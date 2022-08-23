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Kripto para sektörü ayı piyasasının pençesinden kurtulmaya çalışırken, önce gelen altcoin projeleri kendi blok zincirlerindeki geliştirme faaliyetlerine hız vermeden devam ediyor.

Kusama, Status ve Polkadot İlk 5’e Girdi

Kripto para piyasasında özellikle bazı projeler, güncellemeri ve ekosistemdeki yenilikler ile ön plana çıkıyor. Kripto analitik platformu Santiment tarafından dün yayımlanan verilere göre, Ethereum (ETH), 401 geliştirme faaliyeti ile son 30 gün içinde en fazla geliştirme etkinliğine sahip projeler arasında ilk sırada yer aldı. Polkadot (DOT) ve Kusama (KSM), 400 geliştirme faaliyeti ile ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. Cardano (ADA) 389 proje ile dördüncü sırada yer alırken, Status (SNT) ise 324 proje ile ilk beşinci sırada yer alıyor. Santiment tarafından izlenen geliştirme etkinliği, projeyle ilgili tüm geçmiş ve gerçek zamanlı verilere ücretsiz erişime sahip, halka açık Github depolarına dayanmaktadır. İzleme süreci, yalnızca geliştirmeyle ilgili olaylara odaklanır.

Ethereum‘un geliştirme etkinliği, ağı Hisse Kanıtı (PoS) protokolüne geçirecek ve 15 Eylüş’de hayata geçecek olan Birleştirme güncellemesi ile ilişkili. Özellikle, böylesine önemli bir gelişmeyle, platforma daha fazla proje akın edecek ve blok zincirinin yeni versiyonuna yatırım yapmaya çalışacaklar. Ayrıca, ağ daha fazla benimseneceğinden proje sayısı da Birleştirme sonrası dönemde artış kaydedebilir. Aynı zamanda, geliştirici faaliyeti piyasa koşullarıyla bağıntılıdır. Çoğu durumda, geliştiriciler boğa piyasası koşullarında bir blok zinciri üzerinde çalışma eğilimindedir, ancak bazı projeler ayı piyasası sırasında da çalışmalarına ara vermiyor. Son 30 gün içinde Ethereum’un Birleştirme duyurusunun ardından iyi bir performans gösterdiğini ve fiyatın 1.800 doları aştığını belirtmekte fayda var. Ancak, meydana gelen son düzeltmenin geliştirme faaliyetini etkilemediği görülüyor.

Ethereum, Zirvede!

Tarihsel olarak, Ethereum gas ücretleri, ağdaki geliştirme faaliyetlerini etkileyen önemli bir faktör olmuştur. Ek olarak, yüksek gas ücreti kısmen geliştiricileri caydırdı ve derin bir çıkmaza yol açtı. Bununla birlikte, son 30 günde, Ethereum’un gas ücretlerinin neredeyse iki yıldaki en düşük seviyeye düştü.

Bu, geliştiriciler üzerinde büyük rol oynadı. Cardano gibi diğer blok zincirleri, ağın ölçeklenebilirliğini geliştirmek için Vasil Hard Fork’a daha fazla geliştirici çekerek ağı geliştirmek için durmaksızın çalışıyor. Ayrıca, 2021’de Cardano, Github’da en yüksek geliştirme faaliyetine sahip proje olarak ortaya çıktı. Cardano, Kusama, Polkadot ve Ethereum’u geride bırakmayı başarmıştı.