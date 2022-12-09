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Rallisi Yarım Kalmıştı! O Altcoin’de Kritik Seviyeler Belirlendi!

FTX'in iflası ile Kasım ayında başlattığı rallisi yarım kalan o altcoin'de kritik seviyeler belirlendi. İşte popüler altcoin'de dikkatle takip edilmesi gereken seviyeler.
13:15
9 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ethereum Classic (ETC), Kasım başındaki piyasa çöküşünün onu raydan çıkarmasından önce bir ralli içindeydi. ETC, 20,28 dolardali önemli bir dirençle karşılaştığı 23 Kasım dışında başka bir büyük ralli görmedi. ETC, bu yazının hazırlandığı sırada teknik göstergelerin düşüş görünümü göz önüne alındığında sönebilecek hafif bir yükseliş momentumuyla 18,80 dolardan işlem görüyor. En önemlisi, Ethereum Classic grafiğinde aşağı yönde bir kırılıma neden olabilecek simetrik üçgen formasyonu oluşmuş durumda.

ETC’de Ayılar Kontrolü Ele Alabilir mi?

ETC‘nin 10 Kasım’dan bu yana yaptığı fiyat hareketiyle simetrik bir üçgen oluşturdu. Üçgen formasyonu düşüş eğilimli bir piyasa yapısında olduğu için ETC’nin düşüş eğilimli bir kırılım görmesi daha olası duruyor.

Başlıca teknik göstergeler de aşağı yönde kırılım ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Günlük ETC grafiğinin Göreceli Güç Endeksi (RSI) nötr seviyenin altında ve düşüş yolunda. Buna ek olarak, RSI alt aralıkta hareket ediyor. Bu satıcıların piyasa üzerinde önemli bir etkisi olduğunu gösteriyor. Buna ek olarak, Dengelenmiş Hacmi (OBV) Ağustos ayından bu yana görülen daha düşük seviyelere doğru hareketlenmiş durumda. Bu durum, güçlü alım baskısını zayıflatan işlem hacminde istikrarlı bir düşüş olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla, satıcılar piyasada büyük bir fırsata sahip.

Yani üçgen formasyonunun aşağı yönde kırılımı ağır basıyor. Kırılımın gerçekleşmesiyle ETC fiyatının hızla aşağı yönde hareket etmesi, sırasıyla 18,02 dolar, 15,89 dolar, 14,27 dolar ve 14,05 dolarda destek bulması beklenebilir. Ancak, 20,28 dolar direncinin üzerinde bir günlük mum kapanışı bu senaryoyu boşa çıkaracak. Böylesine ikna edici bir yükseliş kırılımı, ETC’yi önümüzdeki günlerde veya haftalarda 24 dolardaki yeni bir direnç hedefine götürebilir.

Büyük Borsalardaki Açık Pozisyon Hacmi Düşüyor

Kripto veri platformu Coinglass’a göre, ETC, Ağustos ayından itibaren açık pozisyon hacmi önemli bir düşüş gördü. Yalnızca Binance’da Ethereum Classic vadeli işlemlerine akan para Ağustos ayında 250 milyon dolar iken bu yazının hazırlandığı sırada rakamın 50 milyon dolara gerilediği görülüyor. Bu, ETC vadeli işlemlerine akan parada yüzde 80’lik büyük bir düşüş anlamına geliyor. Benzer bir eğilim diğer büyük borsalarda da söz konusu.

Açık pozisyonlardaki düşüş yatırımcıların ETC vadeli işlemlerine olan ilgisinin 2022’nin 3’ncü çeyreğinden bu yana düştüğünü gösteriyor. Bu nedenle, yatırımcı tarafındaki duyarlılığın olumluya dönmesi biraz vakit alabilir. İlginç bir şekilde, türev piyasasındaki duyarlılık spot piyasayı da etkiliyor. Bu nedenle, ETC için mevcut düşüş eğilimi bir süre daha devam edebilir. Bu Ethereum Classic fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskıya neden olabilir.

Bununla birlikte, en büyük kripto para Bitcoin‘in yeniden 17 bin doların üzerine çıkmış olması ve daha yüksek seviyelere doğru hareket etmesi ETC’de yukarı yönde bir kırılımı tetikleyebilir ve yukarıdaki olumsuz senaryonun boşa çıkmasına neden olabilir.

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