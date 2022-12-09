Okuma Süresi: 3 Dakika

Kurumsal yatırımcı Bitcoin’den (BTC) uzaklaşırken, sermaye son zamanlarda yeni listelenen bu 3 altcoin projesine akıyor.

3 Altcoin, Piyasa Değerleri ile Dikkat Çekiyor!

Sert kripto kışı, yeni projelerin piyasaya katılmasını engelleyemiyor. Küresel çapta devam eden kripto para karşıtlığına rağmen, girişimciler yeni coin’ler ile sektöre renk katmaya devam ediyor. Uzun zamandır piyasayı kasıp kavuran ayı piyasası da yatırımcıları ve geliştiricileri caydıramadı. Bilindiği üzere, borsalarda yeni listelenen altcoin’ler sürpriz fiyat artışları kaydedebiliyor. Ancak, bu projelerin çok azı sürdürülebilir bir fiyat hareketi ve piyasa değeri yakalıyor. Kripto para piyasası krizlerin gölgesinde hareket ederken, sürpriz ralliler yapabilecek yeni projeler sektöre girmeye devam ediyor. Oturmuş birçok altcoin yerinde sayarken, yatırımcılar yeni listelenen kripto paralara ilgi duymaya devam ediyor.

Bu doğrultuda, CoinMarketCap tarafından takip edilen yeni kripto para birimleri arasında 0,02 dolarla işlem gören emlak merkezli Nblh (BNLH), 18,5 milyar dolarla en yüksek piyasa değerine sahip. Metaverse tabanlı Ivar Coin (IVAR), 1,43 dolar değerinde ve 14,2 milyar dolarlık piyasa değeriyle ikinci sırada yer alırken, Bitcoin Pay (BTCPAY) 805 milyon dolarla 3838 dolardan işlem görüyor. Son üç gün içinde CoinMarketCap’te listelenen üç yeni proje toplamda 33,5 milyar dolarlık piyasa değerini kontrol ediyor. Örneğin, Nblh büyüyen emlak sektöründe şeffaflığı, istikrarı teşvik etmeyi ve yatırım fırsatları sunmayı amaçlıyor. BTCPAY, bir değer, sermaye ve varlık deposu olarak hareket ederek mevcut kripto projelerindeki bazı eksiklikleri gidermeyi hedefliyor.

Neden Önemli?

Bitcoin ve Ethereum, satış bakısı altında kalırken, 3 altcoin’in yatırımcıların odak noktası olması ilginç bir gelişme. Yeni varlıklara rekor girişinin arkasında belirli bir neden olmamasına rağmen, yatırımcıların bu projelerin kullanım alanlarına ve işlevlerine güvendikleri varsayılabilir. Özellikle, güçlü bir kullanım alanı ve somut projelere dayanan kripto para birimlerinin daha uzun süre hayatta kalacağı konusunda genel bir fikir birliği var. Bu nedenle, durgun piyasanın ortasında erken bir aşamada projelere dahil olmak, yatırımcıların gelecekte kar elde etme umuduyla yeni projelere yatırım yapmalarını sağlar.

Tarihsel olarak, ayı piyasaları, yatırımcılara bir ralli başladığında kâr etme umuduyla belirli varlıkları dipten alma şansı sunar. Aynı zamanda, Bitcoin gibi kripto paraların başarısı, yatırımcılarının aynı rotayı izlemesi ve erken yatırım yapması muhtemel altcoin’eri potansiyel olarak araştırdığı anlamına geliyor. Özellikle, Bitcoin’deki eski ve uzun vadeli yatırımcılar, büyük kazançlar elde ettiler. Yeni olmalarına rağmen giderek artan piyasa değeri, bu 3 kripto para birimlerinin potansiyelini gösteriyor. Bu durumda, piyasa değeri, kripto para birimi ve büyüme potansiyeli ile ilişkili risk düzeyi hakkında bilgi verir. Bununla birlikte, bazı durumlarda, erken aşamalarda önemli sermaye girişleri sergileyen kripto para birimlerinde rug pull gibi dolandırıcılık faaliyetleri de maydana gelebilir. Bloomberg, ayı piyasasına rağmen, kripto para birimlerinin sayısı 21.000’i aştığını bildirdi.