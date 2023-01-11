En sadık yatırımcı gruplarından birine sahip ve en büyük 10 kripto para arasında yer alıyor. Çünkü beklenti büyük.

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Son Coinshares raporu enteresan bir gerçeği gözler önüne seriyor. Kripto para yatırımcıları BTC ve ETH satıp başka bir altcoini alıyor. Piyasadaki düşüş devam ederken bazı altcoinler pozitif ayrışmayı başardı. Örneğin geçtiğimiz yıl Cardano’nun ağ güncellemeleri fiyatı önemli ölçüde destekledi. LDO ise Merge heyecanıyla artış yaşadı. Fakat Coinshares ilk 10 kripto para arasında yer alan bu altcoine dikkat çekiyor.

XRP Coin Geleceği

Yakın tarihli bir Coinshares raporu, yatırımcıların Ripple‘a güvenini vurguluyor. Ciddi miktarda yatırımcı ellerindeki birikimin zarar etmesine rağmen varlıklarını korumaya devam ediyor. Son zamanlarda XRP‘nin fiyatı önemli bir yükseliş yaşadı. Bu toparlanmanın nedeni SEC’in yasal mücadelesinin daha şeffaf hale gelmesiydi. Bazı önemli yatırımcılar, yasal anlaşmazlığın sona ermesini dört gözle bekledikleri için kendilerini başarılı bir sonuç için konumlandırıyorlar. Nitekim özet karar için başvuru haberini son dakika olarak duyurmuştuk ve ardından %50’yi aşan fiyat artışı yaşanmıştı.

Coinshare’in verileri, yatırımcıların olumlu bir duruş sergilediğini ve özellikle bir istatistiğin yükselişte olduğunu gösterdi. Santiment’in Günlük Aktif Adres metriği, Ripple işlemlerinde aktif olarak yer alan toplam adres sayısında artan bir eğilim olduğunu ortaya koydu.

XRP Alınır Mı?

Mevcut destek bölgesi 0,33 dolar ile 0,29 dolar aralığında ve XRP yatırımcıları MVRV oranına göre zararda beklemeye devam ediyor. Dava cephesinde kesin bir sonuca dair sinyalleri Mart ayının başına kadar alabiliriz. Şimdilik tarafların evrakları dosyalandı ve davaya bakan yargıç artık bir karar vermek zorunda. Bu karar için genel tahmin Mart-Haziran ayı olsa da daha fazla gecikme için neden yok. Eğer bu davada SEC kesin bir zafer elde ederse her fırsatta ifade ettikleri “yoğun baskı” dönemini diğer kripto paralar için başlatabilecekler.

Önümüzdeki aylarda SEC, kurumlarına başvuru yapmayan kripto şirketlerini soruşturmaların beklediğini söylemişti. Hali hazırda Binance dahil birçok kripto para şirketi için ön araştırma süreci devam ediyor. Ayrıca SEC bugüne kadar kripto odaklı yüzü aşkın davada boy gösterdi. Yani karmaşık kripto para ekosistemine artık alıyorlar ve Ripple davasında da zaferi elde ederlerse ellerinde iyi bir emsal karar olacak.

Ripple ise dava nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın her ihtimal hazırlanmış durumda. Muhtemel ceza için 100 milyon doları aşkın para hazırladıkları zaten biliniyor, davanın sonucu ne olursa olsun “bitmesi” XRP fiyatı için pozitif olacaktır. En azından bugünlerde XRP alan yatırımcıların ve zararda satmayanların temel motivasyonu bu.