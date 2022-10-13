Kripto paralar ve platformlar ayı sezonundan fazlasıyla etkilenmiş görünüyorlar. Kriptonun boynuzlu atından gelen değerler de bunu gösteriyor.

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Messari’nin yeni raporuna göre, Temmuz ve Eylül ayları arasındaki dönemde Uniswap (UNI) için temel performans göstergelerinde düşüş yaşandı. Blockchain analiz platformu, “State of Uniswap Q3 2022” başlıklı son raporunda Uniswap’ın son çeyrekteki performansını değerlendirdi.

Messari Genel Bilgileri Paylaştı

Messari, temel performans göstergelerine gelince, 3. çeyrekte Uniswap’teki işlem hacminin toplam 120,92 milyon dolar olduğunu tespit etti. Çeyrek bazında (QOQ) bu, platformdaki işlem hacminde %30’luk bir düşüş anlamına geliyordu. İkinci çeyrekte, merkezi olmayan kripto para alım satım protokolündeki işlem hacmi 172,80 milyon dolara eşitti.

Uniswap’taki işlem hacmi 2021’in 4. çeyreğinden bu yana istikrarlı bir düşüş gösteriyordu. Messari tarafından tespit edildiği üzere, Uniswap’ın işlem hacminin yıldan yıla (YoY) performansının değerlendirilmesi, platformdaki işlem hacminde %18’lik bir düşüş olduğunu ortaya koydu.

Messari ayrıca, Uniswap’taki dönem sonu likiditesinin yılın başından bu yana sürekli olarak azaldığını ortaya koydu. Yılın ilk iki çeyreği arasında bu oran %37 azaldı. Temmuz ve Eylül ayları arasında, Uniswap’taki dönem sonu likiditesi sadece %0,5 oranında düşerek yatay seyretti. İlginç bir şekilde, bu oran 3. çeyrekte düşerken, yıllık bazda %11 artış gösterdi.

Kripto para piyasasındaki sürekli düşüş, Uniswap’taki likidite sağlayıcılarına ödenen ücretlerde düşüşe yol açtı. Birinci ve ikinci çeyrek arasında, Uniswap’taki likidite sağlayıcı ücretleri %21,8 oranında düştü. Temmuz ve Eylül ayları arasında ise %38,8 oranında daha da azalmıştı. Messari’ye göre, yıllık bazda Uniswap’ta likidite sağlayıcılara ödenen ücretler %52,9 oranında düştü.

Her Şey O Kadar Kötü Değil

Rapor, 3. çeyrekte Uniswap’taki işlem hacminde %30’luk bir düşüş olduğunu teyit ederken, protokol aynı dönemde takas sayılarında bir artış yaşandığını belirtti. Messari’ye göre bu sayı Temmuz ve Eylül ayları arasında %32 oranında arttı.

İşlem hacmindeki düşüşe gelince, Messari bunun Uniswap’in Ethereum Chain üzerindeki dağıtımına bağlı olduğunu keşfetti. Optimism, Arbitrum ve Polygon’da ise işlem hacmi söz konusu dönemde artış gösterdi. Ayrıca, incelenen dönem içinde Uniswap’teki likidite miktarında da büyüme görüldü. Uniswap’ın likiditesinin pazar payı 3. çeyreği %0,40 gibi yüksek bir oranda kapattı.

Zincir kullanımına gelince, Messari belirli bir günde V3 havuzlarının toplam hacmini tüm V3 havuzlarında sağlanan toplam likiditeye böldü ve Uniswap V3 için kullanımın üç Ethereum Katman-2 ölçeklendirme çözümünde ortalama %23 arttığını buldu. DefiLlama’nın verilerine göre, DeFi protokolleri genelinde TVL, 4. çeyreğin başından bu yana sürekli bir düşüş gösteriyor. Bu ay şimdiye kadar %2 oranında düştü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.