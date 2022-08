Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük altcoin Ethereum‘un (ETH), Pazartesi günü kripto para yatırımcılarının yazın başından beri görmediği bir fiyat olan bin 818 dolara ulaşması altcoin’e olan yatırımcı ilgisinin adeta patlamasına neden oldu.

2022’nin Rekoru Kırıldı

Kripto para analitik şirketi Santiment, ETH‘nin kritik seviyeyi görmesine Ethereum Blockchain’i üzerinde birbiri ile etkileşime giren benzersiz adreslerin sayısındaki artışın eşlik ettiğini bildirdi. Aşağıdaki grafikten de görülebileceği gibi, Ethereum adreslerinin sayısı yalnızca Haziran ayının son haftasından bu yana ilk kez bu denli arttı ve bir noktada günlük 546 bin aktif adresle yılın önceki günlerine kıyasla rekor bir seviyeye çıktı.

Proof of Work’ten (PoW) Proof of Stake’e (PoS) geçişi sağlayacak olan The Merge güncellemesine yaklaşılırken son haftalarda Ethereum Blockchain‘i için pozitif haber akışının varlığı göz önüne alındığında ETH yeni bir yatırımcı akını dalgasından geçiyor gibi görünüyor. Bir diğer zincir üstü analitik platformu Glassnode, ilk kez ETH opsiyonlarında kaydedilen açık faizin BTC’deki açık faizi geçtiğini ve 1.5 milyar doları aştığını bildirdi. Bu yükseliş, trader’ların ve yatırımcıların Eylül’de gerçekleşmesi planan The Merge güncellemesinde önce ETH’de güçlü bir yükseliş bekliyor olmalarıyla ilişkilendiriliyor.

Bazı Yatırımcılar ETH’den Uzaklaşıyor

Tüm bunlarla birlikte, ETH fiyatı için gelen birden fazla yükseliş sinyaline ve en büyük altcoin’i çevreleyen yatırımcı duyarlılığının olumlu yönde evrilmiş olmasına rağmen Ethereum’dan uzaklaşmayı tercih eden yatırımcılar var gibi görünüyor.

Anonim kripto para trader’ı analisti Ayan, 8 Ağustos’ta belirli bir balinanın yarın ABD’den gelecek enflasyon verilerini öngörerek Temmuz başında bin 65 dolar fiyatla aldığı 230 bin ETH long pozisyonunu kapattığını ve Bitfinex’teki açık ETH long pozisyonlarda büyük bir düşüş olduna dikkat çekti. Bu, ETH’nin 4 bin 500 doları görmesinden beri görülen en büyük düşüşlerden biri.

Öte yandan en büyük altcoin Ethereum, yazım sırasında günlükte kaydettiği yüzde 4,05 düşüşle bin 708 dolardan alınıp satılıyor. Bu düşüş, Ethereum’un psikolojik seviye olan bin 800 doların üzerinde tutunamamasıyla geldi. Altcoin’in toplam piyasa değeri ise 208 milyar dolar seviyesinde.