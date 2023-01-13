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ABD’li yatırım şirketi Motley Fool analistlerinden R.J. Fulton’a göre, popüler altcoin uzun vadede yeni zirvelere ulaşabilir.

Ethereum: Şangay Güncellemesi, Fark Yaratacak!

Kripto para piyasası yeniden harekete geçerken, Ethereum (ETH) da 1.400 dolar seviyesini geçmeyi başardı. Uzmanlara göre Merge güncellemesi sayesinde kurumsal yatırım Ethereum’a akın edecek. Merge’ün başarıyla gerçekleştirmesi ve ekosistemi daha işlevsel hale getirmesi Ethereum için uzun vadede önemli bir katalizör olacak. Ayrıca yatırımcılar diğer önemli bir güncelleme olan Şangay’i sabırsızlkla bekliyor. Merge’den daha küçük bir yükseltme olmasına rağmen, Şangay güncellemesiyle birlikte stake edilen ETH’lerin açılması kritik önem teşkil ediyor. Ethereum geliştiricileri, Şanghay yükseltmesini Mart ayında uygulamayı planladıklarını söyledi. Şangay’ın başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesiyle Ethereum, sonunda hisse ispatına geçişle gelen bazı avantajlardan yararlanabilir. Ethereum, Merge sonrası ivme kazanmıştı. Ancak sektördeki krizler ve makroekonomik şartlar nedeniyle Ethereum daha sonra büyük oranda değer kaybetti. Analiste göre, ayı piyasasının sona geldiğine dair bazı işaretler var. Enflasyondaki veriler, umutları yeniden filizlendirirken Fed’in faiz artışlarına son vermesi bekleniyor. Böyles bir senaryoda kurumsal yatırımın odak noktası olan Ethereum, yeni zirvelere ulaşabilir.

Güncelleme ayrıca, Ethereum‘un uzun vadede daha merkeziyetsiz ve daha güvenli hale gelmesine yardımcı olacak. Şanghay yükseltmesinin diğer bir faydası da Ethereum’un artık likidite staking havuzları olarak bilinen merkeziyetsiz finans (DeFi) sektöründen yararlanabilmesi. Akıllı sözleşmelerin kullanılmasıyla, geliştiriciler, kullanıcıların yalnızca Ethereum’larını stake etmesine izin vermekle kalmayıp aynı zamanda token’larını diğer çeşitli DeFi etkinlikleri için kullanabilir. Daha sonra stake ettikleri Ethereum üzerinden gelir elde edecekler.

Talep Artacak!

Yatırımcılar için en önemlisi, Ethereum geliştiricilerinin daha fazla kullanım durumunu desteklemek için blok zincirinde sürekli güncellemeler yaparak ilerlemeye devam etmesi. Merge’den sonra Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, blok zincirinin toplam geliştirme potansiyelinin yalnızca %55’ine ulaştığını söyledi. Şangay, blok zincirinin potansiyelini %100’e yaklaştırmak için yapılan bu yükseltmelerden yalnızca bir tanesi. Şangay yükseltmesi, Beacon Chain üzerindeETH para çekme işlemlerini mümkün kılacak. Bu bağlamda, yükseltmeye giden yolun Ethereum (ETH) için daha fazla talep getireceği umudu var.