatı Etkileyebilecek 3 Büyük Müjde Geldi! İşte Ayrıntılar!
SHIB’e Fiyatı Etkileyebilecek 3 Büyük Müjde Geldi! İşte Ayrıntılar!
Popüler Altcoin’de Balina Hareketliliği: Bu Bekleniyor!
Popüler Altcoin’de Balina Hareketliliği: Bu Bekleniyor!
Elon Musk’ın Son Hamlesi Balinaları Bu Altcoin’e İtti: Akın Var!
Elon Musk’ın Son Hamlesi Balinaları Bu Altcoin’e İtti: Akın Var!
Hazır Olun Geliyor! 2022 Kripto Para Çöküşünü Bilen İsim Konuştu!
Hazır Olun Geliyor! 2022 Kripto Para Çöküşünü Bilen İsim Konuştu!
Ethereum İçin Flaş Açıklama Cardano Ceo’sundan Geldi: Güvenilir Mi?
Ethereum İçin Flaş Açıklama Cardano Ceo’sundan Geldi: Güvenilir Mi?
LUNC Bombayı Patlattı! Terra Classic’e CEO Geliyor!
LUNC Bombayı Patlattı! Terra Classic’e CEO Geliyor!
Shiba Inu İçin Kritik Veriler Geldi: Giderek Yavaşlıyor!
Shiba Inu İçin Kritik Veriler Geldi: Giderek Yavaşlıyor!
Memecoin’lerin Yükselişi: Dogecoin Ve Shiba İçin Kemerlerinizi Bağlayın!
Memecoin’lerin Yükselişi: Dogecoin Ve Shiba İçin Kemerlerinizi Bağlayın!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
NFT’im Değerli Mi Değil Mi? NFT Rank Nasıl Belirlenir?
Reddit NFT’lerinin Değeri Neden Yükseliyor?
Twitter ve Apple Cephesinde 2 Şok Kripto Para Gelişmesi!
Balinalar Yalnız Bırakmadı; Azuki’nin Gold Skateboard NFT’leri 200 ETH’e Satıldı!
Galaxy Digital’den Çarpıcı NFT Raporu! 1.8 Milyar Dolar!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022