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Powell Suçluyu Açıkladı! Kripto Paralarda Son Durum!

FTX faciasının sebeplerinden biri de bu, borsayı parlatan ünlü ve siyasilere ABD de dava açıldı. Powell ise asıl suçluyu arıyor.
20:40
16 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

LUNA faciası yaşandığında tarihin en büyük kaoslarından birini gördüğümüzü zannediyorduk. Ancak FTX bizi bekliyormuş. LUNA, 3AC, Celsius ve diğerlerinin iflasının ardından 17.000 dolara kadar düşen Bitcoin fiyatı düşen enflasyon ve yumuşayan FED’e rağmen FTX olayı sebebiyle 15.500 dolarlı seviyelere indi. Bitcoin halen dip bölgenin sadece 1000 doların üzerinde bulunuyor. Jesse Powell ise suçluğu açıkladı.

FTX Olayının Suçlusu

Kraken‘in eski CEO’su Jesse Powell, geçtiğimiz hafta kripto dünyasını sarsan FTX fiyaskosunda ana akım medyanın da suçu olduğunu düşünüyor. Powell, FTX CEO’su Sam Bankman-Fried hakkında pazartesi günü yayınlanan bir New York Times makalesini hedef aldı. Eski CEO, gazeteyi sektördeki diğer kişilere saldırırken Bankman-Fried’a fazla sempati duymakla suçluyor. Bugün NYT makalesine tepki gösteren birçok ismi sizinle paylaşmıştık.

“Ana akım medya bu iflas etmiş Ponzi’nin meşrulaştırılmasına ve yüksek statüsüne katkıda bulunmadaki rolü için hesap vermelidir. Medyanın desteği ve sonu gelmeyen şişirme haberler olmasaydı, mağdurlar onlara bu kadar güvenmezdi. FTX dolandırıcılığını pompalarken aynı zamanda sektörün önde gelenleri hakkında karalayıcı dedikodu yazıları yazarak izleyicilerini güvenli, güvenilir ve kanıtlanmış platformlardan uzaklaştırıyorlardı. Bu insanlara palyaço demek çok cömertçe olur. Onlar görevlerine ihanet ediyorlar.”

Powell’ın kendisi de bu yaz New York Times’ın olumsuz bir haberinin hedefi olmuştu. Gazete Kraken’i Powell tarafından körüklenen bir kurumsal kültür savaşına karışmış olarak tanımladı. Powell Eylül ayında Kraken CEO’su olarak görevinden istifa etti.

Kripto Paralarda Son Durum!

Gemini borsası kısa süre önce kesintinin çözüleceğine dair bir duyuru yayınladı. FTX ve Alameda’nın iflasının sonuçlarını aradan günler geçse de kestirmek güç. Genesis kripto para endüstrisinin en büyük şirketlerinden biriydi ve son olayların ardından çekimleri durdurdu. Ondan daha güçsüz olan sayısız borsa, şirket, fon var. Bunlardan kaçı çıkan fırtınada gemisini kurtarabilecek? Bugünden bu tahmin etmek imkansız ancak önümüzdeki birkaç haftada daha fazla iflas görebiliriz. Son 24 saatin kritik gelişmelerini CoinTürk’ün son dakika bölümünde görebilirsiniz.

Kripto paraların kümülatif değeri düne göre %3 oranında azalarak 825 milyar dolara geriledi. Bitcoin fiyatı 16.524 dolar, ETH ise 1.200 dolar sınırında alıcı buluyor.

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