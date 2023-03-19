Balinaların bu altcoine ilgisi onun fiyatını ciddi anlamda yukarı çekti. Peki son durum ne?

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Bitcoin cephesinde henüz balinalar oyuna dönmedi ancak bu altcoinde risk iştahı epey artmış gibi görünüyor. BTC balinalarının sakinliği henüz gerçek yükselişin başlamadığına yoruluyor. Ancak Fed faizleri indirmeye başlarsa balinaların oyun dönmesiyle çok daha hızlı bir toparlanma dönemi yaşayabiliriz. Peki balinalar hangi altcoine hücum ediyor?

Balinaların Aldığı Altcoin

On-chain hareketlilikleri izleyen ve raporlayan Lookonchain’e göre, kripto balinaları MASK token fiyatını artırarak geçtiğimiz hafta boyunca parabolik rallilerini gerçekleştirmesine yardımcı oldu. Birçok büyük cüzdan MASK token satın aldı ve son rallide ciddi anlamda kazanç elde ettiler. Mask Network, sosyal medya kullanıcılarının birbirlerine özel ve şifreli bir şekilde içerik, mesaj veya kripto para göndermelerini sağlayan bir projedir. Projenin yönetim tokenı olan MASK, 2023’ün başlamasından bu yana %200’ün üzerinde artış gösterdi. Lookonchain, son fiyat artışını bir dizi balinanın artan ilgisine bağlıyor.

Lookonchain şunları yazdı;

“MASK’ın fiyatı bugün ~%44 oranında arttı. Bu piyasa yapıcı, ‘0x5459’ adresinden 3,5 milyon MASK aldı. Aynı zamanda, birden fazla ilgili adres MASK’ı borsalardan birbiri ardına geri çekti. MASK fiyatındaki artış sürebilir.”

MASK Token

Lookonchain daha önce bu ayın başlarında balinalarla ilgili yayınladığı farklı bir raporda borsalardaki MASK Token çıkışının fiyatta ciddi artışlara neden olduğunu yazmıştı. Yine benzer şeyler görüyoruz ve balinaların tokene ilgisi artmaya devam ediyor. Öte yandan Twitter’ın kripto odaklı atacağı adımlarla ilgili spekülatif haberler de (ki bu haberlerin devamı gelebilir) tokenin fiyatının artışına yardımcı olmuştu.

“MASK’ın fiyatı bugün %27’lik bir artışla 3,27 dolardan 4,16 dolara yükseldi. Bir balinanın Binance, OKX, Kucoin ve Huobi’den birden fazla adres aracılığıyla ~3,6 milyon MASK (14,8 milyon dolar) çektiğini fark ettik. Bu adresin MASK’ın fiyatını artırıyor olması muhtemeldir.”

Bu yazının yazıldığı sırada, MASK son 24 saatte %4’ün üzerinde bir artışla 6,42 dolardan işlem görüyordu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.