Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Resmen Yağmalardılar! Balinalar Günlerdir Bu Altcoine Hücum Ediyor!

Resmen Yağmalardılar! Balinalar Günlerdir Bu Altcoine Hücum Ediyor!

Balinaların bu altcoine ilgisi onun fiyatını ciddi anlamda yukarı çekti. Peki son durum ne?
15:15
19 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin cephesinde henüz balinalar oyuna dönmedi ancak bu altcoinde risk iştahı epey artmış gibi görünüyor. BTC balinalarının sakinliği henüz gerçek yükselişin başlamadığına yoruluyor. Ancak Fed faizleri indirmeye başlarsa balinaların oyun dönmesiyle çok daha hızlı bir toparlanma dönemi yaşayabiliriz. Peki balinalar hangi altcoine hücum ediyor?

Balinaların Aldığı Altcoin

On-chain hareketlilikleri izleyen ve raporlayan Lookonchain’e göre, kripto balinaları MASK token fiyatını artırarak geçtiğimiz hafta boyunca parabolik rallilerini gerçekleştirmesine yardımcı oldu. Birçok büyük cüzdan MASK token satın aldı ve son rallide ciddi anlamda kazanç elde ettiler. Mask Network, sosyal medya kullanıcılarının birbirlerine özel ve şifreli bir şekilde içerik, mesaj veya kripto para göndermelerini sağlayan bir projedir. Projenin yönetim tokenı olan MASK, 2023’ün başlamasından bu yana %200’ün üzerinde artış gösterdi. Lookonchain, son fiyat artışını bir dizi balinanın artan ilgisine bağlıyor.

Lookonchain şunları yazdı;

“MASK’ın fiyatı bugün ~%44 oranında arttı. Bu piyasa yapıcı, ‘0x5459’ adresinden 3,5 milyon MASK aldı. Aynı zamanda, birden fazla ilgili adres MASK’ı borsalardan birbiri ardına geri çekti. MASK fiyatındaki artış sürebilir.”

MASK Token

Lookonchain daha önce bu ayın başlarında balinalarla ilgili yayınladığı farklı bir raporda borsalardaki MASK Token çıkışının fiyatta ciddi artışlara neden olduğunu yazmıştı. Yine benzer şeyler görüyoruz ve balinaların tokene ilgisi artmaya devam ediyor. Öte yandan Twitter’ın kripto odaklı atacağı adımlarla ilgili spekülatif haberler de (ki bu haberlerin devamı gelebilir) tokenin fiyatının artışına yardımcı olmuştu.

“MASK’ın fiyatı bugün %27’lik bir artışla 3,27 dolardan 4,16 dolara yükseldi. Bir balinanın Binance, OKX, Kucoin ve Huobi’den birden fazla adres aracılığıyla ~3,6 milyon MASK (14,8 milyon dolar) çektiğini fark ettik. Bu adresin MASK’ın fiyatını artırıyor olması muhtemeldir.”

Bu yazının yazıldığı sırada, MASK son 24 saatte %4’ün üzerinde bir artışla 6,42 dolardan işlem görüyordu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Popüler Altcoin’in Piyasa Değeri 1 Milyar Doları Aştı: Yükselişler Devam Edecek mi?
Popüler Altcoin’in Piyasa Değeri 1 Milyar Doları Aştı: Yükselişler Devam Edecek mi?
Yüzde 103 Arttı! 4 Altcoin ve Destansı Rallileri! Yükselen Kripto Paralar
Yüzde 103 Arttı! 4 Altcoin ve Destansı Rallileri! Yükselen Kripto Paralar
Arbitrum (ARB) Token Fiyatı 10 Doları Geçti! ARB Token İçin Uyarı!
Arbitrum (ARB) Token Fiyatı 10 Doları Geçti! ARB Token İçin Uyarı!
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
En İyi 5 Yapay Zeka Altcoini! Güncel Kripto Fiyat Tahminleri!
En İyi 5 Yapay Zeka Altcoini! Güncel Kripto Fiyat Tahminleri!
Vazgeçti! Bitcoin (BTC) Dibini Bilen Kripto Analisti Yeni Hedefini Açıkladı!
Vazgeçti! Bitcoin (BTC) Dibini Bilen Kripto Analisti Yeni Hedefini Açıkladı!
DappRadar Açıkladı: Silicon Valley Bank Krizi Bu Kripto Para Projelerini Uçurdu!
DappRadar Açıkladı: Silicon Valley Bank Krizi Bu Kripto Para Projelerini Uçurdu!
Fantom’da (FTM) Dikkat Çeken Hareketlilik! Veriler Neye İşaret Ediyor!
Fantom’da (FTM) Dikkat Çeken Hareketlilik! Veriler Neye İşaret Ediyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
DOGE Fiyat Analizi: 2023 Dogecoin Yorumları ve Dogecoin’in Geleceği
Shiba Coin Artar mı? İşte Shiba Yorumları
Bu Altcoinde Halving Unutuldu! Fiyatı Aylar İçinde Patlayabilir!
Alım Fırsatı Mı? BONE, HNT, MKR, FLR ve CORE Yorum!
Fiyatlar Uçtu, Ralli Sürecek Mi? CFX, STX, AGIX, IMX ve RNDR Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023